RECENZE: OnePlus 8T – rychlík, jemuž k bezchybnosti schází jen dvě věci

Na levém boku najdete regulaci hlasitosti, na horní straně pak mikrofonek. Bohatá je však spodní strana, kde najdeme repráček, mikrofon, USB-C konektor, ale i slot pro dvojici nanoSIM karet. Co bude u vlajkového modelu však pro mnohé velkou nevýhodou je absence voděodolnosti.

Nenápadná proměna. Přestože „téčkové” modely OnePlus bývají jen mírnou evolucí, přináší 8T po letech nový design na zádech. Jinak má telefon stejný tvar, stejnou kovovou konstrukci i stejný displej s průstřelem jako původní model. Navíc příjemně padne do ruky a díky zaobleným bokům v ruce působí velmi jistě a nemáte pocit, že by vám měl hned vypadnout jako u jiných telefonů s kulatými bočnicemi.

Velmi povedený je zde ambientní režim, který nabízí poměrně rozsáhle nastavení toho, co chcete na zhaslém displeji zobrazovat. Ambientní displej lze vyvolat zvednutím telefonu nebo klepnutím na obrazovku, případně jej lze nechat zapnutý stále. Upravit lze dokonce i grafika čtečky otisků prstů v displeji.

K dispozici je zde také 8 GB operační paměti, která zajišťuje rychlý a bezproblémový multitasking. Co se vnitřního úložiště týče, testovaná varianta má 128 GB paměti typu UFS 3.1 a je nutno říci, že naměřené rychlosti čtení a zápisu jsou opravdu špičkové. Náročnější uživatelé si mohou připlatit i za verzi 12/256 GB.

Loňská špička s ještě rychlejší nabíjením. O výkon telefonu se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 865, který je v době psaní recenzi již výkonem překonán, ovšem i v době představení šlo o druhý nejvýkonnější procesor od Qualcommu. To však nic nemění na tom, že máte k dispozici extrémní porci výkonu, která si hravě poradí s těmi nejnáročnějšími úlohami či hrami, a to že telefon neobsadí první místo v benchmarcích vás opravdu mrzet nebude.

Předinstalovaných aplikací je ale poskrovnu. Prakticky jde jen o již zmíněnou galerii, herní centrum pro optimalizaci her, rekordér a komunitní aplikaci podpory a pro přenos dat z jiného telefonu. Samozřejmě nechybí služby Googlu včetně Google Assistanta. Praktická je i stahovací roleta s rychlými vychytávkami jako jsou poznámky, krokoměr, počasí nebo hlídač parkovacího místa. Co systému také nikdo neupře je excelentní odladěnost a optimalizace. Všechno je neuvěřitelně rychlé a bez otravné latence.

Sympatický vám bude nový layout, který horní třetinu obrazovky nechává primárně ke konzumaci obsahu a spodní dvě třetiny k interakci. Poznáte to například v nastavení telefonu, ale i předinstalovaných aplikacích třeba v galerii, kdy jsou interaktivní prvky odsazeny, tak abyste je mohli pohodlně ovládat jednou rukou bez přehmatávání.

Fotoaparát

Čtyři objektivy a vylepšené makro. OnePlus 8T nabízí čtyřnásobný fotoaparát, avšak z velké části nejde o nic nového. Hlavní 48Mpx snímač (Sony IMX586) s OIS i 16Mpx ultraširokáč jsou totožné jako u OnePlus 8. Zlepšila se však makro kamerka, který povýšila na 5 Mpx a přibyl zde čtvrtý monochromatický snímač, který však využijí hlavně hračičkové s barevnými filtry.

Sestavení fotoaparátu OnePlus 8T: Hlavní objektiv: 48 MPx (Sony IMX586), clona f/1.7, velikost pixelů 0,8 µm, OIS; video 4K (60 FPS)

48 MPx (Sony IMX586), clona f/1.7, velikost pixelů 0,8 µm, OIS; video 4K (60 FPS) Ultraširoký objektiv: 16 Mpx, clona f/2.2, úhel záběru 123°

16 Mpx, clona f/2.2, úhel záběru 123° Makro objektiv: 5 Mpx, clona f/2.4

5 Mpx, clona f/2.4 Monochromatický objektiv: 2 Mpx,

2 Mpx, Selfie kamerka: 16 Mpx (Sony IMX471), clona f/2.4, velikost pixelů 1 µm

Fotografie jsou většinou skvěle ostré, plné detailů a líbí se mi také jejich živé podání. Méně spolehlivé je však automatické, které hodně ovlivňuje focení v protisvětle a u scény s velkým dynamickým rozsahem. Škoda, že jsem v nastavení nenašel přepínač pro ruční nastavení HDR. Dobře však obstály noční snímky. Díky delší expozici se ale často stává, že telefon neudržíte pevně a snímky jsou lehce rozmazané.



Ukázkové fotografie

Noční fotky ale vypadají přirozeně a nepřehání to ani s šumem. Zapnout navíc můžete samostatný noční režim, kdy pak dokážete noční scénu úplně rozzářit. Zde už ale rozhodně doporučím použít stativ.



Ukázkové noční fotky

K optickému oddalování scény zde slouží 16Mpx ultraširoký snímač s velkým úhlem záběru 123°. Kvalita fotek příjemně překvapí, ale v přímém srovnání s hlavním snímačem jsou kontrastnější a za mě osobně líbivější.



Hlavní vs širokoúhlý fotoaparát

Ačkoliv na MobilManii bývám velkým kritikem makro objektivů, čas od času udělám výjimku. A OnePlus 8T je přesně ten případ. Vyšší 5Mpx rozlišení poznat na první pohled a telefon dokáže zaostřit s opravdu extrémní blízkosti. Pokud fotíte za dobrého světla budete odměněny překvapivě ostrými snímky, kde si můžete vychutnat i mikroskopické detaily v rozumné kvalitě.

Zapomenout nesmím na 16Mpx selfie kamerku s clonou f/2.4, která nabízí elektronickou stabilizaci a snímky z ní jsou kontrastní, líbivé a hlavně detailní. Díky ostření na obličej však tradičně více přepaluje pozadí, ač automatické HDR často odvádí skvělou práci.



Ukázkové makro snímky

Co mi zde trochu chybělo byl teleobjektiv. To ale zase tolik nevadí. Prostředí fotoaparátu umožní rychlým přepínačem pořídit alespoň 2× digitální zoom, který je za dobré světla stále velmi kvalitní. Jinak vás toho ale v aplikaci fotoaparátu moc nepřekvapí a budete zde jako doma. Líbit se vám bude zejména PRO režim s možností focení do RAWu.



Ukázkové selfie

Telefon samozřejmě zvládá natáčet videa, a to až ve 4K při 60 fps. Kvalitou přitom patří rozhodně k tomu lepšímu. Mají neutrální barevné podání a hlavně skvělou stabilizaci, takže si můžete obraz vychutnat bez trhání. Natáčet lze také ve slow-motion, a to až při 480 fps.

Ukázkové video: