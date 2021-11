Ve vyšší střední třídě většinou Xiaomi nabízí velmi populární telefony, protože dobře vyvažuje dobré parametry a cenu. Často při pohledu na specifikace lze říct, že jiná značka by telefon prodávala jako vlajkovou loď a za několik tisíc korun více. A co je lákadlem tohoto telefonu? Především rychlé 120W nabíjení a Snapdragon 888.

Šedá záda kazí dojem. Kloužou ve zpocené ruce, ulpívají na nich otisky prstů a ještě k tomu působí jako plastová, byť specifikace říkají sklo. Xiaomi zde zcela zanedbalo estetiku, naše šedá varianta vypadá velmi nudně a do toho tam jsou uvedeny ještě povinné údaje. To lze očekávat u telefonu za osm tisíc, ne u takto vybaveného smartphonu.

Klasický OLED . Pokud o telefonu víte pouze to, že má Full HD OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí, může se jednat o střední třídu i téměř naprostý hi-end. U Xiaomi je výhoda v až 144Hz obnovovací frekvenci, ale ruku na srdce – kdo pozná rozdíl mezi 120 a 144 Hz? I když je displej v podstatě bez výtek, nenabídne nic, co by jej odlišilo od mobilu za osm tisíc korun.

Hardware

Nabito do 20 minut. Velmi příjemný trend zvyšování rychlosti nabíjení se uchytává i u levnějších modelů. 60W nabíjení nalezneme i u telefonů okolo desetitisícové hranice. Okolo šestnácti tisíců korun už jde o dvojnásobek. A zvláště když 5000mAh baterii nenabíjíte z nuly nebo až do 100 %, dostanete se hravě pod čtvrthodinu na nabíječce, no není to paráda?

Antutu V9.1.9 Celkové skóre: 679 997 bodů

CPU: 144 404 bodů

GPU: 310 381 bodů

MEM: 104 941 bodů

UX: 120 271 bodů

Skóre v Antutu není kdovíjaké. Konkurence má přes sedm set tisíc bodů, přitom Xiaomi nemá vyloženě problém s přehříváním znatelný v praxi, ale teplota je jednoznačně příčinou nižšího výsledku. Pro hráče je dobrou zprávou, že skóre u GPU je solidní a úbytky se projevily jinde.

Rychlost úložiště – AndroBench: Sekvenční čtení: 1 7060 MB/s

Sekvenční zápis: 767 MB/s

Náhodné čtení: 239 MB/s (61 070 IOPS)

Náhodný zápis: 216 MB/s (55 349 IOPS)

Je těžké si to nezamilovat a je extrémně náročné tomu odvyknout. Řeč je pochopitelně o nabíjení. 120W rychlonabíjení zvládne na plno z nuly za 18 min a při nevybité baterii to je klidně do čtvrthodinky a někdy i do deseti minut. Při takto rychlém nabíjení odpadá nutnost mít telefon v zásuvce přes noc, stačí si vyhradit chvíli přes den. Telefon má navíc spíše jeden a půl denní výdrž, což je pro tento vzorec optimální. Překvapivě se při nabíjení zahřívá jen mírně (podobně jako 30W telefony a znatelně méně než trojkové Sony). Otázkou nicméně zůstává, jaký vliv má rychlonabíjení na dlouhodobý stav baterie, to jsme za tři týdny testování nemohli ověřit.

Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 19 hodin 8 minut

Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas, 60 Hz, světlý režim): 10 hodin 37 minut

Doba nabíjení (0 – 100 %): 18 minut

Doba nabíjení (15 – 90 %): 13 minut

Zvuk ze stereoreproduktorů je solidní, nabídne dobrý stereoefekt, oba reproduktory jsou stejné, takže zní shodně. Telefon jako multimediální zařízení poslouží velmi dobře. Zamrzí však ztráta 3,5mm audio konektoru a slabých basů hlasitých reproduktorů, což je ale mezi mobilními telefony standard.