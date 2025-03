Recenze telefonu Apple iPhone 16e. Určuje novou hranici základu

Plusy Vynikající výkon Excelentní výdrž baterie Dlouhá soft. podpora Programovatelné akční tlačítko Podpora Apple Intelligence Minusy Nemá MagSafe Chybí ultraširokáč a makro 60Hz OLED bez Always-On Nemá UWB či spoušť foťáku Pomalé bezdrátové dobíjení 7 /10 /10

V redakci jsme dostali možnost řádně otestovat Apple iPhone 16e – nejnovější a nejdostupnější model v nabídce firmy. Názvem se odkazuje na řadu 16, což se promítlo i ve vyšší ceně a některých vlastnostech. Zároveň ale definuje nový základ s méně ústupky, který bude většině nenáročných uživatelů, kteří vyžadují iPhone bohatě stačit.

S trochou nadsázky kuchařkou pro Apple byl právě jeho iPhone 16, který se velmi povedl a díky přidaným funkcím pro mnohé ztratil význam nákupu řady Pro. S modelem 16e tak jen logicky zachoval to nejdůležitější jako je skvělý výkon, podpora AI, dlouhá softwarová podpora a přidal to co ocení u telefonu naprosto každý - dlouhou výdrž baterie, která je u dostupného modelu excelentní.

Naopak chytře zvolil kompromisy a odebral to, co pocítí jen náročnější uživatelé - ztráta magnetického portu MagSafe, pomalejší dobíjení, jen jedna čočka fotoaparátu, chybějící UWB či spoušť fotoaparátu, pouze 60Hz displej. Zkrátka funkce, které člověk ví, že potřebuje, ale základnímu uživateli tolik chybět nebudou. A to, že se s výřezem v displeji designově vrací do dob iPhonu 14? Na to už tuplem rychle zapomenete.

Apple iPhone 16e 128GB katalog rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,8 mm, 167 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 179 × 2 556, 461 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 005 mAh

procesor: Apple A18 (6× Tupai P, 4,0 GHz, 3nm)

operační systém: Apple iOS 18

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 75 %

vybavenost cena: 17 000 Kč

Zkrátka za cenu 16 999 Kč bude Apple iPhone 16e velice zajímavou alternativou pro všechny letité, ale méně náročné uživatele Applu, ale i úplné nováčky, pro které bude třeba úplně prvním iPhonem a vstupenkou do jablečného ekosystému. Už jen z toho důvodu lze očekávat, že nejpopulárnější bude právě základní 128GB varianta.