RECENZE: OnePlus 9 – značkový fotoaparát a špičková výbava za méně peněz

OnePlus se svou devítkovou řadou vsadil primárně na fotoaparát, kterou mu zařídila spolupráce s fotografickou ikonou Hasselblad. OnePlus 9 je základním modelem, který má proti modelu Pro několik drobných ústupků, ovšem to hlavní zůstává a navíc je to vykoupenou atraktivní cenou.

Design

Plochý, stylový, ale plastový. OnePlus 9 přináší opět po několika letech nový design. Proti modelu Pro zamrzí plastovým rámem, ale to na první pohled nepoznáte, ani to nemá vliv na jeho pevnost a bytelnost. Narozdíl od modelu Pro také nabízí OnePlus 9 plochou přední stranu, což na první pohled sice nevypadá tak působivě, ale o to více to oceníte v praxi. Záda ale zůstala stále zakulacená a skleněná, takže se telefon pohodlně drží v ruce ani nemá tendenci vyklouzávat.



OnePlus 9 je designově velmi povedený telefon, obzvláště v testované fialové. Díky zaobleným zádům navíc dobře padne do ruky

Telefon je i na dnešní poměry až nezvykle lesklý, což mu do určité míry propůjčuje určitý punc luxusu. Leskne se jak ocelový rám, tak hlavně záda, která by dobře mohla sloužit jako zrcátko V testované fialové ovšem vypadá telefon velmi působivě. Zádům ale tentokrát dominuje hlavně výrazný modul fotoaparátu s trojicí objektivů opatřených výrazným logem Hasselblad.



Narozdíl od modelu Pro má plochou čelní stranu a bohužel také plastové boky.

Na čelní straně vám udělají radost velmi tenké rámečky s displeje, který zabíhá až do stran lehce přes hranu. Horní rámeček je opravdu velmi tenkým, ale přesto do něj výrobce dokázal vměstnat stereo repráček a nutné senzory. Selfie kamerka pak našla své místo v průstřelu displeje v levém rohu. Notifikační dioda bohužel chybí.



Pochválit musím také bohaté příslušenství uvnitř včetně silikonového krytu a rychlé nabíječky.

Na pravém boku telefon nabídne zapínací tlačítko spolu s trojpolohovým přepínačem tichého/vibračního/hlasitého režimu. Horní strana zůstala vyhrazena jen pro mikrofonek, levý bok pak pro zapínací tlačítko. Na spodní straně se pak nachází repráček, USB-C konektor a šuplíček pro nanoSIM, který je opatřen gumovou izolací, na vodu však přesto pozor, telefon nemá certifikaci voděoodolnosti.