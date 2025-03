Recenze telefonu HMD Skyline. Jediný magnetický Android je závanem finské minulosti

Plusy Zpracování, vzhled a uživatelská opravitelnost Podpora reverzního a magnetického Qi 2 dobíjení Bonusové tlačítko s možností přiřazení akcí Povedené denní fotky, solidní sestava snímačů xtrémně hlasité stereo reproduktory, zvýšená odolnost Minusy Špatný postprocessing fotografií, zklamání mimo ideální podmínky Akumulátor má nižší kapacitu a výdrž je podprůměrná Dopředu oznámená krátká softwarová podpora Plastové předěly rámu kazí ikonický design starých Nokií Maximální jas displeje není dostatečný 8 /10 /10

Na recenzi tohoto smartphonu jsem se opravdu těšil. Jako fanouška a uživatele symbianových Nokií a později Lumií s operačním systémem Windows Phone mě samozřejmě zajímal odkaz, který u tohoto telefonu najdeme. Realita je taková, že značka Nokia u smartphonů definitivně končí, to ale neznamená, že by telefony pod značkou HMD nemohly zdárně navázat (i když legendárnímu a historickému odkazu finské Nokie se nejspíše nepřiblíží). Dnes testovaný HMD Skyline totiž není zajímavý jen tím, jak vypadá a na koho se odkazuje, ale také jednou svojí vlastností. Pojďme se na něj tedy podívat na řádcích následující recenze.

HMD totiž u tohoto telefonu nabízí uživatelskou možnost provést základní opravy. Jedná se aktuálně o displej, baterii, dobíjecí konektor, hlasitý reproduktor, šuplíček na SIM či zadní kryt, které lze ve spolupráci s iFixit na vybraných trzích objednat a dle přiloženého návodu v pohodlí domova opravit. Náhradních dílů by mělo přibývat a myšlenka je to vskutku originální, díly ale zatím v česku neobjednáte, evropské zastoupení iFixit je však nabízí a dodání by neměl být problém. Za tímto účelem je na spodní hraně servisní šroubek, po jehož vyšroubování lze sejmout zadní kryt.

U HMD Skyline v papírových specifikacích zaujme hlavně displej, který nabídne obnovovací frekvenci až 144 Hz, konstrukční zpracování z recyklovaného hliníku, zajímavě rozhodně vypadá také fotosestava s 50 MPx teleobjektivem. Co ještě potěší na první pohled, to je mezi androidovými smartphony podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi2, jelikož zde máme průkopníka tohoto standardu. Co dnes může trochu zamrzet, je poměrně krátká délka softwarové podpory, která zahrnuje jen dvě aktualizace systému a tři roky samotných bezpečnostních záplat. Zřejmě kvůli možnosti uživatelsky vyměnit některé díly je zde také certifikace zvýšené odolnosti pouze ve stupni krytí IP 54.

HMD Skyline katalog rozměry a hmotnost: 160 × 76 × 8,9 mm, 210 g

displej: 6,6", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 GB, baterie: 4 600 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8× Cortex-A78, 2,4 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 10 000 Kč

Na tuzemském trhu se oficiálně prodává pouze černá barevná varianta s 12 GB operační paměti a 256 GB vnitřního úložiště. Od představení existuje ještě růžová barva a po oznámení spolupráce mezi HMD a FC Barcelona přibyla ještě tyrkysově modrá, tyto jsou však dostupné na jiných trzích. Startovací prodejní cena HMD Skyline činila 13 500 Kč, v době psaní recenze je cena 10 000 Kč.