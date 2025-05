Recenze telefonu Nothing Phone 3a Pro. Fešácký samorost dospěl, přitom stále nehraje na jistotu

Plusy Originální vzhled a notifikační proužky Glyph interface Kvalitní a stabilizovaný hlavní a teleobjektiv Solidní výkon, dobrá výdrž a reverzní kabelové nabíjení Displej s výbornými parametry, 120 Hz a vysokým maximálním jasem Dlouhá softwarová podpora, certifikace IP64, stereo reproduktory Minusy Chybí nahrávání v 60 fps při 4K rozlišení Čtečka otisků prstů umístěná příliš nízko Nevyužitý potenciál Glyph interface Konkurence v této ceně umí bezdrátové dobíjení Essential Key je nevhodně umístěn a neoplývá mnoho funkcemi 8 /10 /10

Po roce se mi do rukou dostal další počin značky Nothing. V pořadí již třetí generace smartphonů přichází ve dvojici Phone (3a) a Phone (3a) Pro, mezi kterými mimo ceny a fotoaparátu není takřka žádný rozdíl. Dnes se však podíváme na lepší (a dražší) z dvojice, tedy Nothing Phone (3a) Pro, a mě speciálně bude zajímat, kam se společnost Nothing za rok posunula a co nového tento samorost mezi smarpthony přináší.

Smarpthony společnosti Nothing poznáte již od krabičky, která je pořád neotřelá a již na ní se můžete seznámit se speciálním tečkovaným fontem, který je použit nejen na balení, ale i v telefonu. A v okamžiku, kdy telefon vybalíte z krabičky, zjistíte, proč jsou smartphony Nothing označované za samorosty. Dlouhé roky se výrobci snaží odlišit, aby telefony nebyly jen nudné placky, ale lze říci, že až Nothing opravdu udělal něco, co jej reálně odlišuje. Onen industriální a technicistní vzhled zadní strany, který je způsoben průhlednými zády, je opravdu nezaměnitelný rozpoznávací prvek. Škoda jen, že i tentokrát máme na test k dispozici černou barevnou variantu, kde tato unikátnost takřka zaniká.

To další, co telefony Nothing odlišuje, je Glyph interface. Diodové proužky na zadní straně, které mají svým blikáním a dalšími efekty zjednodušit, ale i ozvláštnit používání telefonu. Phone (3a) Pro má konkrétně tři a je to opět škoda, když srovnám s loňským Phone (2), který jich měl k dispozici rovnou jedenáct. Na jejich funkci se podíváme později v samostatné kapitole.

Nothing Phone (3a) Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 78 × 8,4 mm, 211 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 392, 388 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8× Cortex-A720, 2,5 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: není v prodeji

Můj zájem vzbudily fotoaparáty, kde najdeme dvojici 50 Mpx snímačů, ten klasický od Samsungu a periskopový teleobjektiv od Sony. Velmi zajímavé číslo najdeme taky v parametrech displeje, kde skokový maximální jas dosahuje 3000 nitů. Baterie má dnes již standardní hodnotu s jen lehce rychlejším dobíjením, ale zajímavou funkcí v této cenové hladině je podpora reverzního kabelového dobíjení. Od minule zůstala přítomnost stereo reproduktorů, ale certifikace zvýšené odolnosti se (lehce) zvedla na stupeň krytí IP64.

Nothing Phone (3a) Pro se na českém trhu prodává oficiálně v obou barevných provedeních, tedy v černé a šedé variantě. Dostupná je jen jedna paměťová varianta, a to 12 GB operační paměti a 256 GB vnitřního úložiště, paměťové karty nejsou podporovány. Telefon se prodává za částku 11 999 korun.