RECENZE: Nokia 8.3 5G – dlouhé čekání na telefon Jamese Bonda

Už v době uvedení telefon mátl názvem: osmičková řada evokuje téměř high-end, což Nokia 8.3 5G rozhodně není. Výbavou tehdy patřila do vyšší střední třídy a měla cenu 599 eur. Dnes bych telefon zařadil do střední třídy, protože konkurence značně narostla a Nokia zestárla. A s cenou je to také malinko divoké. Aktuálně u nás oficiální distribuci zajišťuje výhradně Datart, který telefon nabízí za necelých 11 000 Kč. Není to ale tak dlouho, co stál telefon 13 000 Kč, kam rychle spadl z nehezkých 15 000 Kč. Dovozové kusy se ale prodávaly už dříve s cenovkou 20 000 Kč. Rozptyl je tedy značně široký a to hlavně díky neoficiální distribuci.

Co mě ale překvapilo nemile, je barevná věrnost, což ukázala optická sonda. Už základní ladění se snaží všechno podávat velmi líbivě, což se projevuje zejména posílenou zelenou. Při zapnutí technologie PureDisplay začne software kouzlit ještě více. Na oko je to působivé, všechno vypadá hezky, ale pokud chcete vidět věrné barvy, tak v tom Nokia 8.3 nemůže sloužit.

Nevyužitý potenciál. Výrobce se rozhodl použít velký displej s úhlopříčkou 6,81" a poměrem stran 20:9. Při rozlišení 2 400 × 1 080 px to znamená finální jemnost 386 ppi, což už mohou někteří citlivější jedinci považovat za hraniční. Nicméně při běžném používání rozhodně nevidíte rastr, ale u hodně malého textu při pozorném čtení to už může být znát. Displej má ale výbornou čitelnost na slunci a skvělé pozorovací úhly.

Kapacita baterie činí 4 500 mAh, což upřímně není mnoho. obzvlášť když si uvědomíte, že jde o 6,81" telefon. Reálná výdrž se pohybuje okolo dvou dnů, ale spíš to bude méně. Je škoda, že sem výrobce nedal bezdrátové nabíjení, ale hodila by se i rychlejší nabíječka. Byť přibalená 18W není vyloženě slabá.

Software

Nestabilní Android 11. Tak jako všechny telefony Nokia, tak i model 8.3 5G spadá do programu Andorid One. Telefon tedy nedávno dostal upgrade na Android 11 a pravidelně dostává záplaty od Googlu. Čeká na vás čisté prostředí bez komplikací. Softwarovou výbavu tvoří ve valné většině aplikace od Googlu, něco málo do telefonu dodala přímo Nokia. Konkrétně jde o aplikaci fotoaparátu a možnost získat k telefonu podporu a nějaká další doporučení, což se týkalo i předchozích modelů. Teď se ale navíc přibyl předinstalovaný Netflix. Je to sice drobnost, ale možná je to i náznak do budoucna, že Android One už nebude tak úplně čistý.



Android 11 přináší některé drobné změny v uživatelském prostředí, pokud ale ovládáte Android 10, nebudete mít problém.

Jsem zvyklý, že Nokie většinou fungují bezvadně a čistý systém je přesně to, proč má člověk o telefonu uvažovat, ale tedy je všechno jinak. Ladění softwaru by si zasloužilo ještě trochu pozornosti, protože se mi několikrát stalo, že se mi zasekla aplikace foťáku a pomohl až restart telefonu. Pádů a záseků aplikací jsem zažil více, než jsem ochotný tolerovat. Snad je to jen dočasná chyba, která se bude dát odstranit updatem softwaru.



Čistý Android má své kouzlo, nicméně uživatelé přecházející ze softwaru s nadstavbou mohou mít dojem prázdné nádoby.

Jinak je Android 11 velmi příjemný na používání a přináší některé zajímavé novinky, ale jsou to spíše drobnosti, které budete postupně objevovat. Jde třeba o konverzace v bublinách, vypínací obrazovku s rychlou volbou Google Pay a ovládáním domácnosti, další možnosti stran notifikací atd. Pokud jste zvyklí na Android 10, tak jedenáctá verze není tak zásadní změna, abyste se ztratili.



Do systému si Nokia propašovala aplikaci My Phone pro zajištění podpory telefonu. Android 11 má některé příjemné vychytávky jako rychlá editace snímků obrazovky.

Vzhledem k tomu, že je upgrade na Android 11 docela čerstvý, může být nestabilita sytému rychle opravena v dalším updatu. Nicméně aktuálně je za mě software nejslabší stránkou telefonu a to mělo jít o jeho přednost.