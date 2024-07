Recenze telefonu Honor 200 Pro. Odborník na portréty

Plusy Vynikající displej

Skvělý na portréty

Funkce Smart Capsule

Rychlé dobíjení

Dlouhá softwarová podpora Minusy Uměle omezuje výkon

Trochu nepohodlný do ruky

Chybějící adaptér v balení

Bezdotykové ovládání není spolehlivé ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Honor po pouhém půlročním časovém odstupu zkouší na trh přinést svůj další vlajkový model Honor 200 Pro. Zatímco předchůdce se do České republiky ani nedostal, novinka do toho u nás šlape naplno a vylepšuje, co může. Výsledkem je nadějný smartphone s atraktivní výbavou i fotoaparátem.

Až bližší pohled ukazuje, že některé věci ale vypadají dobře spíš jen na papíře. Například navzdory skvělému čipu telefon zdaleka nevyužívá jeho plný výkon. Telefon je sice plně odolný vůči prachu, u vody si zatím poradí jen se stříkající vodou v rámci normy IP65. Zamrzí i plastové boky telefonu a jejich nepříliš pohodlný tvar pro držení v ruce.

Na druhou stranu některé nedostatky telefon dohání displejem s vynikajícím jasem až 4 000 nitů a nadějným fotoaparátem, kde se specializuje zejména na portrétní režim, ale na své si přijdou i milovníci selfie. Zaujme i několik systémových novinek, jako je třeba bezdotykové ovládání gesty před mobilem či Smart Capsule chytře využívající výřez fotoaparátu.

Honor 200 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,2 mm, 199 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 224 × 2 700, 437 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (8× Cortex-X4, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: 19 990 Kč

Honor 200 Pro se prodává za cenu 20 tisíc korun, za kterou dostanete poměrně povedený mix ceny a výbavy, velmi dobrý fotoaparát a displej. Honor si zde také zakládá na čtyřleté softwarové podpoře. Líbit se budou některé softwarové vychytávky. Ani tak to ale telefon na trhu nebude mít úplně jednoduché.