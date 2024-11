Recenze telefonu Motorola Edge 50 Neo. Povedený design, šikovné funkce, rozumná cena

Plusy Zdařilý design

Kvalitní displej

Bezdrátové dobíjení

Podpora eSIM Minusy Nedoladěný fotoaparát

Absence paměťovek

Bez nabíječky

Pouze provedení 8/256 GB ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Motorola Edge 50 Neo doplňuje stávající modely řady Edge 50, ve které sídlí cenově mezi nejlevnějším Edge 50 Fusion a dražšími Edge 50, Edge 50 Pro a Edge 50 Ultra. Nejmarkantnějším rozdílem jsou kompaktnější rozměry, zatímco zbývající čtveřice nese 6,7“ displej, Neo sází na úhlopříčku 6,4“. Přestože v této řadě patří k těm levnějším, rozhodně se nemá za co stydět a svým osobitým vizuálním pojetím zaujme i mladší generace. Výrobce vyzdvihuje kvality displeje, rychlost dobíjení a barevné varianty a Neo svoje přednosti potvrzuje i v praxi.



Kompaktní stroj dobře padne do ruky

Telefon představuje skvěle vybaveného zástupce střední třídy s vyváženým mixem funkcí, ve kterém nechybí zvýšená odolnost, bezdrátové nabíjení, špičkový displej, solidní fotoaparát, slušná výdrž, rychlé dobíjení, a to vše v povedeném a líbivém designu při zachování rozumných rozměrů i hmotnosti.

Motorola si model Edge 50 Neo cení na dvanáct a půl tisíce korun, za které dostanete odpovídající sestavu funkcí, ve které nechybí nic důležitého. Výraznějšími trumfy jsou zvýšená odolnost podle IP68 a podpora bezdrátového dobíjení, která v tomto segmentu stále ještě nepatří k běžně nasazovaným funkcím. Protivníci mohou bodovat větší baterií, vyšším výkonem, velkorysejší nabídkou paměťových variant nebo přítomností nabíječky v balení.

V obdobné cenové hladině se z konkurentů nabízí Samsung Galaxy A55 či S23 FE, Redmi Note 13 Pro Plus, nebo třeba Nothing Phone (2a) Plus, který asi jako jediný zvládá s Motorolou držet krok v oblasti designu. Ve všech případech se pak jedná o výrazně robustnější, větší a těžší zařízení, což je výrobci roky opomíjený atribut, pro uživatele však stále důležitý.