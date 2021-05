RECENZE: Realme 8 Pro – šikovný fotomobil střední třídy nejen pro mladé

Plusy Kvalitní foto i video ze 108 Mpx snímače

Podpora pro 50W dobíjení, dobrá výdrž

Rychlý adaptér a silikonový obal v balení

Dostatek výkonu a precizní odladění

Android 11, povedená nadstavba, aktuální bezpečnostní aktualizace Minusy Zbytečný makro a černobílý snímač

Nelogické ovládání fotoaplikace

Zhoršení/absence vylepšení oproti předchůdci

Mohla být zvýšená odolnost a vyšší frekvence displeje ? 8 /10 Hodnocení

redakce Představeny byly koncem března, na český trh je výrobce uvedl z kraje dubna. Řeč je o oficiálním zahájení prodeje smartphonů značky Realme, z nichž ten výkonnější jsme dnes podrobili naší recenzi. Vlajková loď pro mladé, jak sám výrobce Realme 8 Pro nazývá, je vcelku kompaktní a lehký telefon, v němž najdete bleskurychle se dobíjející baterii a hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx. I když víme, že rozlišení není vše, hodnota je to pro střední třídu ryze nadprůměrná. Realme 8 pro se nabízí za 7 999 korun v jedné jediné specifikaci, a to konkrétně 8 + 128 GB, přičemž zejména první hodnota operační paměti rovněž není ve střední třídě úplně obvyklá. Na výběr je oficiálně z trojice barevných provedení, které se dle české verze webu výrobce poněkud úsměvně jmenují Nekonečná modrá, Nekonečná černá a Punková černá. Naši tmavě šedou variantu bych nekonečná černá sice nenazval, ale na druhou stranu je potřeba říci, že odvahu výrobce nezapře a zadní strana je rozhodně originální. Realme 8 Pro 8GB/128GB za ceny od 7 869 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 12 obchodůna Porovnat ceny U Realme 8 Pro na první pohled zaujme vcelku bohaté balení, po pár dnech používání také oceníte schopnosti ultrarychlého dobíjení (adaptér součástí balení z výroby), folii na displeji již z výroby a také hlavní snímač s rozlišením 108 Mpx, který svými funkcemi a výsledky mnohdy konkuruje smartphonům o tisíce dražším. Co naopak může zhatit úsměv na tváři, to je absence vyšší obnovovací frekvence u displeje, absence zvýšené odolnosti, dnes standardně zbytečné dva 2 Mpx snímače a také aplikace fotoaparátu, jejíž ovládání nepatří mezi uživatelsky nejkomfortnější. Vyložená negativa nebo velké přešlapy tu ale nejsou. Realme 8 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,1 mm, 176 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1600|1800 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (8× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 7 869 Kč až 12 025 Kč Celou recenzi Realme 8 Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Zepředu nudná šeď, na zádech odvaha. Realme 8 Pro je na dnešní dobu poměrně rozumně velký smartphone, který po uchopení do ruky překvapí svojí váhou, čekali byste totiž, že v ruce pocítíte větší zátěž. Celoplastová konstrukce, která je v tomto případě zcela precizní, perfektně slícovaná a bez jakýchkoliv pazvuků, tak přináší i pozitivní efekt příjemné hmotnosti. Displej na čelní straně, který je jen v levém horním rohu narušen průstřelem selfie kamerky, nabízí směrem ke stranám mírný 2,5D efekt, avšak díky z výroby aplikované folii na displeji a opravdu miniaturní oblasti, kde se zahnutí projevuje, budí telefon dojem displeje naprosto plochého.

Realme 8 Pro má rozměry 161 × 74 × 8,1 mm a váží 176 gramů, v ruce však působí lehčeji. Šířka rámečků okolo displeje je na přijatelné úrovni, nad displejem se do něj vměstnala mřížka hovorového reproduktoru a vpravo vedle ní i potřebné senzory, vespod pak kvituji rámeček širší, takže se palcem dá pohodlně dosáhnout ke spodní straně displeje. Protože mezi plastovým rámem po obvodu a displejem se nachází ještě zahnutý vymezovací plast a protože i přechod na zadní stranu je oblý, ve skutečnosti se telefon v ruce drží velmi příjemně. Dokonce, díky hrubému povrchu zadní strany, nevyklouzává ani ze zpocené dlaně.

Zde je vidět, jak moc vystupuje fotomodul nad povrch telefonu. Na bocích nenajdeme nic neobvyklého, pochválit ale můžeme plnohodnotný dualSIM slot. Po obvodu Realme 8 Pro nečekejme žádná překvapení. Trochu s podiem je, že zatímco boční hrany jsou zaoblené pro pohodlnější úchop, spodní a horní hrana jsou vyduté dovnitř, takže při úchopu na šířku mohou lehce řezat do dlaně. Každopádně, levý bok ukrývá šuplíček na dvě nanoSIM a paměťovou microSD kartu, pravý bok potom tlačítko zámku a dvojkolébku hlasitosti. Na horní hraně najdeme pouze odrušovací mikrofon, na spodní hraně USB-C konektor, hlasitý reproduktor, sluchátkový konektor a dvojici otvorů pro hovorový mikrofon.

Zatímco boky přístroje jsou hezky zakulacené, aby se telefon pohodlně držel, horní i spodní hrana jsou naopak vyduté a při úchopu na šířku to může působit nepřijemně. Na zadní straně se výrobce opravdu odvázal. Celá zadní strana je zdrsněná a matná, avšak vertikálně orientované logo realme a firemní slogan DARE TO LEAP jsou vybroušeny do hladkého lesku. Zadní stranu to opravdu oživuje, něco podobného jsme viděli například u značky Poco, a i když uznávám, že ne každému se to musí líbit, osobně s tím problém nemám. S potěšením jsme také zjistil, že matný a hrubý povrch zadní strany umě ukrývá modelové označení a recyklační údaje.

U zadní strany výrobci odvaha opravdu nechyběla. Modul fotoaparátu může schytat posměšky za svůj vzhled, stejně, jako kdysi Apple. Každopádně výrazný slogan výrobce na zádech nebude pro každého. Na závěr se musíme zastavit ještě u modulu fotoaparátu. Celý vystupuje zhruba milimetr nad povrch zadní strany a kromě velkého LED blesku a označení maximálního rozlišení zde najdeme čtveřici snímačů, které každý vystupují ještě další asi milimetr. Potěšující je, že krycí sklo každého z nich je mírně utopeno v plastovém okruží, takže se jen tak nepoškrábou, ale pokud někdo společnosti Apple vytýkal vzhled fotoaparátu a přirovnával ho k varné desce, to ještě světlo světa nespatřilo Realme 8 Pro. Naštěstí zde nechybí ani NFC anténa, situovaná zhruba do středu zadní strany, naopak trochu nám schází alespoň částečná odolnost, kterou najdeme i u levnějších smartphonů.

Displej Super AMOLED s „jen“ 60 Hz. Na úhlopříčce 6,4" osadil výrobce Super AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2400 obrazových bodů, což přináší výslednou jemnost 409 PPI. Poměr displeje k tělu je 90,8 % a maximální jas rovných 1000 nitů. Obnovovací frekvence je jenom 60 Hz, a to slovo jenom si můžeme dát do uvozovek, protože absence vyšší obnovovací frekvence je zde maximálně zklamáním, nikoliv nedostatkem. Takřka povinností však je aktivace tmavého režimu, kdy černá je zde opravdu černá a displej tak naprosto splývá se svými okraji. Spuštění tmavého režimu však můžete časovat, stejně jako režim Ochrana zraku pro odfiltrování modrého světla.

Zde jsou vidět možnosti úprav displeje a zobrazení, které Realme 8 pro nabízí. Na telefon střední třídy je jich tu překvapivě hodně. Hodnota maximálního jasu je opravdu vysoká, až občas nutní přihmouřit oči, zato jasu minimálnímu by slušelo ještě o jeden či dva stupně ponížit. Volit můžete z pěti velikostí písma a třech velikostí zobrazení, stejně jako nastavovat barevnou teplotu obrazovky na ose Studenější – Výchozí – Teplejší, regulovat režim barev mezi hodnotami Zářivé, Živý a Jemný, skrýt průstřel selfie kamerky, nastavovat zobrazení aplikací na celou obrazovku nebo zapnout Vizuální efekt OSIE, kdy umělá inteligence kontinuálně vylepšuje barevné podání a kontrast právě zobrazovaného obsahu.

Navíc je tu ale sekce pro úpravy vzhledu prostředí. A nemyslím jen velikost písma nebo škálování prostředí, ale také několik setů ikon, různé tvary, grafické efekty, možnost upravit si motiv k obrazu svému či zvolit tvar rychlých přepínačů. Realme 8 Pro sice nenabídne notifikační diodu, ale díky použité technologii displeje nabídne always on režim, zde nazvaný jako Vždy na displeji. Vybírat můžete z režimu vypnuto, vždy zapnuto, naplánováno a úspora energie, přičemž mezi zobrazované informace patří datum a čas, stav baterie a veškerá oznámení. V nastavení domovské obrazovky dále nechybí možnost zapnout funkce zvednutím probudit a poklepáním zapnout i uzamknout obrazovku, které se vždy hodí. Zapomenout nesmíme ani na z výroby aplikovanou fólii na displeji.

Hardware Dobíjení rychlostí blesku. Hnacím motorem Realme 8 Pro je chipset Qualcomm Snapdragon 720G, který nabídne osm jader vyrobených 8 nm technologií s maximálním taktem až 2,3 GHz na každé jádro (a který je totožný jako u předchozí generace Realme 7 Pro). Jako grafický akcelerátor zde najdeme Adreno 618 a operační paměť má více než dostatečnou hodnotu 8 GB. Jedná se o, řekněme, nijak nevybočující mix střední třídy, který bohatě dostačuje na všechny obvyklé operace. Při používání jsem nenarazil na žádné problémy s plynulostí nebo pády aplikací a celkové odladění telefonu je příkladné. Výsledky benchmarku AnTuTu v9.0.5: Celkové skóre: 345 985 bodů

CPU: 108 104

GPU: 87 540

MEM: 59 266

UX: 91 075 Vnitřní paměť o kapacitě 128 GB nabídne po startu pro uživatele dostupných lehce přes 105 GB a komu by to bylo málo, může použít paměťové microSD karty do velikosti 512 GB. Největší kouzlo se u Realme 8 Pro ale ukrývá v baterii. S hodnotou 4500 mAh sice úplně neoslní, ale dobíjení na 50 % za 17 minut a do plna za necelých minut padesát, to jsou výborné hodnoty. V balení je totiž přiložen 65W adaptér, a ten (i když telefon nabíjí jen 50 W) dělá divy. Z hlediska výdrže se pak jedná o standardní jednodenní smartphone, pokud zapnete tmavý režim prostředí, můžete získat půlden navíc.

Realme 8 Pro nemá problém s nedostatkem výkonu, paměti či energie. Pokud by se náhodou nečeho nedostávalo, je tu vestavěný optimalizátor, který uvolní místo, nebo napoví, jak šetřit baterii. Z hlediska konektivity u Realme 8 Pro nechybí nic podstatného. Wi-Fi podporuje standardy a/b/g/n/ac, Bluetooth je tu ve verzi 5.0, nechybí NFC, geolokační systémy GPS, GLONASS a BeiDou, z konektorů potěší pro někoho stále podstatný sluchátkový konektor, USB-C už je dnes samozřejmostí. Chybí snad jen infraport a FM rádio. Ze senzorové přehlídky jmenujme akcelerometr, gyroskop, snímač přiblížení a okolního osvětlení a magnetický kompas. Zapomenout nesmíme ani na optickou čtečku otisků prstů, která je velmi rychlá, spolehlivá tak v 90 % případů, ale na můj vkus a velké ruce poněkud nízko.

Software Android 11 a nadstavba Realme UI 2.0. Z výroby dorazilo Realme 8 Pro rovnou s Androidem 11 a během testování jsme obdrželi jeden update o velikosti necelých 400 Mb. Po něm se v telefonu nachází aktualizace zabezpečení k 5. dubnu tohoto roku, opraveny měly být bezpečnostní prohřešky, vylepšen výkon a fotoaparát. Grafická nadstavba výrobce nazvaná Realme UI 2.0 je nadstavbou poměrně nenáročnou a dle mého graficky uhlazenou, rozhodně jedna z těch pohledově příjemnějších.

Takto vypadá grafická nadstavba Realme UI 2.0, více snímků obrazovky najdete ve Fotogalerii na posledním listu. Zajímavostmi, které výrobce přímo zmiňuje, je výsuvný boční panel, do kterého lze skrýt aplikace nebo zástupce, například pro snímek nebo záznam obrazovky. Druhou šikovnou vychytávkou je možnost, kromě standardního děleného zobrazení, zapnout z karty multitaskingu plovoucí okna nebo miniatury, což může snadno zefektivnit práci. Co se výchozí nabídky aplikací týče, mimo plejádu od Google je tu navíc jenom Facebook. Další aplikace dodal výrobce telefonu, jedná se především o správce souborů, aplikaci pro zobrazení a práci s fotkami a videem, kalkulačku, kompas, herní režim a počasí.

U Realme 8 Pro potěší, že chytrá gesta lze dělat i na vypnutém displeji. Navíc je tu možnost k dalším předdefinovaným pohybům přiřadit vlastní interakce. Zbytek už je dobře známá klasika. Volit můžete tvary a styly ikon, grafické efekty, barevná schémata, mřížku aplikací a další. Ikony lze mít na plochách, nebo v menu, konfigurovat lze, co vše má zobrazovat stavová lišta, ovládat systém lze standardní trojíc tlačítek s různým pořadím, nebo gesty, a samozřejmě nechybí možnost používat rozličná gesta vícero prsty pro usnadnění používání. Realme dokonce umožňuje používat gesta i na vypnuté obrazovce, například pro fotoaparát nebo svítilnu. A hromadě dalších gest můžete přiřadit vlastní akce. Nechybí ani funkce, jako zvednutím probudit, převrácením ztišit nebo přiložením k uchu přijmout hovor. Více napoví obrázky, a to zde, nebo ve Fotogalerii.

Fotoaparát Výsledky potěší, ovládání fotoaplikace nikoliv. Doslova jako varná deska a se dvěma zbytečnými hořáky, dalo by se říci na adresu vzhledu fotomodulu. Samozřejmě v nadsázce, ale uskupení fotoaparátů u Realme 8 Pro tak opravdu vypadá. A já znovu chválím, že krycí skla jednotlivých snímačů jsou i přes jejich rozmístění utopena v plastovém okruží, takže jsou lépe chráněna proti poškrábání. Parametry snímačů najdete níže, takto dopředu předesílám, že i zde najdeme vcelku zbytečný snímač pro makro a černobílý snímač. Parametry snímačů Realme 8 Pro: 108 Mpx hlavní snímač, f/1,88, 6 čoček, velikost snímače 1/1,52"

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/2,25, 5 čoček, úhel záběru 119°

2 Mpx makro snímač, f/2,4, ohnisko od 4 cm

2 Mpx černobílý snímač, f/2,4

16 Mpx selfie kamerka, f/2,45, 5 čoček Na druhou stranu zde najdeme spoustu zajímavých funkcí, z nichž mnohé se objevily až po updatu zmíněném na předchozím listu. Režim pro současný záznam videa z obou stran telefonu, filmový režim, profesionální režim, režim pro focení a natáčení hvězdné oblohy, panorama, možnosti časosběru a zpomaleného videa a samozřejmě nechybí ani režim pro focení v nativním rozlišení 108 Mpx. Výrobce se také výslovně chlubí režimem Tilt-shift, kdy za pomoci softwarového rozostření a nalezení vhodné kompozice můžete pořídit video nebo fotografii ze světa miniatur.

Fotoaplikace a její nastavení u Realme 8 Pro. Trochu mě ale mrzí zpracování aplikace fotoaparát, protože v různých režimech se věci nastavují na různých místech, což působí poněkud zmatečně, a hlavně spousta věcí je zobrazena jen piktogramem bez popisku nebo vysvětlivky, často tak ani nevíte, co děláte. To samé různé funkce, při jejichž aktivaci telefon bez pardonu mění celé nastavení. Tak například video: ve výchozím stavu si nastavíte 4K/30 fps a v tomto rozlišení se také režim video aktivuje. Pokud si ale zapnete stabilizaci Ultra stabilní, podle kvality a úhlu záběru ihned vidíte, že se změnilo rozlišení, nebo se snad používá i jiný snímač. Zapnete-li Max ultra stabilní, další změna. Informace žádná, hodila by se třeba notifikace, že stabilizace u rozlišení 4K nelze, zvolte nižší. Ne, že to telefon udělá sám. Ukázkové fotografie:

Další ukázkové fotografie najdete na posledním listu Fotogalerie. V režimu fotografie najdeme přepínač pro širokoúhlý/1×/3×/5×, kdy hodnoty přiblížení jsou tvořeny výřezem z nativních 108 Mpx a složením několika fotografií pře sebe, což nahrazuje teleobjektiv. U trojnásobného přiblížení je kvalita uspokojivá, u pětinásobného už logicky tolik ne, širokoúhlý snímač se pere s nízkou světelností. Standardně je ale výsledným fotografiím v rozlišení 12 Mpx (složení devíti bodů do jednoho) vlastní to, že jsou lehce barevně přesaturované. Pokud byste si zapnuli AI, dostaneme se na často na barvy zcela nereálně, proto jsem ji vůbec nepoužíval. Úroveň detailů je na vysoké úrovni, HDR funguje také dobře a celkově je na hlavní snímač opravdu spoleh, i když před aktualizací softwaru to tak podle spousty recenzí nebylo. Video umí Realme 8 Pro pořizovat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Pokud ponížíte na Full HD, lze využít 120 nebo 480 fps a při snížení na HD rozlišení potom 960 fps. Maximálnímu rozlišení chybí stabilizace, ta je v elektronické formě podporována pouze při Full HD. Ano, vím, že se bavíme o telefonu střední třídy, ale výsledné 4K video má opravdu solidní úroveň detailů, ostrost scény, dobrý kontrast a oproti fotografiím i lepší barevnou věrnost. Také rychle přeostřuje, přechody mezi různě jasnými scénami jsou plynulé a obraz se nijak nedeformuje, takže chybějící stabilizace je vážně škoda. Ukázkové video (4K, 30 fps):