Recenze telefonu Realme GT 7. Všestranný a výkonný Android s obří baterií

Plusy Povedený 120Hz AMOLED displej Vysoký výpočetní vákon Obří 7 000mAh baterie Slušná kvalita fotografií Minusy Průměrná selfíčka Chybí bezdrátové nabíjení 120W nabíječku musíte dokoupit samostatně Vyšší pořizovací cena 8 /10 /10

Realme GT 7 se konečně dostalo na globální trhy v lehce pozměněné podobě oproti čínské verzi. Smartphone se nachází těsně pod pomyslným vrcholem „potravního řetězce“. Filozofií Realme je do „zabijáka vlajkových lodí“ skloubit slušnou hardwarovou výbavu s přijatelnou koncovou cenou, což se víceméně povedlo i tentokrát. Ústupků je zde sice hned několik, ale na konečný verdikt nemají zásadní dopad.



Realme GT 7 jsme otestovali v modré barevné variantě

Testovaný smartphone má spoustu silných stránek. Zaujme vás už displej s miliardou barevných odstínů a inzerovaným maximálním jasem až 6000 nitů (smysluplná čísla si ukážeme dále v recenzi). Tělo splňuje odolnost IP69, pod krytem čeká velkorysá 7000mAh baterie a k tomu musíme připočíst i rychlé 120W nabíjení. Z pohledu konektivity je telefon vybaven velmi slušně, stejně jako hardwarem, který nabídne velmi vysoký (ne rekordní) výkon, ovšem záda telefonu se při tom dost zahřívají. A to i přes použití speciálního materiálu.

Mezi nedostatky můžeme zařadit občas lehce chaotické prostředí telefonu, výraznější zahřívání při hraní her či chybějící bezdrátové nabíjení. Design je subjektivní, za mě ale telefon s plastovým rámem a plastovým zadním krytem vypadá na první pohled tuctově a nezachraňuje to ani červené lesklé rámování kolem masivního fotomodulu na zádech. Budete se neustále koukat na to, co to okolo vás pořád červeně svítí – a je to váš telefon. Přibalený kryt má hodně „základní" kvalitu a totéž platí i pro nalepenou ochrannou fólii, která se prakticky hned poškrábala, přestože jsme s telefonem zacházeli jako s vejcem.

Pokud hledáte cenově dostupný „flagship“, který má oproti zařízením této kategorie i něco navíc, může být Realme GT 7 přesně pro vás. Jenže konkurence umí podobný hardware nabídnout ještě levněji. Důkazem je třeba Poco F7 Ultra, které sice nemá tak velkou baterii (o ní si řekneme dále v recenzi), ale zato je v době psaní recenze o tisícovku levnější. Popularita Realme GT 7 tak může růst spíše časem, kdy cena telefonu o něco poklesne.