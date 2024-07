Recenze skládacího telefonu Samsung Galaxy Z Fold6. Je výkonnější, chytřejší, ale také zdražil a příliš se nezměnil

Plusy Lepší poměry stran displejů s vyšším jasem

Zvýšená odolnost IP48

Nové AI vychytávky pera S Pen

Sedmiletá softwarová podpora Minusy Málo mezigeneračních změn

Stále jen 4 400mAh baterie s 25W nabíjením

Galaxy AI stále bez českého jazykového balíčku

Vysoká pořizovací cena ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Samsung Galaxy Z Fold6 je šestou generací skládacího hybridu, která si vydobyla svá jméno už před několika lety, a to i přes nepovedený start první generace. Zatímco v prvních třech letech Samsung své skládačky designově měnil velmi výrazně, v posledních letech jsou změny spíše kosmetické. Ano, zvyšuje se jas displejů nebo výkon procesorů, což lze brát jako povinné upgrady, ale skládačka v zavřeném stavu zůstává protažená do výšky. A to jde stále proti trendu ostatních značek, byť Samsung už i z tohoto konceptu začíná trochu slevovat.



Samsung Galaxy Z Fold6 jsme otestovali ve stříbrné barevné variantě Shadow Silver

Letošní Fold je výrazněji hranatější a lehce upravil poměry vnitřního a vnějšího displeje, což jde nejvíce vidět v mezigeneračním srovnání. Vnější displej už nepůsobí jako tak velká „nudle“, Fold je navíc lehčí, a lépe se s ním manipuluje. Jako uživatel oceníte i to, že je novinka tenčí v zavřeném stavu a dostala odolnější pant se dvěma kolejničkami. Zvýšená odolnost IP48 však větší odolnost přidá spíše jen na papíře. Čtyřka značí odolnost vůči velkým částicím (přes 1mm), které se přes pant, díky své velikosti, ani fyzicky nemohou dostat.

Zřejmě největším nedostatkem novinky je to, že se Samsung bojí udělat změny. Konkurence už má dnes velmi tenké skládačky, které svými rozměry nemusí omlouvat kapacitu baterie. Ta u Foldu zůstává stejná (neměnil se ani dobíjecí výkon), a to platí bohužel i o fotoaparátech, které jsou stejné jako u Foldu4 (!). Nejdražší Samsung tedy nebude fotit nejlépe, koruna i nadále zůstává u Ultry. A zmínit musíme i cenu, která je u všech paměťových variant meziročně o zhruba 2 500 Kč vyšší.

Redakční představení Galaxy Z Fold6:

Na druhou stranu však dostanete do ruky skvělé zařízení pro produktivitu a zábavu s kreativním využitím vnějšího displeje při focení nebo překládání. V balíku Galaxy AI se sice objevuje interaktivní překladač využívající oba displeje, podpora českého jazykového balíčku (pro práci s hlasem nebo syntézou) však stále chybí. Na druhou stranu si stylus skvěle poradí s kreslením do fotografií. Dostane na ně nové objekty nebo z náčrtků vytvoří profesionální grafiku.

Samsung to s Galaxy Z Fold6 opět (a bohužel) „zahrál na jistotu“. Nejvíce hardwarových novinek dostal souběžně oznámený Flip, který v minulosti v prodejích porážel Fold v poměru 3:1. A minimum výrazných novinek to zřejmě nijak nezmění, i když by si to Samsung asi hrozně moc přál.