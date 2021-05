RECENZE: Motorola Moto G30 – zkušeně namíchaný koktejl funkcí

Plusy 90Hz displej

Nadprůměrný fotoaparát

Slušná výdrž

Svižná čtečka

Android 11 Minusy Displej pouze HD+

Hybridní slot

Bez notifikační LED

Chybí 5G

Video pouze full HD ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Motorola Moto G30 je typickým zástupcem nižší střední třídy. Každodenní agendu zastane bez zaváhání, to ale zvládá i řada konkurentů. Proto je na místě přidat něco navíc a odlišit se. Moto na to jde zase trochu jinak a sází na vyšší obnovovací frekvenci displeje, zatímco třeba 5G s klidem vynechává.

Výrobci se podařilo vyhnout zásadním chybám, které by bránily plnohodnotnému uživatelskému zážitku. Přestože může pohled do specifikace budit u některých parametrů obavy, v praxi se tyto ukážou jako zcela zbytečné. Celkový dojem totiž není jen o gigabajtech a megapixelech, důležitou roli hraje i jejich celkové sladění. A to se Motorole povedlo.

Motorola Moto G30 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 9,1 mm, 197 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

