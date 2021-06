RECENZE: Motorola Moto G100 – cvalík se svatozáří nezklame

Motorola Moto G100 nabídne šest fotoaparátů, velkou baterii, hodně výkonu a nejednu zajímavost či doplňkovou funkci. V přeobjednávkách se dala pořídit se slevou tři tisíce za 9 999 korun, poté se měla prodávat za necelých 13 tisíc korun, avšak předobjednávková cenovka jí zůstala a tak tu máme hned z kraje další trumf, který tomuto smartphonu hraje do karet. Pořídit lze na českém trhu oficiálně pouze variantu 8 + 128 GB ve trojici barev, a to v modré (Iridescent Ocean), bílé (Iridescent Sky) a šedé (Slate Grey).

A kdyby se náhodou někdo divil, proč jsou tři čočky orámovány modře a jedna bíle, pak vězte, že okolo jednoho snímače je prstencový blesk pro jasnější snímky. Složený je ze čtyř miniaturních LED diod rovnoměrně rozmístěných po celém prstenci a už teď musím říct, že snímači opravdu hodně pomáhá. Samozřejmě uprostřed zad nechybí ani cívka NFC antény. Co tu může někomu scházet, to je třeba bezdrátové dobíjení, stereo reproduktory nebo alespoň nějaký stupeň odolnosti, i když na produktovém webu výrobce uvádí termín „vodoodpudivé provedení“.

Pokud bychom chtěli telefon hodnotit podle šířky rámečků okolo displeje, skóre by bylo nevalné, dnešní smartphony mají okraje mnohem tenčí. Já jsem ale ze staré školy, takže minimálně u spodní strany silný rámeček toleruji, protože člověk si potom nemusí tolik zalamovat prst ke spodnímu okraji displeje a taky tolik nehrozí, že telefon z ruky vyklouzne. Co ale skóre rozhodně navýší, to je dvojice selfie kamerek, které jsou v levém horním rohu a na rozdíl třeba od Samsungu Galaxy S10+ má každá čočka svůj průstřel, což je rozhodně originální a zajímavě vypadající řešení.

Někomu může chybět 120 Hz, ale když jsem porovnával 90 a 120 Hz vedle sebe, to už zase takový rozdíl není a nižší hodnota je méně náročná na baterii. V nastavení dále najdeme možnost volit tapety, nastavit motiv, spořič displeje, zapnout sledování očí, aby se obrazovka nevypnula, zvolit, jaká oznámení a jak se mají zobrazit na zamykací obrazovce či možnost zapnout gesta pro pořízení screenshotu a spuštění rozděleného režimu Je tu také nastavení režimu pro nahrávání obrazovky, nastavení režimu pro připojení telefonu ke stolnímu PC, ale také důležitý režim Náhled displeje. Ten není ničím jiným, než always on displejem, který zobrazuje veškeré notifikace a zapíná se klepnutím na obrazovku, nebo zvednutím telefonu.

Příjemných 90 Hz. Zobrazovací IPS panel u Motoroly Moto G100 má při poměru stran 21:9 úhlopříčku 6,7" a rozlišení FHD+, tedy 1080 × 2520 obrazových bodů. Širší rámečky zmíněné v předchozím odstavci dokládá také fakt, že výrobce uvádí poměr displeje k čelní straně telefonu pouhých 85 % a ne zcela lichotivě zní také použití staršího Gorilla Glass 3. Taktéž se ale na produktovém webu dočteme, že displej podporuje barevný standard HDR10 a DCI-P3. Dost ale pojmů, jaký je displej v reálu? Ano, není to AMOLED, ale barevné podání má opravdu výborné, i když tomu nahrává fakt, že od výroby je displej v režimu barev Sytý, nikoliv Přirozený (do třetice zbývá Zesílený).

Pro uživatele je po startu dostupných 104 GB z celkové hodnoty 128 GB vnitřního úložiště. Komu by to bylo málo, ten může za cenu obětování jednoho nanoSIM slotu použít paměťovou microSD kartu do velikosti až 1 TB. Potěšující je také baterie s kapacitou 5000 mAh. Motorola Moto G100 atakuje hranici dvoudenního provozu i při náročnějším používání, pro ty méně náročné může sloužit klidně i tři dny. Dobíjení je tu podporováno maximálně 20 W, což nabídne rovnou v balení přiložený adaptér, a závod 0 - 100 % zabere téměř dvě hodiny. Tento údaj by přece jenom mohl být příznivější, stejně jako by se hodila možnost dobíjet bezdrátově, nebo třeba i reverzně jiná zařízení.

Výkonu i baterie spousta. I když je Motorola Moto G100 smartphone s cenovkou těsně pod pěticifernými hodnotami, rozhodně to není žádné ořezávátko. Použitým chipsetem je Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm technologie výroby, 1× 3,2 GHz + 3× 2,4 GHz + 4× 1,8 GHz), se kterým spolupracuje grafický akcelerátor Adreno 650 a k tomu 8 GB operační paměti LPDDR5. Telefon je bezchybně odladěný, nekonají se žádné záseky ani zpomalení. Ostatně, bylo by velkým problémem, kdyby tomu bylo jinak, protože i benchmark AnTuTu zobrazuje velmi úctyhodný výsledek.

Software

Inspirace u Pixelu? Když poprvé nastartujete Motorolu Moto G100, když poprvé otevřete menu s aplikacemi, připadáte si, jako byste v ruce drželi některý ze smartphonů Pixel. Není tu, až na pár výjimek, nic navíc než to, co dodá samotný Google. A to v dobrém z hlediska plynulosti a možnosti uživatele udělat si vše podle sebe, tak i ve zlém, protože předinstalovaných aplikací of Google je tu 23, a to nepočítám Zprávy, Telefon, Hodiny, Kalkulačku a další základní aplikace. Prostě vše, a to mně osobně je dost proti srsti. Jako jediný navíc je tu z výroby Facebook, který se pomalu stává inventárním majetkem každého smartphonu, ale i tak se najdou tací, kterým to po chuti být nemusí.



Prostředí Androidu 11 s minimem úprav, jak je ostatně u Motoroly obvyklé.

Telefon samozřejmě běží na Androidu 11 a původní březnové aktualizace zabezpečení v průběhu testování povýšila aktualizace na květnové. Věci, na kterých se podílela Motorola, člověk snad spočítá na prstech jedné ruky. Aplikace fotoaparátu, chytrá gesta v prostředí, aplikace pro přizpůsobení vzhledu prostředí a uživatelskou podporu, jeden widget a always on displej. Vše ostatní je tak, jak to Google stvořil, a jak to samozřejmě Motorola už nějakou dobu u svých telefonů aplikuje.



Možnosti chytrých gest a výběr, zda systém ovládat tlačítky, nebo gesty.

Osobně mi ze své podstaty čistý operační systém nijak nevadí, i když sám používám něco jiného. Některé věci bych ale rád viděl u všech smartphonů, ať už mají operační systém nebo grafickou nadstavbu jakékoliv. Tím je například režim pro ovládání jednou rukou nebo možnost dvojitým poklepáním telefon když už ne uspat, tak minimálně probudit. Ani jedna možnost se ale u Motoroly Moto G100 nenachází. Bonusem tak může být třeba režim Ready For, kdy za pomoci USB-C > HDMI kabelu připojíte telefon k PC nebo monitoru a získáte tak desktopový režim pro pohodlnější práci. Ostatní funkce napoví přiložené screenshoty.