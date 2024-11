Recenze telefonu Samsung Galaxy S24 FE. Když se slušná výbava míjí s decentní cenou

Plusy Povedený design a barvy

Vysoký výkon

Variabilní fotoaparáty

Sedmiletá softwarová podpora Minusy Recyklovaný hardware

Lesklé sklo, odrazy v displeji

Stále se dost zahřívá

Vysoká pořizovací cena ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Samsung s odstupem devíti měsíců uvedl do prodeje čtvrtý model řady Galaxy S24 FE. Zatímco dříve se jednalo o „Fanouškovskou Edici“, tentokrát už to neplatí. Samsung chtěl na trh dostat „vlajkový telefon“ pro ty, kteří chtějí nakouknout do „eskové“ řady s několika kompromisy a atraktivní cenou, a minimálně druhá polovina této věty mu ale nevyšla podle představ.



Samsung Galaxy S24 FE jsme otestovali v modré barevné variantě

Ty se naplní zřejmě až za několik měsíců, kdy telefonu trochu spadne cena. U některých prodejců totiž pořídíte původní Galaxy S24 levněji, než kolik stojí Galaxy S24 FE, a Galaxy S24+ vychází v některých obchodech (téměř) na srovnatelné peníze. A nebo si jen nepatrně připlatíte, ale dostanete za to lepší hardware.

lepší hardware.

Novinka ze základní dvojice „eskové“ řady přejala většinu parametrů. Zůstává třeba procesor (s nepatrně sníženým taktem primárního jádra), Full HD+ AMOLED displej, trojice fotoaparátů na zádech či použití kovového rámu a odolného skla. Není to Victus 2, ale Victus+, čtečka otisků prstů je optická, teleobjektiv je staršího data, displej nemáte tak vysoký jas, baterie má oproti „plusku“ menší kapacitu, chybí UWB snímač a novinka má také menší operační paměť v základu.

Oficiální představení Galaxy S24 FE:

Designový jazyk jihokorejské značky novinka nijak nezapře, prostředí vypadá jako u jiných Samsungů, přesto jsme však očekávali, že jihokorejský výrobce bude chtít telefon, který má sloužit jako „vstupenka do řady Galaxy S“ nacenit podstatně atraktivněji. To se však (zatím) bohužel nestalo.