RECENZE: OnePlus 9 Pro – Hasselblad není jen nálepka, ale čekali jsme víc

Za cenu startující na 24 000 Kč za nejnižší paměťovou variantu to však telefon nebude mít lehké, obzvlášť když přínos společnosti Hasselblad je spíš marketingový. Telefonu nepomáhá ani fakt, že stejnou spolupráci a podobnou výbavu nabízí i o 5 000 Kč levnější model.

Na čelní straně vám udělají radost velmi tenké rámečky s displeje, který zabíhá až do stran lehce přes hranu. Horní rámeček je opravdu velmi tenkým, ale přesto do něj výrobce dokázal vměstnat stereo repráček a nutné senzory. Selfie kamerka pak našla své místo v průstřelu displeje v levém rohu. Notifikační dioda bohužel chybí, nicméně příchozí upozornění telefon signalizuje zářícími hranami displeje.

Telefon je i na dnešní poměry až nezvykle lesklý, což mu do určité míry propůjčuje určitý punc luxusu. Leskne se jak ocelový rám, tak hlavně záda, která obzvlášť v testované stříbrné verzi dobře funguje jako zrcátko. Zádům ale tentokrát dominuje hlavně výrazný modul fotoaparátu se čtveřicí objektivů opatřených výrazným logem Hasselblad. Bohužel se kvůli němu telefon kýve při položení na stůl.

Pokud se vám ale telefon vybije, dokážete ho díky rychlému dobíjení WarpCharge 65T s výkonem 65 Wattů dobít do plného stavu za cca půl hodiny. Chválím také přítomnost bezdrátového dobíjení s vysokým výkonem až 50 W. Ovšem k dosažení maximálního výkonu je třeba zakoupit originální bezdrátovou nabíječku od OnePlus. Nechybí ani reverzní bezdrátové dobíjení díky kterému lze na zádech telefonu dobít různé příslušenství nebo i jiný smartphone.

Telefon podporuje 5G, a to v mnoha různých frekvencích. Nechybí ani Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.2. Samozřejmostí je NFC pro bezkontaktní platby. Z drátové konektivity je zde připraveno USB-C pro připojení nabíječky nebo sluchátek. Ze senzorové výbavy zaslouží velkou pochvalu čtečka otisků prstů v displeji, která je velmi rychlá, přesná a překvapivě si dobře poradí i mokrými prsty. Jen ji výrobce mohl umístit trochu výše, aby se při odemykání nemuselo zbytečně přehmatávat palcem.

Předinstalovaných aplikací je ale poskrovnu. Prakticky jde jen o již zmíněnou galerii, herní centrum pro optimalizaci her, rekordér a komunitní aplikaci podpory a pro přenos dat z jiného telefonu. Samozřejmě nechybí služby Googlu včetně Google Assistanta. Praktická je i stahovací roleta s rychlými vychytávkami jako jsou poznámky, krokoměr, počasí nebo hlídač parkovacího místa. Co systému také nikdo neupře je excelentní odladěnost a optimalizace. Všechno je neuvěřitelně rychlé a bez otravné latence.

Sympatický vám bude nový layout, který horní třetinu obrazovky nechává primárně ke konzumaci obsahu a spodní dvě třetiny k interakci. Poznáte to například v nastavení telefonu, ale i předinstalovaných aplikacích třeba v galerii, kdy jsou interaktivní prvky odsazeny, tak abyste je mohli pohodlně ovládat jednou rukou bez přehmatávání.

Zamrzí také další nepatrné drobnosti jako je delší doba zpracování fotografie, s čímž dříve OnePlus nikdy nemíval problém. Telefon většinou snímá i dobu po stisknutí spouště, což se někdy projeví tím, že snímek v galerii nemusí nutně odpovídat tomu, co jste původně chtěli vyfotit. Tento problém do velké míry vylepšila aktualizace, ale stále je doba zpracování delší než jako jsem zvyklý u jiných telefonů.

Celkově telefon fotí a natáčí velmi dobře a určitý krok vpřed telefon určitě udělal, přesto však minimálně kvalitou nočních fotek za konkurencí stále trochu ztrácí. Navíc se nemohu zbavit pocitu, že celá spolupráce s Hasselblad je spíše povedený marketingový trik, než že by měla zásadní přínos.

Telefon umí samozřejmě natáčet i video, a to až v 8K rozlišení při 30 fps. Nechybí ani 4K při 60 fps a samozřejmě ani Full HD. Kromě kvality videa a detailů se mi líbila také povedená stabilizace. Dobrou zprávou je, že při natáčení lze plynule přecházet mezi jednotlivými objektivy, přičemž rozdíly jsou díky jednotnému sladění barev od Hasselblad prakticky nepostřehnutelné.

Závěr

OnePlus 9 Pro se konečně podařilo to, o co se roky snažil. Stát se špičkově vybavenou vlajkovou lodí bez kompromisů, které může konkurovat i těm nejlepším. Z výbavy totiž nabídne jen to nejlepší a s podporou rychlého bezdrátového dobíjení a voděodolností IP68 odstranil i dříve vytýkané nedostatky. Posun ke směrem k elitě zaznamenal i fotoaparát, ač spolupráce s Hasselblad je zatím spíše marketingovým trikem a kvalitu fotek je stále kam posouvat.

Hlavní překážkou telefonu však může být cena startující na 24 000 Kč u základní 128 GB verze. Recenzovaná varianta s dvojnásobným úložištěm a 12 GB RAM vyjde dokonce na 27 000 Kč. To už pro neznalé uživatele může být na stále relativně novou značku poměrně dost peněz. Mnozí zájemci tedy raději sáhnou po základním modelu OnePlus 9, který za cenu 19 000 Kč přináší pouze minimum ústupků vůči modelu Pro jako je chybějící teleobjektiv či voděodolnost.

OnePlus 9 Pro 128 GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 74 × 8,7 mm, 197 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 216, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (2000|316 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 87 %

vybavenost cena: 23 890 Kč až 24 692 Kč

Jako konkurence se zde přímo nabízí Apple iPhone 12 Pro (30 000 Kč), který je o něco kompaktnější a lépe natáčí video. Dále Samsung Galaxy S21+ (28 000 Kč). Lákavou alternativou bude také Xiaomi Mi 11 s podobnou výbavou a agresivní cenovkou 21 500 Kč. Fanoušky výkonu může zaujmout tentokrát i Asus ROG Phone 5 12/256 GB (24 000 Kč), který díky své univerzálnosti letos ocení nejen příznivci herní zábavy.

Xiaomi Mi 11 katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,1 mm, 196 g

displej: 6,8", kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 3 200, 516 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 20 490 Kč až 21 819 Kč

Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 7,8 mm, 202 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Samsung Exynos 2100 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 27 609 Kč až 27 990 Kč

Verdikt: OnePlus 9 Pro je špičkově vybavený smartphone s fotoaparátem Hasselblad, který láká na vynikající displej, rychlé nabíjení a skvěle odladěný systém. Škoda jen poněkud vyšší cenovky.

Plusy:

Špičkový LTPO displej (1-120 Hz)

Vysoký výkon

Kvalita ultraširokého objektivu

Bleskově rychlé dobíjení

Rychlé bezdrátové dobíjení

Kvalitní optický zoom

Odladěný systém s dlouhou podporou

Skvělý zvuk reproduktorů

Plynulé přepínání mezi objektivy při natáčení

Minusy: