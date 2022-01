Recenze tabletu Huawei Matepad 11. Skvělý hardware není všechno

V běžném případě by se z Huawei MatePad 11 stal jistě bestseller. Za 11 500 Kč totiž nabízí vynikající displej, skvělé zpracování, spoustu výkonu a za příplatek pouhých 500 Kč k němu dostanete i pouzdro s klávesnicí a dotykovou tužku M-Pencil pro kreslení a zápisky. Systém Harmony OS 2.0, který nepodporuje služby Googlu však možnosti tabletu výrazně omezuje.

Huawei se kvůli absenci Google služeb, které jsou v Evropě klíčové téměř stáhlo z trhu smartphonů. Zkouší to však se špičkově vybaveným tabletem MatePad 11, který k překvapení mnohých dokonce nabízí výkonný procesor od Qualcommu. Navzdory špičkovému hardwaru i zpracování je však jeho hlavní překážkou Harmony OS.

Hliník mu sluší. Huawei MatePad 11 je špičkový tablet s kvalitním zpracováním díky hliníkovému tělu. Design se však za poslední roky příliš nezměnil, což ale není na škodu. Dominující je zde samozřejmě displej s poměrně tenkými rámečky, takže máte k dispozici velkou obrazovou plochu a zároveň máte tablet jak pohodlně chytnout, aniž by došlo na nechtěné doteky.

Hardware

Skvělý výkon, excelentní zvuk. Tablet nabídne špičkový výkon díky procesoru Qualcomm Snapdragon 865 doplněný o 6 GB operační paměti. Použití tohoto čipu je poměrně překvapivé, jelikož Huawei měl dlouho zákaz používat čipy dalších firem. Vše je ale rychlé jako blesk, plynulé a s tabletem zvládnete i hraní těch nejnáročnějších her, které do tabletu dokážete nainstalovat. Pro data je zde k dispozici 128GB vnitřní úložiště, které je poměrně rychlé, což oceníte zejména při kopírování souborů či instalaci aplikací. Tablet podporuje i paměťové karty, a to až s kapacitou 1 TB.

Výkon – Antutu 9.1.6 Celkové skóre: 615 813 bodů CPU: 174 942 bodů GPU: 212 826 bodů MEM: 112 325 bodů UX: 115 720 bodů



Z konektivity zde nechybí Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1, přičemž námi testovaná verze nabízela i LTE konektivitu, ale tato verze bohužel v České republice není dostupná. Co však nikdy chybět nebude je konektor USB-C, k nabíjení i datovému přenosu.

Co se výdrže týče, tablet nabídne akumulátor s kapacitu 7 250 mAh. Ta bez problému zvládne pracovní den aktivnějšího používání. V případě, že jej budete mít jako domácí tablet na čtení a multimédia, budete po nabíječce sahat klidně jednou za několik dní. Já se při mírném používán dostal i do stavu, kdy jsem jej nabíjel pouze 2× týdně- Tablet navíc podporuje rychlé nabíjení o výkonu až 22,5W.

Kde však tablet vyloženě exceluje je zvuk. Má čtveřici reproduktorů Harman Kardon s vysokým maximálním volume, ale hlavně je velmi živý, čistý. Navíc je také velmi univerzální, takže se skvěle hodí na přehrávání hudby, ale i při sledování filmů. Zvuk je díky slušnému výkonu opravdu hutný a rozhodně strčí do kapsy i některé notebooky.

Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 12 hodin 21 minut

12 hodin 21 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 13 hodin a 46 minut

​ 13 hodin a 46 minut Doba nabíjení z 0 na 100%: 1 hodina 57 minut

K tabletu si za příplatek jen 500 Kč můžete dokoupit ochranné pouzdro s integrovanou klávesnicí a pokud to s tabletem myslíte alespoň trochu vážně, vřele vám to doporučím. Je praktické a tablet chrání a přesto je elegantní a přitom praktické. Magneticky se přicvakne na záda tabletu z něhož se proprietárním systémem samo nabíjí. Klávesnice má nízký, přesto příjemný zvyk a překvapivě se na ní píše. Pouzdro má navíc dvě polohy pro zapření obrazovky. Je tedy připraveno na využití na stole i na kolenou.