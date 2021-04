RECENZE: Motorola Moto G 5G – poctivý kus hardwaru

Plusy Výkonný procesor

Dobrá výdrž baterie

Podpora 5G

Optimalizované a čisté prostředí Minusy Pro mnohé až příliš velké rozměry

Pomalejší dobíjení

Starší Android 10 ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Na podzim loňského roku představila několik modelů střední třídy, a to i s 5G konektivitou. Vybavenější Motorolu Moto G 5G Plus jsme vyzkoušli už v listopadu 2020. Nyní přichází řada i na její sestru – model Motorola Moto G 5G. Oproti verzi s přídomkem Plus postrádá například displej s vyšší obnovovací frekvencí nebo mírně slabší procesor. K dostání je však téměř o dva tisíce korun levněji.

Po několika týdnech testování jsme dospěli k tomu, že hlavním lákadlem tohoto modelu je spolehlivost a komplexnost. Nabízí totiž skvělý výkon, dobrý fotoaparát a skvělou výdrž. Ohromeni jsem ovšem nebyli z kvality displeje, vyloženě však nepropadá. Střední třída je však extrémně konkurenční prostředí a za nás by mohlo mít Moto G 5G trochu nižší cenu.

