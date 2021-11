Recenze systému Android 12. Největší skok správným směrem za poslední roky. Zatím ale jen pro někoho

Nejnovější Android 12 je velký krok pro Google. Je to totiž jedna z největších designových změn, které Android za poslední roky potkala. Překreslený byl totiž nejen samotný systém, ale i všechny aplikace od Googlu. K tomu jsme se dočkali i funkčních změn, jako je lepší práce s oprávněními a správa soukromí. Zatím poslední pokus o optimalizaci Androidu pro velké displeje. Google překvapil Androidem 12L Google vždy při uvedení nové verze Androidu aktualizuje prvně své vlastní telefony, v závěsu jsou ale i další výrobci. Jednotlivé verze systému se přitom často liší, jedná se ale spíše o rozhodnutí výrobců, nežli povinnost. U letošního vydání je ale situace trochu jiná – nejvýraznější prvek, tedy nový vzhled Material You, je aktuálně exkluzivní pouze pro telefony Pixel.

Toto je Android 12 na Pixelu 4 Firma ale zveřejnila plány na uvolnění vzhledu v rámci AOSP, tedy open-source verze Androidu, kterou může využít kdokoliv. V budoucnu tak nový vzhled možná zamíří i na telefony dalších výrobců. Postupné je ale i zapínání jednotlivých funkcí na telefonech Pixel. Nabídka nových widgetů se teprve rozrůstá a Material You sice již mají téměř všechny aplikace, některým ale stále chybí. Ukazuje se tak hlavní rozdíl oproti iOS a dalším systémům – velká aktualizace systému je jen jedna část skládačky a veškeré aplikace, či menší systémové součásti, jsou aktualizované nezávisle na sobě či verzi systému. Aktuálně se tak můžeme podívat na Android 12 v současném stavu, který sice již vypadá finálně, stále jsou ale některé komponenty rozpracované, či zcela chybí. Google si ukousnul opravdu velké sousto a stále jej ještě dodělává. V základu je ale již vše hotové a nebrání použití.

Material You je všudypřítomný Žádný propagační materiál na systém, a ani na nové Pixely, se nevyhne zmínce o Material You, novém designovém směru Googlu. Jedná se o největší „tahák“ nového systému. Zcela přepracovaný vzhled, který navazuje na původní Material Design. Ten přinesl hlavně oblé tvary a pastelové barvy.

Takto vypadá Android 12 a vestavěné aplikace. Barvy se určují z tapety Nyní jde systém ještě o kousek dál a používá jak odvážné tvary, tak i barevné kombinace. Ty se přitom určují automaticky z vaší tapety a tak je-li celá do modra, budete mít do modra i celý systém. Pokud je v ní navíc jiný výrazný prvek, systém barvy namíchá tak, aby spolu ladily. Největším překvapením je pak to, že tato teorie, kterou Google ukazuje všude na propagačních materiálech, funguje i v praxi. Vybrané barvy vypadají pěkně a ladí spolu, reálně se jich ale míchá jen několik – různých odstínů, ze kterých se vybírá, bude odhadem okolo deseti.

Vše je optimalizované i pro tmavý režim Vždy si můžete nastavit i vlastní paletu, případně upravit tu vybranou z předgenerovaných možností, vždy se ale jedná o pastelové tóny. Jestliže nejste fanoušci podobných barevných kombinací, Android 12 pro vás rozhodně není. Zde je hodně velká otázka, jak si s tím poradí ostatní výrobci a zda umožní více ručního nastavení oproti automatickému řešení od Googlu.

Velké množství nastavení nečekejte. Vše je tu více méně automatické Pozitivní také je, že kromě samotného systému se překreslily i vestavěné aplikace od Googlu a nově máte stejně zabarvené pozadí jak v nastavení systému, tak i třeba v Gmailu či kalkulačce a všechno pěkně ladí. Materiál You přitom není o přesném sjednocení, spíše jen o využívání podobných prvků a filosofie, stále jsou tak aplikace dosti různorodé. A to je plus. Firma nyní přiznává, že sjednocení všech aplikací tak, aby byly na pixel stejné, je téměř nemožné a všechny tak používají lehce jiné prvky. Díky sdílení základních principů, jako je přibližné umístění stejných prvků, stejné základní barvy apod., ale působí jednotně. Android 12 je tak zatím asi největší šancí na celkové sjednocení.

Reinkarnované widgety Zlí jazykové říkají, že hlavní důvod, proč Android 12 má nové widgety je ten, že je přinesl Apple v rámci iOS 14. Systémy se vyvíjí zcela odděleně a přepracování widgetů na Androidu dává smysl z pohledu sjednocení vzhledu, je ale zcela možné, že k nějakému nakouknutí ke konkurenci také došlo.

Takto vypadají nové widgety a jejich výběr v Androidu 12 Ať už to ale doopravdy bylo jakkoliv, máme díky tomu konečně jednotný vzhled, který mohou widgety jednotlivých aplikací dodržovat a na ploše tak vedle sebe vypadají opravdu pěkně. Všechny mají jednotné pozadí, opět vybrané dle tapety, a všemožné tvary. Google se zde u svých aplikací opravdu odvázal a tak hodiny mohou být nejen kruhové, ale i podivné oblé bloby. Většina dalších aplikací má pak mnohem umírněnější varianty. V novém vzhledu je ale třeba i YouTube Music, Gmail a další. Občas se do podpory zapojí i vývojáři třetích stran a tak widget kompatibilní s novým vzhledem má třeba i Telegram.

Různé varianty hodin a widgetů u aplikace Hodiny Celková snaha o sjednocení a zavedení řádu je chvályhodná a je až s podivem, že přichází takto pozdě. V posledních letech totiž Google widgety zcela ignoroval a skoro to vypadalo, že naopak z Androidu zmizí. Naštěstí se tak nestalo a můžeme jen doufat, že se situace zlepší. Současná podoba ale nemá jen pozitiva. Silně je tu upřednostněn vzhled před funkčností a tak i když jsou widgety užitečné, často velmi plýtvají místem jen proto, aby vypadaly pěkně. A to ještě jen pro někoho – opět platí, že pokud nejste fanoušky pastelových barev, nová podoba vás neuchvátí.

Detaily, které bychom od Googlu nečekali U vzhledu ještě chvíli zůstaňme, byť okrajově. Když se podíváme do historie na jednotlivé razantní změny v Androidu, vždy se pojily s různými nedodělky a nejednotností. To se letos Googlu překvapivě podařilo hodně omezit a hlavně – řeší i detaily, které bychom od něj vůbec nečekali. Třeba ony widgety. Ty totiž mění barvu podle toho, kam je na ploše dáte v závislosti na zvolené tapetě. Je v tom místě tmavě modrá? Modrý bude i widget. Systém je také doslova prošpikován nejrůznějšími animacemi. Třeba vysunutí historie příkladů v kalkulačce velmi efektně zmáčkne ostatní tlačítka, spouštění aplikací z plochy plynule rozšiřuje ikonu a jednotlivé nabídky se zobrazují s drobnými efekty. Nejpozitivnější na tom všem je, že samotné používání telefonu nijak nezdržují, jen vše působí tak nějak plynuleji.

Widgety mění barvu dle umístění a přizpůsobí se i tmavému režimu Většina z vás si možná řekne, že jsou to malichernosti, kterých si někdo nevšimne. A byť máte třeba pravdu, ukazuje to, že Android i Google již dospěl a kromě základních funkcí už řeší i drobnosti a detaily, kterých si možná na první pohled nevšimnete (a možná ani na ten druhý), podvědomě ale dělají celý produkt lepší a použitelnější. Je to něco, na co jsme zvyklí z historie třeba u Applu, který je oním lpěním na detailech proslulý. U Googlu je to ale velmi příjemná novinka.

Větší kontrola nad oprávněními Pojďme ale dále. Vzhled totiž není jediná novinka Androidu 12. Velká změna je tzv. Privacy dashboard, jenž vám zobrazí všechny aplikace, které si za posledních 24 hodin vyžádaly některé oprávnění. Snadno si tak vyfiltrujete ty, které měly přístup k vaší poloze, mikrofonu či fotoaparátu.

Privacy Dashboard ukáže, která oprávnění si aplikace v posledních 24 hodinách vyžádaly Vše přitom vidíte na přehledné časové ose a tak není problém zjistit, že Google Fit si polohu žádá přibližně každé dvě minuty, zatímco aplikace Personal Safety co čtyři hodiny. Konečně je tak velmi snadné odhalit případné nechtěné šmíráky a učinit tomu přítrž. Systém zároveň zobrazí i všechny aplikace, které dané oprávnění mají, i když jej v uplynulém dni nepoužily. S novinkou souvisí i přepracovaná oprávnění pro polohu a další prvky. Nově lze totiž oprávnění přidělit i jednorázově, dokud aplikaci nepřestanete používat, a u polohy je možné vybrat buď přesné zaměření, nebo orientační. Tedy něco, na co můžete být zvyklí právě z iOS a Google zde pouze dohání konkurenci. Konkrétně s polohou ale ještě naráží na vývojáře třetích stran – při nastavení přibližné polohy vám většina aplikací oznámí, že nemá přístup k poloze vůbec. Aby se tak naučily pracovat s touto volbou, je nutný zásah vývojářů, což je trochu škoda a snižuje to aktuální užitečnost funkce. Drobností navíc je pak označení zelenou ikonou ve stavové liště jakmile některá z aplikací přistupuje ke kameře či mikrofonu. Okamžitě se tak dozvíte, že se něco děje.

Ještě stále není hotovo Společně s těmito dvěma změnami přišla i spousta menších. V rámci dvanáctky tak máme lepší nastavení přístupu pro osoby se zdravotním znevýhodněním, přepracovaná oblast s rychlými přepínači, možnost udělat screenshot celé stránky, ne jen displeje, a další. Jedná se většinou krok správným směrem, občas se ale Googlu zase tolik nezadaří.

Google přepracoval celé centrum přepínačů a většina ze změny příliš nadšená nebude Třeba již zmíněné přepínače jsou nyní mnohem větší a tak namísto 6 až 8 se nyní vlezou bez rozšíření nabídky na displej pouze 4. Já osobně jsem si na změnu zvykl, dokáži si ale představit, že mnoho lidí z ní nadšeno nebude. Naopak pozitivní je možnost vytvoření screenshotu celé stránky, ne jen displeje. Tuto funkci má iOS již delší dobu a původně se spekulovalo, že přijde již v Androidu 11, nakonec se ale do finální verze nedostala. Nyní zde je, bohužel má ale lehký šrám na kráse – nefunguje ve všech aplikacích a vývojáři budou muset přidat podporu této funkce. Zatím má tak bohužel značně limitující použití.

Vytvoření dlouhých screenshotů nefunguje v každé aplikaci To se ale do budoucna změní, stejně jako další funkce Androidu. Ne vše je totiž hotové – některé aplikace přebírají barvu špatně a nepřepnou se vždy. Po restartu aplikace ale vše funguje, jak má. Stejný problém je občas i u systémového nastavení a občas celý systém na chvíli zamrzne poté, co si otevřete notifikaci. Zcela pak třeba na našem redakčním Pixelu chybí herní režim, který Google propaguje. Více, než kdy jindy tak platí, že současná verze ještě má své mouchy a bude se časem zlepšovat. Google nyní vydává aktualizace svých aplikací i několikrát týdně a postupně všechny detaily ladí. V momentě, kdy se systém dostane i na telefony dalších značek, už bude vše zřejmě přidané.