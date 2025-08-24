Recenze telefonu CMF Phone 2 Pro. Ztělesněná výstřednost se skvělým poměrem cena/výkon

Neotřelý design
Skvělý displej
SW podpora
Kvalitní fotoaparát
Odolnost jen IP54
Bez eSIM
Essential Key
Bez nabíječky
Nothing jako značku nelze na trhu mobilních telefonů přehlédnout, její zařízení s unikátními světelnými vzory na zádech rozhodně nezapadají do nudné šedi nevýrazných konkurentů. Podznačka CMF sice u svých modelů žádnou světelnou show nenabídne, designově se ale také jedná o zcela unikátní výrobky, které ještě více útočí na co nejzajímavější poměr cena/výkon. Phone 2 Pro je druhým telefonem CMF mířícím do nižší střední třídy, který rozhodně má co předvést, jeho výbava snese srovnání i s dražší konkurencí.
Nejkřiklavější oranžové provedení vynikne i v davu
CMF Phone 2 Pro nabídne prvotřídní displej, solidní porci výkonu, slušnou výdrž, obstojnou softwarovou podporu, kvalitní fotoaparát a v neposlední řadě i lehce výstřední design připravený na hardwarové doplňky. V dané cenové hladině telefonu nic zásadního nechybí, snad kromě podpory eSIM a lepší odolnosti.
rozměry a hmotnost: 164 × 78 × 7,8 mm, 185 g
displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 392, 388 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS
paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh
procesor: Mediatek Dimensity 7300 Pro (8× Cortex-A78, 2,5 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 15
fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk
|cena: 6 300 Kč
CMF Phone 2 Pro se prodává za sedm tisíc korun ve vyšší variantě s 256GB úložištěm, poloviční úložiště pak znamená úsporu sedmi stokorun. S touto cenovkou je výčet parametrů, funkcí a jejich sladění na vysoké úrovni, zde opravdu nedostanete za své peníze málo. Telefon v žádné oblasti neklesne ani k průměru, většinou se pohybuje výrazně nad ním a v souladu s cíli výrobce představuje zajímavý poměr cena/výkon.
Z konkurentů se nabízí Motorola Edge 50 Neo, případně protivník z vlastní stáje Nothing Phone 2a. Lepší odolnost, rychlejší nabíjení, více paměti či větší úložiště ale i více funkcí dokáže nabídnout téměř kterákoliv značka, se stejnou cenovkou však většinou narazíte na nějaký kompromis. A těch je u CMF opravdu minimum.
