Recenze mobilu Xiaomi 12 Pro. Nenápadný zabiják vlajkových lodí

Plusy Vysoký výkon

Extrémně rychlé nabíjení

Konzistentní foťáky

Kvalitní video (až 8K)

Odladěné prostředí Minusy Citlivost displeje na doteky při uchopení na hraně mobilu

Pixelová odezva displeje

Nevýrazné basy repráků

Není voděodolný ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Když mobil nese označení vlajková loď, dá se od něj očekávat buď univerzálnost čili spolehlivý výkon ve všech oblastech nebo tzv. haló vlastnost. To znamená, že telefon vsadí na novou technologii, něco speciálního, co ho odliší od konkurence. Haló vlastnost ale často znamená, že výrobce musel někde jinde udělat kompromis třeba kvůli ceně nebo velikosti. Do které skupiny se zařadí na první pohled nenápadné Xiaomi 12 Pro?

Testovaná verze s 12 GB + 256 GB se v Česku prodává za 27 999 Kč. To už je oblast skutečných vlajkových lodí jako Apple iPhone 13 Pro za 32 000 Kč nebo dražší Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 34 500 Kč nebo naopak levnější OnePlus 10 Pro DualSIM za 26 000 Kč při co nejpodobnějších paměťových variantách.

Xiaomi 12 Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,2 mm, 205 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 200, 521 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1600|1800 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Celou recenzi Xiaomi 12 Pro si přečtěte na následujících listech.