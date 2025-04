Recenze telefonu OnePlus 13. Všestranný rychlík v ještě lepším podání a s extrémní výdrží

Plusy Extrémní výkon Fantastický displej Silná 6000mAh baterie Skvělá optimalizace systému Třípolohový přepínač tichého režimu Minusy Chybějící nabíječka v balení Některé AI funkce nefungují v češtině Průměrná kvalita videa Vyšší cena 9 /10 /10

OnePlus v minulosti několikrát dokázal, že umí nabídnou špičkový telefon, který ví, co je pro uživatele nejdůležitější a to jim nabídl bez kompromisů a v cenově přijatelném podání. Nový OnePlus 13 se této strategie drží jen s tím, že cena už není tak lidová, ale na druhou stranu se značka nebojí inovovat a v mnoha ohledech zde najdete to nejlepší.

Určitě vás uchvátí svým výkonem díky super výkonnému čipu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ale celkově se v duchu rychlosti odráží i další přednosti telefonu jako rychlost dobíjení nebo vynikající optimalizace. OnePlus se nebál masově nasadit i poměrně novou křemíkovo-uhlíkovou baterii, díky které má telefon standardní váhu i rozměry, i když uvnitř schovává extrémně silnou baterii s kapacitou 6 000 mAh. Není to přitom tak dávno, kdy podobné hodnoty byly doménou jen velkých a tlustých telefonů.

Telefon dále sází i na spolupráci s Hasselbladem, který však přináší i zvýšená očekávání na kvalitu fotoaparátu, což si ukážeme v recenzi, jestli se značce podařilo naplnit či ne. Obecně je také paradoxem, že značku, kterou jsme dlouhé roky kritizovali za absenci certifikací odolnosti dnes u OnePlus 13 můžeme pochválit za odolnost dle přísnější normy IP69, což mezi telefony také nebývá zrovna běžné.

OnePlus 13 12/256GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,9 mm, 213 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 168, 510 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon Prime, 4,3 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 82 %

vybavenost cena: 26 000 Kč

Celkově se OnePlus 13 prodává za 29 tisíc korun, což je poměrně sebevědomá cenovka. Ovšem při používání velmi rychle poznáte, za co jste peníze utratili a telefon na vás bude působit všestranně a spolehlivě. Přičteme-li si ještě jasný displej nebo dlouhou softwarovou podporu jedná se o velmi atraktivní volbu pro spoustu zákazníků.