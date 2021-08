Recenze tabletu Apple iPad Air (2020). Stylový univerzál pro všechny

Tablet se prodává za cenu od 16 990 Kč v základní verzi, za kterou nabídne špičkovou výbavu pro běžné i náročné uživatele. Novinkou je přemístěná čtečka otisků prstů do zapínacího tlačítka, USB-C a přibyla i podpora magnetické tužky Apple Pencil 2. Pokud mu v Cellular verzi odpustíte absenci 5G, jde o všestraný tablet s málo výtkami.

Velkou designovou změnou jsou také ztenčené rámečky kolem displeje, které ovšem znamenali odstranění ikonického domovského tlačítka. O čtečku otisků prstů TouchID však uživatelé nepřišli. Jen se vůbec poprvé přesunula na horní stranu do zapínacího tlačítka. Vedle něj našla místo dvojice reproduktorů.

Hardware

Nekompromisní výkon. Apple iPad Air pohání špičkový procesor Apple A14, který najdeme i v iPhonech 12 a 12 Pro, přičemž je doplněný o 4 GB RAM. Tablet tedy nabídne nekompromisní výkon vhodný pro hraní náročných her nebo složitější úlohy jako je například střih a editace 4K videa. Na výběr mezi verzí se 64 a 256 GB paměti.

Výkon – Antutu 8 pro iPadOS Celkové skóre: 642 088 bodů CPU: 201 264 bodů GPU: 261 695 bodů MEM: 84 563 bodů UX: 94 559 bodů

Výsledky Antutu pro iOS/iPadOS nejsou srovnatelné s Antutu pro Android kvůli jiné metodice hodnocení.

Tablet podporuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5 a v naší testované verzi také LTE, a to skrze vloženou nanoSIM nebo elektronickou eSIM. Za tuto verzi je však nutné si připlatit. S redesignem tabletu bohužel zmizel 3,5mm jack konektor. S velkou radostí však naopak vítáme USB-C konektor, který kromě vyšších nabíjecích výkonů přináší i větší množství připojitelného příslušenství.

Baterie tabletu nabídne kapacitu 7 606 mAh, což bez problému vystačí na celý den aktivnějšího používání. Papírově Applu udává cca 10 hodin na Wi-Fi, což můžu z dlouhodobého testování potvrdit. Pokud tablet bude sloužit doma pro občasné používání, počítejte dokonce i s několikadenní výdrží. Rovněž chválím, že Apple s tabletem přibaluje i silnější 20W adaptér, narozdíl od iPhonů, kde nabíječku odstranil.

Výdrž (při autom. frekvenci displeje): Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 11 hodin 49 minut

11 hodin 49 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 8 hodin a 6 minut

Apple do iPadu Air použil čtveřici reproduktorů, které se mohou pyšnit slušným výkonem a hudebními ambicemi. Mají sytý živý zvuk, který oceníte jak při poslechu hudby, tak při hraní her či sledování filmů Mimo to lze samozřejmě poslouchat i bezdrátově skrze sluchátka nebo skrze USB-C.