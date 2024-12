Recenze tabletu Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Skvělý díky displeji i stylusu

Plusy Tenké kovové tělo

Displej minimalizoval odlesky

Přibalený stylus S Pen

Velmi dobrá sotwarová podpora Minusy Nekvalitní vibrace a haptika

Bez QWERTZ krytu bude poloviční

Vysoká pořizovací cena

Málo mezigeneračních změn ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Tablet, to je dnes zejména levný domácí tablet položený v obýváku na stole, anebo řádově dražší iPad nebo high-end tablet s Androidem. A právě to této škatulky spadá testovaný tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, který z Androidů jako jeden z mála dokáže s iPady od Applu držet krok. Jubilejní desátá generace však nepřináší nic revolučního, inspirovala se u posledních dvou generací, a na první pohled přidává jen displej bez odlesků a vyměnila dodavatele čipsetu.



Samsung Galaxy Tab S10 Ultra v barevné variantě Moonstone Gray

To, co funguje, by se nemělo měnit. Samsung se podle toho řídí, takže mají uživatelé Galaxy Tab S8 Ultra nebo Galaxy Tab S9 Ultra jen málo důvodů k přechodu na novou verzi tabletu. V případě, že přecházíte ze starších „esek“ nebo tabletů jiných značek, budou funkční rozdíly zřejmě velmi výrazné.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra však není tablet, který je bude ležet doma na stole a čekat, až si na něm někdo pustí video. To by byla věčná škoda. Jedná se o profesionální zařízení pro konzumaci obsahu, práci, kreslení i pro hraní her. Pro jeho využití si však musíte ospravedlnit i jeho cenu, která je hodně vysoká. A k maximálnímu využití připočtěte i cenu za kryt s QWERTZ klávesnicí, bez něhož je tablet poloviční.

Představení tabletu Galaxy Tab S10 Ultra:

Tablet však může být pro řadu uživatelů příliš velký, proto se na trhu souběžně nabízí i menší model Galaxy Tab S10+ s 12,4" displejem a tlustšími rámečky. Pokud je to pro vás stále moc, musíte se podívat na loňský Galaxy Tab S9. V letošní řadě Tab S10 totiž základní model tabletu po letech chybí. Není to však jen důkaz toho, že u high-end tabletů by výrobcům stačilo novinky vydávat každé dva roky?

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 326 × 209 × 5,4 mm, 723 g

displej: 14,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 848 × 2 960, 239 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 12 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 256 GB, baterie: 11 200 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 9300 (8× Cortex-X4, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 61 %

vybavenost cena: 33 000 Kč