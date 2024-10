Recenze telefonu Nothing Phone (2a) Plus. Středem pozornosti snadno a rychle

Plusy Světla Glyph Interface

Dlouhá výdrž

Solidní fotoaparát

Rychlé nabíjení Minusy Nepodporuje eSIM

Krytí jen IP54

Bez nabíječky

Chybí bezdrátové nabíjení ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Nothing Phone (2a) Plus v drobnostech vylepšuje stejnojmenného sourozence vyšším výkonem, rychlejším dobíjením nebo lepší čelní kamerkou. A Plusem v názvu. Změny se nesou spíše v kosmetické hladině, pokud máte původní model, upgrade moc smysl nedává. Oba sourozenci jsou si natolik podobní, že by nebylo překvapením, kdyby novější a lepší verze svého předchůdce rychle nahradila. Společné působení obou modelů na trhu totiž moc smysl nedává.



Nothing rozhodně není nudný ani tuctový

Telefon představuje velmi dobře vybavenou střední třídu se slušnou porcí výkonu, dlouhou výdrží a rychlým nabíjením, odladěným systémem, kvalitním fotoaparátem a skvělým displejem. Chybějící bezdrátové dobíjení, absenci nabíječky v balení nižší stupeň krytí mu můžete odpustit, protože v důležitých oblastech si vede výrazně nad průměrem. Navrch přihoďte světelnou show Glyph Interface a i jeho design patří k unikátům, které si nespletete s žádnou jinou značkou.

Nothing se prodává za cenu jedenácti tisíc a čtyř set korun. Výbava za cenovkou rozhodně nezaostává, naopak, poměr cena/výkon zde rozhodně není nezajímavý. Pokud máte občas sklony se trochu předvádět, tohle je ten správný telefon. Jakmile totiž rozblikáte světelné pásky na jeho zádech, jen těžko zůstanete bez povšimnutí.

Nothing Phone (2a) Plus katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,5 mm, 190 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 084 × 2 412, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 7350 Pro (8× Cortex-A715, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Z konkurentů mohou zaujmout osvědčení matadoři střední třídy Samsung Galaxy A55 nebo Redmi Note 13 Pro+. Každý z nich vyniká v trochu jiné oblasti, Samsung boduje délkou podpory, lepší odolností nebo funkcemi, Redmi pak velmi rychlým dobíjením nebo 200MPx fotoaparátem.