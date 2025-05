Recenze telefonu Realme 14 Pro+. Střední třída se pěkně vybarvila

Plusy Elegantní design Skvělý foťák i teleobjektiv Rychlé dobíjení Vysoká odolnost Silná baterie Minusy Horší odladění systému Chybějící adaptér v balení Podprůměrný repráček Absence bezdrátového nabíjení 7 /10 /10

Byly doby, kdy o Realme bylo na českém trhu všude slyšet a zaplavila zemi spoustou modelů sázející primárně na dobrý poměr ceny/výkonu. Situace se pak změnila, firma zjednodušila portfolio a poslední roky jasně sází na zajímavé funkce za ještě zajímavější cenu. Právě takovým případem je i nejnovější testovaný model Realme 14 Pro+, který spadá někam do vyšší střední třídy, ale výbavou dokáže velmi překvapit.



Realme 14 Pro+ působí nenápadně, ale ukrývá více, než byste možná čekali.

A hlavní předností je zde hlavně fotoaparát, který zde zaujme kvalitou snímků, ale i optickou stabilizací u hlavního i periskopického teleobjektivu. Vzhledem k tenkosti a váze telefonu, byste také sotva věřili, že nabízí silný 6 000 mAh akumulátor, což je něco, na co se velmi rychle zvyká. V praxi je výdrž telefonu skvělá, ovšem ne tolik fantastická, jak byste možná čekali.

Já měl možnost s telefon zažít přelom dvou ročních období, což je vzhledem k jeho vlastnostem zad velké plus. Zatímco s končící zimou jsem často vídal telefon převážně v modro bílém provedení s příchodem tepla telefon změnil odstín spíše do béžové až oranžové, což je vlastnost, která mě hodně bavila, tedy až do chvíle, než sáhnete po ochranném černém krytu uvnitř balení.

Realme 14 Pro+ katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 8,0 mm, 194 g

displej: 6,8", kapacitní OLED, 1 272 × 2 800, 450 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8× Cortex-A720, 2,5 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: není v prodeji

Telefon se prodává za necelých 14 tisíc korun, což je stále rozumná cena, nicméně i poměrně silně konkurenční rozmezí, které je nabité vyšší třídou výrobců, ale také doprodejem starších vlajkových modelů. Telefon to tak navzdory zajímavé výbavě rozhodně nebude mít lehké.