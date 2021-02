RECENZE: Motorola Moto G9 Power – V první řadě baterie. Ani zbytek nezklame

Telefon stihl od zahájení prodeje už o několik stokorun zlevnit a aktuálně se tak prodává za částku 4 800 Kč , a to v zelené a fialové barvě se 4 GB RAM a 128 GB vnitřního úložiště. To vůbec není mnoho na telefon, který musíte nabíjet jednou za dva či tři dny a jehož ostatní parametry jsou naprosto odpovídající začátku střední třídy. Vcelku potěšující je také fakt, že telefon nemá až na hrubé rozlišení displeje vyloženě žádnou slabou stránku, ale stačí velká baterie k tomu, aby se prodával?

Lze aktivovat pořízení screenshotu současným dotykem třech prstů, přejetím prstu uprostřed displeje zleva doprava a ihned zpět zase aktivovat režim rozdělené obrazovky, či zapnout, aby telefon nevypnul ani neztmavil obrazovku, pokud se na ni díváte. Zároveň zde existuje obdoba always on displeje nazvaná Náhled displeje, kdy při jakémkoliv pohybu telefonem se zobrazí ikony zmeškaných událostí, se kterými lze navíc bez nutnosti odemčení telefonu a otevření dané aplikace rovnou interagovat. Zbytek už je opravdu klasika: volba tapety, automatické regulace jasu, interval vypnutí displeje, spořič atd.

Hodnota minimálního jasu je taková, že na displej skoro nevidíte, maximální jas by zasloužil trochu vyšší hodnoty, ale nejedná se o nic problémového. Pozorovací úhly, regulace jasu, režim pro odfiltrování modrého světla, to vše funguje přesně tak, jak má. V nastavení displeje si můžete vytvořit vlastní motivy, kde volíte písmo, tvar ikon, systémovou barvu a rozvržení matice ikon na domovské obrazovce. Samozřejmě lze volit velikost písma a velikost škálování systému, ale je zde i spousta doplňkových funkcí, které u levných smartphonů nebývají obvyklé.

Až příliš hrubý rastr. Na zobrazovací panel technologie IPS s úhlopříčkou 6,8" a poměrem stran 20,5:9 použil výrobce pouze HD+ rozlišení, tedy 720 × 1640 obrazových bodů, což znamená jemnost 264 PPI. A to je bohužel hodně málo, takže pokud máte jen trochu lepší oči, uvidíte zuby na oblých tvarech. I přesto, že se jedná o IPS displej, jsou barvy hodně živé, a to i v okamžiku, kdy v nastavení přepnete z výchozí hodnoty Syté na Zesílené nebo Přirozené. Černá samozřejmě není tak černá, abyste nepoznali, kde končí displej a začíná rámeček okolo, i tak zde ale můžete aktivovat tmavý režim (v systému se jedná o tmavě šedou, černá je jen v menu a notifikační roletce).

Výrobce do telefonu osadil chipset Qualcomm Snapdragon 662, což znamená 8 Kryo jader o taktu 2 GHz vyrobených 11 nm technologií a k tomu grafický akcelerátor Adreno 610. I když třeba hodnoty naměřené v benchmarku nejsou kdoví jaké, důležitá je především reálná zkušenost. A ta je u Motoroly Moto G9 Power dobrá, co se odladění prostředí a pohybu v něm týče. Žádné pády aplikací, žádné záseky a čekání, plynulý multitasking, vše je samozřejmě poplatné dané ceně, ale jinak v naprostém pořádku.

Baterie, to hlavní na celém telefonu. Motorola Moto G9 Power má ve vínku 4 GB operační paměti a kapacita vnitřního úložiště se zastavila na hodnotě 128 GB. Z této cifry je uživateli dostupných přibližně 106 GB, 22 GB tedy zabírá systém a maximální podporovaná velikost microSD karty je 512 GB. Hvězdnou hodnotou je však kapacita akumulátoru 6000 mAh, což telefonu zajistí dva až tři dny výdrže na jedno nabití dle stylu používání. Díky podpoře 20W rychlého dobíjení (adaptér v balení) nabíjení z nuly na sto zabere lehce přes 2 hodiny, což sice není žádné extra tempo, ale vzhledem ke kapacitě je to pořád dost rychle.

U videa potěší Motorola alespoň podporou 60 snímků za vteřinu, což je ve videu znát, taky je bohužel znát absence jakéhokoliv typu stabilizace obrazu. Video má poměrně slušnou úroveň, co se týče barev a detailů, ale bohužel neustále přeostřuje tam a zpět a je opravdu hodně trhané. Řekl bych, že video je lehce nadprůměrné na danou cenovou kategorii a na displeji telefonu, který má jen HD+ rozlišení, vlastně může vypadat celkem dobře. Jinde už to ale taková sláva nebude.

Hlavní snímač překvapil. Symetricky zarovnaný fotomodul u Motoroly Moto G9 Power obsahuje trojici snímačů popsaných níže a poměrně velkou a silnou LED diodu. To, zda je zde k něčemu makro snímač s mizernou světelností a fixním ostřením od 2,5 cm nebo zda snímač pro bokeh odvádí nějakou práci, to přejdu bez komentáře, ale hlavní snímač, ten mě opravdu mile překvapil. Nejspíše to bude i díky technologii QuadPixel, kdy jeden bod na výsledné fotografii je složen ze čtyř na snímači. Nejedná se o nějakou převratnou technologii, ale v této cenové relaci značně zdvihá laťku.

Závěr

Suma sumárum povedený kousek. Ze začátku jsem k recenzi přistupoval trošku zdrženlivě. Na rovinu, většina smartphonů, které jsem měl tu čest testovat a které měly vždy v jednom parametru extrémně navrch proti konkurenci, nestály v ostatních ohledech za moc. Motorola Moto G9 Power mě ale v tomto mile překvapila. Svoji excelentní výdrž doplňuje akorátním výkonem, dobrým zpracováním, pouzdrem a rychlým adaptérem v balení, odladěným prostředím a veškeré věci, které jí zkusím v odstavci níže vytknout, jsou až na jednu opravdu maličkosti.

V balení výrobce rovnou přibalil silikonový kryt a adaptér pro rychlé 20W nabíjení. Sice zde nejsou sluchátka, ale ta u levných telefonů stejně nikdy za nic nestojí.

Největším negativem je pro mě displej. Jeho vlastnosti jsou v pořádku, ale HD+ rozlišení na úhlopříčce 6,8" je prostě málo. Právě i díky tomuto kompromisu je ale výdrž taková, jaká je. To, že je zde zbytečný makro snímač a snímač pro hloubku ostrosti, je fakt, ale zrovna tak je fakt, že takto to mají v podstatě všechny levné telefony. Že zde není plnohodnotný Dual SIM, to sice zamrzí, ale 128 GB vnitřní paměti není úplně málo. A že je zde od Google předinstalováno snad vše, co šlo? Stačí schovat do složky nebo zastavit ty aplikace, které nejdou odinstalovat. Jak jsem psal, maličkosti, Motorola Moto G9 Power se povedla.

Motorola Moto G9 Power katalog rozměry a hmotnost: 172 × 77 × 9,7 mm, 221 g

displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 640, 263 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Hlavní konkurenti:

Redmi 9T katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 9,6 mm, 198 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 64 %

vybavenost cena: 4 990 Kč až 6 999 Kč

Samsung Galaxy M21 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,9 mm, 188 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (8× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: 4 691 Kč až 6 399 Kč

Poco M3 128GB katalog | recenze rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 9,6 mm, 198 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 63 %

vybavenost cena: 4 389 Kč až 5 170 Kč

Verdikt: Motorola Moto G9 Power je na svoji cenu dobře vybavený smartphone, který ohromí především dlouhou výdrží klidně i tři dny. Přidává povedený fotoaparát, líbivý vzhled a odladěné prostředí, zamrzí jen zbytečně hrubý displej.

Plusy:

Baterie s výdrží klidně i tři dny

Podpora rychlého 20W dobíjení

Silikonový obal a rychlý adaptér v balení

Hezký vzhled a poctivé zpracování

Chytrá gesta a režim Náhled displeje

Dobře odladěný systém

Nadprůměrný hlavní 64 Mpx snímač

Minusy: