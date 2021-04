RECENZE: Redmi Note 10 – dobrá partie, jen nesmíte chtít telefonem taky platit

My jsme na testování obdrželi bohužel trošku nudnou tmavě šedou variantu, avšak v kombinaci 6 GB operační paměti a 128 GB vnitřního úložiště. Ihned po rozbalení chválíme plnohodnotný Dual SIM slot a v balení přiložený adaptér pro rychlé 33W dobíjení i silikonový obal. Dále potěší například přítomnost stereo reproduktorů a opravdu pěkný displej. Co nás naopak zklamalo, to je nelogická absence NFC (přitom loňský předchůdce Redmi Note 9 tuto funkci měl), spousta předinstalovaného balastu a agresivní ukončování aplikací na pozadí i přes udělené výjimky.

Co ale nikde na zadní straně nenajdeme, to je NFC anténa. A já se jen tiše ptám, proč si tímto Číňané opět zbytečně zahazují jeden konkurenční trumf. Trochu také zamrzí fakt, že je celý telefon jeden velký magnet na otisky a šmouhy, no a rozum zůstává stát nad pozicí stereoreproduktorů. Jsou jeden vůči druhému umístěny diagonálně, takže ať už telefon držíte na šířku z kterékoliv strany, vždy si rukou jeden ucpete.

Krycí sklo čelní strany je narušené pouze průstřelem selfie kamerky, která je u horního okraje lokalizována uprostřed a z nějakého důvodu okolo sebe má lesklý stříbrný kruh, aby na sebe ještě více upozorňovala. Rámečky okolo displeje jsou dosti široké, což mně osobně pod displejem nevadí, protože si nemusím zalamovat palec, ostatní tři strany už na sebe ale zbytečně upozorňují. Displej má úhlopříčku 6,43" a je to velmi povedený AMOLED panel, o tom ale až na dalším listu. Nad displejem se nachází poměrně široký průduch hovorového reproduktoru, kdo by v něm ale hledal notifikační diodu, bude tam i kdekoliv jinde hledat marně. Samozřejmě se nad displejem nachází i patřičné senzory.

U Redmi sice nenajdeme z výroby aplikovanou fólii na displej, zato jsou zde samozřejmě přítomny veškeré výhody spojené s AMOLED panely. První je always on displej nazvaný Aktivní displej, kde můžete volit z několika desítek podob nebo vložit i vlastní pozadí. Fajn je, že umí zobrazovat i jiné oznámení, než jen zmeškané hovory a příchozí SMS. Také lze vybírat z několika druhů animací, které se zobrazí při přijetí notifikace. Hodit se může funkce probuzení displeje zvednutím telefonu, nebo možnost dvojitým poklepáním telefon probudit.

Nyní dochází na lámání chleba, protože vše výše uvedené může být zapomenuto kvůli jedné hloupé chybě. Celá věc je o to horší, že výrobci telefonů v této cenové hladině by z logiky věci měli využít potíží společnosti Huawei a nabízet telefony, které nemají stejné problémy. Takže je hezké, že si Redmi na krabičku napíše „with easy access to the Google apps you use most“, ale NFC anténu do telefonu prostě nedá, takže co na tom, že si můžete stáhnout Google Pay, ono je dokonce provokativně v telefonu předinstalováno, ale telefonem stejně nezaplatíte.

Absence NFC, stále ta stejná pohádka. Redmi Note 10 pocitově neváží úplně mnoho, přesto zde najdeme akumulátor s kapacitou 5000 mAh. To je velmi příjemná hodnota a ještě více potěšující je fakt, že zde výrobce použil rychlé 33W dobíjení a adaptér k tomu potřebný přibalil rovnou do prodejního balení. Takže, komu lidově řečeno dojde šťáva, nabije na 50 % do půl hodiny a na sto procent to zvládne za hodinku a dvacet minut. Dle zvolené varianty potěší i maximálně 128 GB vnitřní paměti (po startu volných cca 111 GB) a 6 GB operační paměti.

Software

Toho balastu navíc, to svět neviděl. Redmi Note 10 aktuálně běží na Androidu 11 s grafickou nadstavbou MIUI ve verzi Global 12.0.2 a bezpečnostními aktualizacemi k 1. únoru 2021. To, že v telefonech v poslední době nacházíme předinstalované snad všechny aplikace, co kdy Google vytvořil, to už jsme si tak nějak zvykli. Dají se schovat do složky, nebo skrýt. Ale to, co zde předvedlo Redmi, to bylo běžné tak před šesti, sedmi roky a možná vlastně ani to ne. Kromě vlastních aplikací Hudba, Galerie, Mi Video, Mi Prohlížeč, Game Turbo, Čistič, Témata a Mi Community (které více či méně dávají smysl), je tu totiž opravdu tuna balastu navíc.



Takto vypadá grafická nadstavba MIUI Global 12.0.2 postavená na Androidu 11.

Netflix, Facebook, Amazon Shopping, LinkedIn, samostatný kancelářský balík WPS Office, poté šestice her Block Puzzle Guardian, DUst Settle, PUBG Mobile Game, Tile Fun, Bubble Shooter a Jewels Blast, no a k tomu více než desítka dalších zašedlých ikon v podobě návrhů, kdy po ťuknutí dojde ke stažení dané aplikace. Ano, vše se dá odinstalovat, ale proč to tu vůbec je? Stejně tak se tu projevuje obvyklý neduh nadstavby MIUI, a to je ukončování aplikací na pozadí z důvodu šetření baterie. Musíte si je manuálně přidat na white list a i tak mnohé prostě nefungují tak, jak mají, typicky aplikace spojené s nositelnostmi přestávají synchronizovat.

​

Takovou míru předinstalovaného balastu a ještě odkazy na tunu dalších aplikací, to jsem viděl naposledy v dobách, kdy ještě výrobci všechny aplikace od Google duplikovali svojí vlastní tvorbou.

Ze systémových nastavení nechybí volba mezi ovládáním standardní trojicí tlačítek, nebo obvyklými gesty, stejně jako volba mezi aplikacemi v menu, nebo rovnou na plochách. Najdeme tu ale i možnost zapnout standardní notifikační centrum, nebo zvolit dělené notifikace a přepínače podle toho, ze kterého rohu potáhnete směrem dolů. Dále jsou tu klasická nastavení, jako je volba zobrazení kapacity baterie, názvu operátora a rychlosti datového přenosu, nebo volba Skrýt notch, což zde logicky znamená skrytí průstřelu selfie kamerky.



MIUI 12 nabízí množství voleb. Zda budete systém ovládat tlačítky nebo gesty, zda bude obrazovka multitaskingu posunována vodorovně nebo svisle, či zda bude notifikační centrum společné, nebo z jednoho rohu budete stahovat rychlé přepínače a z druhého samostatné notifikace.

Ve volbách pro domovskou obrazovku lze měnit přechodové afekty, mřížku aplikací i velikost samotných ikon, v obrazovce multitaskingu lze zase zapnout zobrazení stavu operační paměti, zobrazit doporučení, rozmazat náhledy spuštěných aplikací a volit jejich svislou nebo vodorovnou posloupnost. Přítomen je i obchod s tapetami a motivy, mimo několika předinstalovaných. Chybět nesmí ani šikovné Funkční zkratky, kde si můžete pro akce jako zapnutí svítilny, snímek obrazovky nebo třeba rozdělenou obrazovku nastavit různé dvojkombinace tlačítek (fyzických i na displeji).



Nechybí ani spousta akcí, ke kterým lze nastavit zkratky pomocí dvojitého stisku různých tlačítek, nebo třeba funkce čištění reproduktorů.

Ve finále tu najdeme režim pro jednu ruku, jednotné ovládací tlačítko Quick ball, zajímavou funkci samočištění stereo reproduktorů, herní režim Game Turbo, možnost otevírat oznámení ve speciálních plovoucích oknech a také zapnout zabezpečený Druhý prostor, Zjednodušený režim s velkým textem a mnohem jednodušším prostředím nebo také speciální zámek před spuštěním navolených aplikací.