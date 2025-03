Recenze telefonu Redmi Note 14 Pro+. Prémiovka v rámci střední třídy umí i AI v češtině

Někdy nepotřebujete ten nejlepší telefon na trhu, ani ten nejlevnější. Někdy se hodí mít telefon střední třídy, který má zajímavý poměr výkon/cena a u kterého můžete počítat s tím, že pár let vydrží. Právě to je případ testovaného Redmi Note 14 Pro+ , který je nejvýkonnějším modelem aktuální řady Redmi Note 14. Pokud jste méně nároční, uspokojí vás dokonce i níže postavené modely. Pokud však chcete maximální možnou výbavu a stále slušnou cenu k tomu, může být právě Note 14 Pro+ vhodnou variantou.

Chybí tradiční Always On

Přední část telefonu vyplňuje 6,67" zakřivený AMOLED displej, který kryje od výroby nalepená fólie. Ze začátku vám vystačí, ale už po pár dnech je vidět, že je to pouze základní ochrana. Na fólii se objevila spousta mikroškrábanců, a to jsem se o telefon staral jako v bavlnce. Byl jen na stole nebo v kapse u kalhot. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů od Goodixu, z fotografického pohledu narušuje jeho celistvost jen 20Mpx průstřelová selfie.

Přesto by fotomodul za nás mohl být daleko nižší. To, že vyčnívá zhruba tři milimetry nad okolní povrch, je opravdu znát. A trochu se bojím, aby se fotoaparát při častém pokládání na stůl (bez krytu) nepoškrábal.

Celkově vzato panuje z dobře fungujícího displeje spokojenost. Displej se nám dobře ovládal i na bočních hranách, které negenerovaly náhodné otisky dlaní. Pokud by to snad platilo ve vašem případě, v nastavení můžete telefonu tyto „mrtvé zóny“ při držení upravit, aby seděly i na vaše ruce.

Displej telefonu jde ovládat mastnými nebo mokrými prsty, a hned ze startu je na něm nalepena základní ochranná fólie. V našem případě byla nalepena přesně, ovšem velmi rychle se na ní objevily vlasové škrábance. A to přesto, že jsem v prvních dnech nosil telefon jen chvilkově v kapse. Připravte se na to, že fólii bude nutné relativně brzy nahradit za jinou anebo ji sundat a používat telefon bez fólie. To když budete věřit displeji (a sami sobě), že na displeji časem neuděláte žádný šrám.

Zprvu nenápadný displej se ukázal jako špičkový zobrazovací panel, navíc máte v moci velkou kontrolu nad tím, jak zobrazuje barvy (podporuje až 68 miliard barev) prostřednictvím několika zobrazovacích režimů. Displej má podle výrobce teoretický jas až 3 000 nitů, podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, HDR10+, Dolby Vision a nechybí ani něco na způsob režimu Always On. Bohužel, ne klasická podoba, ale rozsvěcení displeje na deset vteřin po poklepání prstem – a to je jen chabá náhrada.

Miliarda barev a „náhradní“ Always On. Výrobce vsadil na 6,67" AMOLED displej s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, který je na delších stranách výrazně zakřivený, což panelu dodává určitou plasticitu. Okraje se někdy kvůli rozdílům v odstínech jeví trochu tmavší, což však z uživatelského pohledu nevadí.

Ani zvukově se telefon nenechá nijak zahanbit. K reproduktoru na spodní hraně se přidává i ten na hraně horní. Výstup je dostatečně hlasitý, na vyšší třídu samozřejmě ztrácí, ale výstup je celkově vzato velmi slušný. Musíte však v nastavení přepnout na zvuk Dolby Atmos, protože Xiaomi zvuk zní opravdu dost plechově. Basy jsou na poměry telefonu slušné, a zvuková složka vás vtáhne do děje i při hraní her. Na maximální hlasitost efektivně ozvučíte i střední místnost. Na střední třídu byla odvedená dobrá práce, na zvukové podání jsme si však museli chvíli zvykat.

U telefonu jsem se hodně zapotil i s tak běžnou záležitostí, jako je přenesení fotografií přes kabel do počítače. Telefon se připojuje v režimu nabíjení, pokud zvolíte jiný, automaticky se vrací zpět k nabíjení. Správce zařízení prozradil, že telefon nemá potřebný ovladač. Automaticky jej přes Správce zařízení nenainstalujete, a nepomohl ani Windows update. Když do Googlu zadáte ovladač pro Xiaomi/Redmi, vyskočí na vás miliony odkazů, jenže který není podstrčený, ale ten správný?

Operační paměť doplňuje virtuální RAM o kapacitě 6 GB, kterou můžete zvětšit až na 12 GB nebo zmenšit na 4 GB, či dokonce vypnout. Jakákoliv změna vyžaduje restart. V některých situacích však telefon zbytečně uvolňuje operační paměť, i když má paměť na rozdávání. Stačí se proklikat do několika podsložek, spustit fotoaparát, pořídit jeden snímek, a za chvíli vám správce souborů startuje úplně znova. Přitom by pro něj neměl být problém ponechat několik složek otevřených. Systémový čistič RAM je podle nás úplně zbytečná aplikace, která by měla smysl u levného telefonu s třetinovou operační pamětí.

Pokračování 5 / 8

Software

Systémové aplikace s reklamami – to je velké zlo. V telefonu běží od vybalení z krabice bezpečnostní update z prosince a Android 14 s nadstavbou HyperOS 1.0, byť některé telefony od Xiaomi už teď běží na Androidu 15 a HyperOS 2.0. Telefon má dostávat velké verze Androidu až do roku 2028, záplaty zabezpečení má telefon dostávat ještě o rok déle. A to je u Redmi vítaná změna. V době testování v něm běžela záplata z ledna, ovšem aktualizace systému Google Play se datovala do loňského července.



HyperOS je logickým pokračovatelem MIUI. Nejedná se o operační systém, ale o nadstavbu nad Androidem, v tomto případě nad Androidem 14

A pak tu máme asi největší problém – reklamy. Někteří se k telefonům od Xiaomi dokáží postavit a tvrdí, že jejich telefon reklamy nemá, jiní uživatelé mají prostředí reklamami doslova zahlcené. A testovaný telefon bych řadil právě poblíž tohoto extrému. Občasný banner v notifikační liště je asi v pohodě, ale když se vám budou zobrazovat celoobrazové reklamy při spuštění systémových aplikací (nebo nezrušitelná celoobrazová videa, když se v aplikaci přepnete do druhé karty), řeknete si, že je asi něco špatně. Ne, to není žádný malware, ale přímo záměr od výrobce.



První kroky po spuštění telefonu – odebírání bloatwaru a odolání instalace aplikací, které „musíte mít“

Otevřu správce souborů – reklama, otevřu pár souborů a je tu další! Webový prohlížeč – reklama, Mi Video – reklama, Optimalizace telefonu – reklama. K tomu vyskakovací okna pro přidání „skvělých“ aplikací, okna, která se vás neštítí zeptat na optimalizaci reklam, sbírání uživatelských dat nebo o profilování na základě vašeho používání telefonu. Doporučování tapet a vyzvánění, necelá desítka zcela zbytečně předinstalovaných her, to je něco, s čím se já osobně nedokážu ztotožnit.



Celoobrazové reklamy při spouštění a používání systémových aplikací, dotazy na sběr dat – to je něco, na co si u telefonu musíte zvyknout

Proč je telefon se slušným hardwarem relativně levný? Jednoznačně kvůli reklamám. Redmi má z každého zobrazení peníze, které se velmi rychle posčítají. Optimalizace a personalizace reklam si sice můžete vypnout, ale chce to vejít do každé z nich a reklamy vypnout nebo omezit. Většinou jsou tyto funkce hodně utopené v nastavení, a tak budete na internetu hledat návody, jak se zbavit reklam v telefonech Xiaomi a Redmi. Já jsem to zkoušel, a snad vždy na mě ještě nějaká reklama vyplave, po týdnu se objevily tam, kde jsem je zapomněl omezit, a vlastně to byla hra kočky s myší neustále dokola. Defaultní aplikace od Redmi nemusíte používat, pokud jste proti reklamám, ale to už je rovnou Redmi ani nemuselo instalovat.

​

Domovská obrazovka, hlavní nabídka, Nastavení a Ovládací centrum

Ale zpět k systému. Hned ze startu si můžete prostředí nastavit tak, jak vám vyhovuje. Třeba používat tlačítkovou navigaci se zpětnou šipkou vpravo, v tmavém režimu a se samostatnou aplikační nabídkou. Vysunutím horní lišty vlevo si zobrazíte notifikace, vysunutí v pravé části otevře celoobrazové Ovládací centrum se zástupci rychlého spuštění a přepínači jasu a hlasitosti. Mezi oběma podobami přepínáte posuny prstu do stran.



Aplikační Trezor, Multidisplej, jednoruční režim a systémová gesta

Xiaomi je dále silné v personalizaci. Do telefonu si stáhnete schémata, tapety, vyzváněcí tóny nebo písma. Tapeta se vám může na pozadí měnit prakticky neustále, samostatně si upravíte i styl zámku, náhrady Always On režimu, nastavíte animaci otisku prstu, postranní světelné efekty oznámení nebo změníte ikony. Mezi aplikacemi narazíte na spoustu bloatwaru, zejména na desítku zcela zbytečných her. K zadávání textů slouží klávesnice Gboard, kvalita hovorů byla při testování dostatečná, možná bych jen uvítal trochu vyšší hlasitost sluchátka.

​

Funkce umělé inteligence – Circle to Search, AI titulky, převod hlasové poznámky na text

V nastavení se možná budete trochu ztrácet, ale kdyžtak můžete využít integrované hledání. Jen ne všechny funkce se musí jmenovat tak, jak očekáváte. Prostředí má jinak spoustu moderních funkcí, které jsou stejné jako u konkurenčních značek. Např. systémová gesta, zkratky, plovoucího kolečka Quick ball s funkcemi, které jsou po ruce, jednoruční režim, plovoucí okna, soukromou složku nebo práce se dvěma aplikacemi na displeji najednou.



Generativní úpravy fotek – mazání objektů a dopočítání okrajů snímku

Xiaomi má i pokročilé AI služby, které fungují plně v češtině. Základem je vyhledávání Circle to Search při podržení domovského tlačítka. Podržením vypínače vyskakuje ve spodní části displeje Gemini, který taktéž hovoří a poslouchá česky. Poznámky si můžete nechat převést do digitální podoby, a to platí i o češtině. Funkce navíc rozpozná jednotlivé mluvčí nebo vám vytvoří přeložené AI titulky. U poznámek máte k dispozici AI shrnutí, AI rozvržení, opravy a překlady. Posledním modulem je úprava fotek, kterým může AI přidat obvodový rám nebo třeba odebrat objekt z fotografie. V obou případech však funkce mají své určité rezervy.