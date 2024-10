Recenze telefonu Google Pixel 9. Když chcete co nejmenší kvalitní fotomobil

U nás na webu už jste si mohli přečíst recenzi nejvýkonnějšího Pixelu 9 Pro XL, který je letošním nejdražším Pixelem. Pokud ale hledáte menší model, a vyloženě nepotřebujete roční přístup k umělé inteligenci Gemini Advanced, může být vhodnou alternativou základní Google Pixel 9. Telefon má menší operační paměť a chybí mu teleobjektiv, po designové stránce se však může líbit kontrast bočních matných hran a lesklého zadního skla. Navíc je to stále Pixel, a to se všemi klady, a také se všemi nedostatky.



Google Pixel 9 jsme otestovali v porcelánové barevné variantě

U Pixelů je důležitý zejména software od Googlu a přídavné služby, o hardware zase až tolik nejde. Na druhou stranu se ukázalo, že to, co v sobě ukrývá základní Pixel 9, rozhodně není nic, nad čím byste museli přivírat oči. Ano, výkon telefonu netrhá špičku žebříčku, ale to také neznamená, že by se měl každý topmodel automaticky umisťovat na špici. Hardware dnešních telefonů je mnohdy natolik předimenzovaný, že trochu nižší výkon vlastně ani nemáte šanci postřehnout. Designově má telefon osobitý design (zejména kvůli zadnímu fotomodulu), přesto se tvarově bude velmi snadno srovnávat s iPhony. Současně však chce konkurovat i „eskovým“ Samsungům nebo dalším letošním a loňským Pixelům.

Výsledkem je spolehlivý telefon, který se dobře drží v dlani, z něhož dostanete líbivé fotografie a videa, dostatečný výkon, základní umělou inteligenci a také čistý Android. To znamená, nejen dlouhou dobu softwarové podpory, ale také to, že velké updaty systému vám dorazí hned první den. A počítat můžete i s pravidelnými Pixel Dropy.

Oficiální představení Pixelu 9:

U Pixelu 9 ale není všechno zdaleka tak růžové. Vadily nám zejména praktické věci, konkrétně zpětná šipka, která upřednostňuje leváky, nebo extrémně tuhá zamykací klávesa. Software od Googlu si dokáže občas vybrat slabší chvíli, a zmínit musíme i relativně rychle vybíjející se baterii nebo vyšší pořizovací cenu na to, co telefon umí.