Recenze náramku Elonga. Česká služba měří srdce, hlídá stres a doporučuje, jak lépe žít

V další části článku vysvětlím, co je to HRV. Elonga na rozdíl od hodinek a podobných zařízení používá k vyhodnocení spektrální analýzu.

Můžete se zde setkat s pojmem longevity . Je to termín, který spojuje různé vědní oblasti s cílem udržet dobré zdraví a vitalitu i ve vyšším věku a zlepšit kvalitu stáří. Nestačí na to ale začít myslet až v důchodu, je vhodné začít co nejdřív.

Spektrální analýza místo měření času

Elonga se skládá z fyzického snímače měřícího srdeční frekvenci a mobilní aplikace. Ta sbírá zaznamenaná data, odesílá je na server, kde probíhají výpočty, a prezentuje výsledky. Přes svůj účet se k nim dostanete i z jiných telefonů.

Snímač má podobu černého plastového kvádříku s textilním popruhem. Měření tepu probíhá na předloktí, na vnitřní straně ruky pod loketní jamkou. Velikost řemínku si nastavíte jen jednou pomocí dvou suchých zipů. Před měřením náramek jen přetáhnete přes zápěstí a posunete na předloktí tak vysoko, aby dobře držel.



Takhle probíhá měření. Říkal jsem si, proč ne klasickým způsobem na zápěsti. Tam byste ale museli řemínky náramku pokaždé utáhnout. Na předloktí stačí snímač posunout nahoru

Snímač používá optické měření tepu a nelze ho nahradit jiným typem. Elonga potřebuje zaručené parametry snímání tepu. Je to i kvůli tomu, že HRV vyhodnocuje metodou spektrální analýzy. Neomezuje se jen na statistické počítání odchylek intervalů mezi jednotlivými tepy, jak to obvykle dělají chytré hodinky, a to včetně těch specializovaných-sportovních. Spektrální analýza variability srdeční frekvence není u tohoto typu zařízení zatím obvyklá.

Co zjistí HRV Variabilita srdeční frekvence, známá pod zkratkou HRV z anglického Heart Rate Variability, ukazuje, jak se mění doba mezi dvěma srdečními tepy. Někdy se můžete setkat také s označením interval R-R. Měření změn intervalů srdečního rytmu je ověřená a uznávaná metoda pro neinvazivní posouzení stavu autonomního nervového systému. V něm proti sobě působí dvě větve. Takzvaný sympatikus funguje jako turbo, které se aktivuje, když tělo potřebuje rychle reagovat. Větev parasympatikus naopak působí jako brzda, která pomáhá tělu odpočívat. HRV je důležitý ukazatel zdraví a vitality organismu. Je důležité snažit se, aby obě větve autonomního nervového systému byly v rovnováze. Dlouhodobý posun jedním nebo druhým směrem může indikovat zdravotní problémy. Hektický životní styl ale často vede k tomu, že sympatická část nervového systému převládá nad parasympatickou. Za tím může stát chronický stres, nedostatek spánku, nezdravý životní styl a další faktory. To může vyústit v řadu zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, úzkost, deprese, trávicí potíže, bolesti hlavy nebo nespavost.

Pro přesné měření srdeční frekvence by bylo ideální používat hrudní pás a metodu ECG, která vyhodnocuje elektrické signály srdce. Tak to ostatně dělá služba mySASY, která je předchůdcem Elongy a zaměřuje se na plánování tréninku aktivních sportovců. U ní ale nestačí krátké ranní měření vleže a také výstupy jsou komplexní, vyžadují poučenou interpretaci. Není to služba pro běžné uživatele.

Elonga je na rozdíl od mySASY kompromis s jednoduchým a rychlým měřením, přehlednými výsledky a doporučením.

V další části mimo jiné uvidíte na obrázcích, jak probíhá ranní měření.