Recenze telefonu Realme GT 7 Pro. Míří do sfér nejvyšších

Plusy Špičkový displej

Extrémní výkon

Velmi rychlé nabíjení

Zvýšená odolnost (IP69) Minusy Vysoká hmotnost

Proprietární nabíječka

Chybí bezdrátové dobíjení

Nepodporuje eSIM ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Realme GT 7 Pro je nejvyšším modelem, čemuž zcela pochopitelně odpovídá i jeho výbava. Prvotřídní parametry se zde očekávají, Realme ale neponechává nic náhodě a na řadě míst přidává ještě něco málo navrch, co by uživatelský zážitek ještě vylepšilo. A daří se mu to, ať už jde o ultrazvukovou čtečku otisků prstů, objem hrubého výkonu, rychlost nabíjení nebo třeba ještě o něco lepší odolnost, než jsme zvyklí u telefonů vídat. Kvalitní displej, dobrý fotoaparát, solidní výdrž, ale i líbivý design, s tím se tu počítá tak nějak automaticky.



Nápaditý design s výrazným segmentem fotoaparátu

Realme GT 7 Pro je perfektně vybavený vlajkový model bez kompromisů, s bezkonkurenčním výkonem, kvalitním fotoaparátem, špičkovým displejem, solidní výdrží a velmi rychlým dobíjením, zvýšenou odolností i povedeným designem. Ukazuje, že i značka jako Realme se může postavit zaběhlým vlajkám, udržet si konkurenceschopnou cenu a usilovat o ty nejvyšší příčky potravního řetězce. Není bez chyb, zavedené značky by se ale pomalu měly začít mít na pozoru.

Telefon se prodává za dvacet šest tisíc korun. Cena plně reflektuje špičkovou výbavu, která an některých místech výbavy předčí i zavedená jména konkurentů. K plnému výčtu klíčových funkcí telefonu asi nejvíc chybí bezdrátové nabíjení, Realme spoléhá pouze na kabel, byť s ním dosahuje závratných rychlostí. GT 7 Pro je ambiciózní počin, který zřejmě nedokáže převálcovat obvyklé top modely, minimálně však upozorní na to, že jej nelze brát na lehkou váhu.

Realme GT 7 Pro katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 8,6 mm, 223 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 264 × 2 780, 450 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 6 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon, 4 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: 25 990 Kč

Z cenově podobně laděných konkurentů se přímo nabízí celá produktová řada Samsungu Galaxy S24, jmenovitě pak jeho nejvyšší model Ultra s vrcholovou výbavou. V některých parametrech možná nedosahuje takových superlativů jako Realme, jedná se ale o zavedenou značku s propracovanou softwarovou stránkou a stále poměrně unikátní záležitostí, jakou jue pero S-Pen.