Recenze telefonu Realme GT 7T. Designovka ve střední třídě

Plusy Povedený design Rychlé dobíjení Solidní fotoaparáty Zvýšená odolnost (IP69) Minusy Chybí bezdrátové dobíjení Bez eSIM Vyšší startovací cena Bloatware 8 /10 /10

Realme GT 7T představuje odlehčenou variantu vybavenějšího sourozence Realme GT 7. Míří do střední třídy, výrobce u něj vyzdvihuje zejména rychlé nabíjení, dlouhou výdrž, výkon, displej nebo zvýšenou odolnost a tento model ve všech oblastech dokáže dodat to, co slibuje, byť místy lehce za očekáváním.



Veganská kůže v sytě žluté nejde přehlédnout

Realme GT 7T zaujme povedeným designem, kvalitním displejem a slušnou porcí výkonu, zvýšenou odolností a solidním fotoaparátem. Také dobrou výdrží, která ovšem v kontextu velikosti baterie už tolik neoslní, a rychlým dobíjením, které ale vyžaduje speciální nabíječku, protože s běžnou nejsou dobíjecí časy až tak oslnivé. Na konkurenci výrazně ztrácí chybějícím bezdrátovým dobíjením a absencí podpory eSIM.

Levnější provedení telefonu startuje na čtrnácti a půl tisících, dvojnásobné úložiště přijde na šestnáct tisíc korun. Startovací cena je nasazena výše, než by si Realme zasloužilo, prospěla by mu nějaká akce na zahájení prodeje, takto bude dávat větší smysl počkat, až počáteční ambice (a cena) opadne. V kontextu ceny není Realme špatné, ale možná jsme od něj očekávali trochu víc.

Realme GT 7T katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,3 mm, 202 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 280 × 2 800, 453 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 7 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 8400 Max (8× Cortex-A725, 3,3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: není v prodeji

Konkurenti jako Samsung S24 FE nebo Poco F7 Pro dokáží nabídnout srovnatelné parametry s nepatrně lepším provedením v obdobné či nižší cenové hladině, o něco dražší Poco F7 Ultra pak výbavou testovanému telefonu zcela uniká.

