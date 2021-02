RECENZE: Realme 7i – velká baterie hraje prim, ale chybějící NFC nenahradí

Na velké baterie ale lidé prostě slyší a Realme ji u tohoto telefonu vyzdvihuje opravdu hodně. Kapacita 6 000 mAh se sice běžně v telefonech nevyskytuje, ale několik modelů by se najít dalo. Je ale třeba vidět i další aspekty, třeba řadu omezení a kompromisů u výbavy, kterou se výrobce snaží dorovnat nízkou cenou 4 290 Kč .

Model Realme 7i je aktuálně nejlevnější z řady 7, ale je také nejméně vybavený. Výrobce láká hlavně na baterii s kapacitou 6 000 mAh, bude to však stačit? A odpověď je celkem jasná, nemusí. Realme je navíc poměrně mladá značka, která na našem trhu působí lehce přes rok, takže se nemůže moc opřít o loajální zákazníky.

Design

Plast, co nepotěší. Cena lehce přesahující čtyři tisíce dává tušit, že se člověk nemá těšit na prémiové materiály, ale trochu rozmazlit bych se nechal. Už na první uchopení působí telefon levně a může za to hlavně povrchová úprava zad. Jde o obyčejný zhrublý plast, který sice neklouže, nemastí se, ale to je tak všechno. Navíc záda citelně pruží, když na ně trochu zatlačíte, což si mohl výrobce odpustit. Jinak je však telefon hezky pevný, a byť je plastový, tak hmotnost 208 g ukazuje, že se na materiálech úplně nešetřilo.



Plastová záda působí docela levně a hlavně při dotyku citelně pruží.

Zapínací tlačítko hledejte na pravé straně hned pod regulací hlasitosti, na protějším boku zase vytáhnete šuplík se třemi plnohodnotnými pozicemi pro dvě nanoSIM a microSD kartu. Ve spodní části je standardně USB-C port, hlasitý reproduktor, ale také 3,5mm jack. Což jistě potěší spoustu lidí s drátovými sluchátky.



Vystupující čočky na zádech doprovází mírně zapuštěná čtečka otisků prstů.

Čtečku otisků prstů umístil výrobce na záda, díky mírnému zapuštění se dá v pohodě najít i poslepu; funguje spolehlivě a hlavně rychle. Dominantním prvkem však zůstává fototechnika, která sídlí ve společném orámování. Potěšilo mě, že celek vystupuje nad úroveň zad pouze mírně, takže při položení na stůl se telefon houpe jen trochu.

V balení najdete jen nabíječku, USB-C kabel, sponku na SIM a návody.

S ohledem na cenu je jasné, že telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení a nemá ani žádnou zvýšenou odolnost vůči prachu a vodě. V balení pak najdete jen nabíjecí adaptér, USB-C kabel, sponku na vytažení šuplíku a nějaké to čtivo.