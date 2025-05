Recenze telefonu Google Pixel 9a. Příslušnost levnějšího člena do rodiny se nezapře

Plusy Záda bez vystouplého fotomodulu Kvalitní OLED displej Čistý Andorid Variabilní foťák, kvalitní makro Minusy Design působí zastarale Pomalé nabíjení Noční režim nepřináší nic navíc Základní krabice bez nabíječky 8 /10 /10

Pixely od Googlu jsou vyhledávané ze dvou důvodů. Dostanete v nich čistou podobu Androidu bez jakýchkoliv grafických vylomenin a také velmi dlouhou softwarovou podporu s tím, že nové generace Androidu dorazí hned v den vydání. Ve stejných kolejích je koncipován i Pixel 9a, zdánlivě ořezaná verze Pixelu 9, která se nám propadla do střední třídy.



Google Pixel 9a jsme otestovali v modré barevné variantě

Jako jeden z mála telefonů jej poznáte na první pohled. Stačí pohlédnout na kryt, v němž jsou fotoaparáty zarovnány se zbytkem těla – a to je něco, co jsem v rukou neměl už hezkých pár let. Při pohledu na přední stranu vás zase trochu může odradit design. Přece jen tlusté rámečky už dávno nejsou v kurzu. Na druhou stranu je však telefon hodně podobný iPhonu, konkrétně je jen nepatrně větší než iPhone 16e. Zakřivení v rozích, umístění loga na zádech i design originálního krytu – to vše je navrženo tak, aby byl potenciální přechod co nejméně bolestivý.

Pixel 9a se bude primárně srovnávat s Pixelem 9, protože při pořízení „áčka“ ušetříte 9 tisíc korun (v praxi je to u prodejců spíše tři až pět tisíc Kč). Za to musíte překousnout plastová záda, menší operační paměť, nižší rozlišení fotoaparátů, pomalejší nabíjení nebo větší rozměry do výšky a do šířky. A jako dárek pak dostanete větší kapacitu baterie danou i tím, že má telefon záda v jedné rovině. Jak se v našem testu ukázalo, nejsou to nijak výrazná omezení, která nižší cena plně opodstatňuje.

Oficiální představení Pixelu 9a:

Jenže ve finále je to stále Pixel se svými silnými a slabšími stránkami, mezi které patří tradiční bolístky – umístění bočních ovladačů, občasné nelogické uživatelské rozhraní čistého Androidu nebo pomalé ostření hlavního snímače, který jednou za čas prostě nedokáže správně zaostřit.