Plusy Stylus v balení

120Hz displej

Nízká hmotnost a hloubka

Slušný stereo zvuk Minusy Dlouhé nabíjení

Nevyladěný software

Špatné foťáky

Náchylný na otisky prstů ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Ačkoli se tablety a mobily liší zejména velikostí, nedá se jejich rozdíl zjednodušit tím, že by tablet byl jen velký mobil. Výrobci do mobilů a tabletů dávají velmi odlišné vnitřnosti ať už jde o čipsety, fotoaparáty nebo pochopitelně displeje. Většinou do tabletů míří méně kvalitní komponenty a nelze od nich očekávat například tak vysoký výkon jako od mobilů.



Tablet je tenký jako břitva a příjemně se používá

Tablet využívá služeb méně známého osmijádrového čipsetu MediaTek Kompanio 1300T, ten zrovna nepřekypuje výkonem a někdy to je také poznat při používání tohoto zařízení, nicméně na tablet má dobrý výkon. Drobné problémy byly i s bezdrátovou konektivitou, se záseky v uživatelském prostředí, špatně dopadl foťák a nabíjení není nejrychlejší.

Naopak příjemným překvapením bylo 4K video a stylus, který disponuje spoustou doplňujících softwarových funkcí nejen pro zábavu, ale i lepší využití tabletu jako pracovního nástroje. Pochválit musím i 120Hz obnovovací frekvenci displeje.

Lenovo Tab P11 Pro (2. gen) katalog rozměry a hmotnost: 264 × 167 × 6,8 mm, 480 g

displej: 11,0", kapacitní OLED, 1 536 × 2 560, 271 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ad/b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 8 000 mAh

procesor: Mediatek Kompanio 1300T (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 49 %

vybavenost cena: 10 987 Kč

S cenou přes 12 000 Kč se již jedná o dražší zařízení, reálně se pohybuje na úrovni nejlevnějších notebooků. My testované Lenovo ovšem budeme srovnávat spíše s konkurenčními tablety, za podobné peníze lze sehnat Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi SM-T733 ve variantě s 4/64 GB a se stylusem. Za 14 000 korun lze sehnat Apple iPad 2022 ve Wi-Fi verzi s 64 GB paměti, loňský Apple iPad 2021 opět ve verzi s 64 GB a Wi-Fi stojí dokonce jen 10 500 Kč, ovšem ani jeden z nich nemá stylus.