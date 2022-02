Recenze Poco M4 Pro. Levný mobil s 5G, fotky po něm ale radši moc nechtějte

Cena telefonů s 5G stále klesá a Poco se nám snaží ukázat, že i mobil za 6 000 Kč může posloužit velmi dobře. Rychlé 33W nabíjení, dobrá výdrž na baterii nebo rychlejší procesor naznačují, že by se Poco mohlo ucházet o pozici velmi dobrého levného mobilu bez ohledu na jeho hlavní výhodu v podobě 5G modemu. Na trhu jsou dvě paměťové varianty 64 a 4 GB za necelých 6000 Kč a 128 plus 6 GB za 6 500 Kč.

Sázka na neokoukanost. Poco M4 Pro 5G je k dostání ve třech barvách, černé, žluté a námi testované modré. Ta má plastová záda s upraveným matným povrchem. Plast působí velmi jemně a příjemně na dotek, to se nemění ani po přechodu na černou plochu. Modrá přechází do světlejších odstínů, což vypadá efektivně a navozuje iluzorní změnu barvy po natočení pod různými úhly.

Displej

Lepší IPS nežli levný OLED. V této cenové třídě je stále běžné, že telefon má „jen“ IPS displej, zatímco OLEDy jsou výsadou mobilů od osmi tisíc korun výše. Nicméně je potřeba také přiznat, že levné OLED displeje trpí na problémy jako ghosting či vypalování pixelů. V této cenové kategorii proto IPS nemusí být špatnou volbou a hned si řekneme, jak vyzní porovnání v konkrétních bodech.



Displej je kvalitní, pouze mírně trpí na IPS glow

IPS má oproti OLEDu dvě základní nevýhody, tou první je nižší kontrast způsobený světlejší černou. Zatímco OLED umí pixely zobrazující černou barvu zcela vypnout, a docílit tak skutečné černé, IPS se jen snaží co nejlépe zabránit průchodu světla, což nikdy není dokonalé. Černá tedy není černou, projevuje se to nejvíce v noci a je to zvýrazněno ještě druhým problémem, a to IPS glow, kdy pod různými úhly vypadá černá ještě světleji než při přímém pohledu. Pokud jste zvyklí na OLED panely, zaznamenáte to; pokud běžně používáte IPS panely v telefonu nebo displeji počítače, absolutní černá vám tak moc chybět nebude.



V telefonu always-on nastavení displeje nenajdete

Displej u Poco M4 Pro 5G překvapil hlavně nízkým minimálním jasem, který hraničí s nečitelností, jak je slabý. To je skvělé při ponocování, nicméně při porovnání s OLED je ona téměř nečitelnost textu způsobena spíše špatným kontrastem než nízkým jasem, i když ten je nejspíše nižší než OLEDů. Maximální jas potom dostatečný, i když zimní slunce to nemůže až tak dobře prověřit.

Na závěr dodáme i parametry, 6,6“ úhlopříčka disponuje Full HD+ rozlišením a maximální obnovovací frekvencí až 90 Hz, což je hezké číslo na nižší třídu. Celkově k přihlédnutí na cenu displej rozhodně nezklame a v mnohém se vyrovná i o něco dražím OLEDům.