Recenze telefonu Samsung Galaxy S25 Ultra. Lepší AI, jinak spíš upgrade z povinnosti

Plusy Špičkový displej s odolnějším sklem

Vysoký výkon

Velmi dobrá kvalita fotografií

Nové funkce umělé inteligence Minusy Ztráta designové identity

Stylus S Pen přišel o Bluetooth

Stále stejná baterie i rychlost nabíjení

Málo mezigeneračních změn ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Samsung Galaxy S25 Ultra je jedním z nejdůležitějších telefonů první poloviny letošního roku. Pro Samsung se stal synonymem mobilní umělé inteligence v mobilu, která pokročila na novou úroveň, ale také současně částečně rezignoval na větší hardwarové změny. Telefon však potěší tím, že i přes zvýšení úhlopříčky displeje zmenšil své základní rozměry a hmotnost a navíc přidal odolnější sklo Armor 2, které (stejně jako vloni) minimalizuje odlesky okolních objektů.



Samsung Galaxy S25 Ultra jsme otestovali v barevné variantě Titanium Silverblue

Samsung u telefonu změnil design, což z našeho pohledu znamená zásah do vizuální identity telefonu. Ultra posledních několik let v řadě Galaxy S vždy designově vyčnívala, teď už se však výrazněji podobá zbývajícím dvojici telefonů. A zde se vrátíme k nadpisu recenze: nejen vizuálně je to tak trochu povinný upgrade. A co víc, když si odmyslíte titanové tělo, z přední strany může telefon částečně připomínat zvětšené loňské „áčko" střední třídy. Přísně hranaté tvary, byť se zaoblením hran, Ultře podle nás slušely více.

Samsung se u telefonu zaměřil hlavně na software, konkrétně na umělou inteligenci, která pokročila do druhé fáze. Gemini hovoří česky, Galaxy AI vylepšila některé funkce, byť na jazykový balíček pro práci s českým hlasem stále čekáme. A pak je tu ještě Bixby, který umí nové funkce, ale zase nehovoří česky. Samotné prostředí povýšilo na novější verzi grafické nadstavby One UI 7, která vypadá moderněji, ale i stávající uživatelé si budou muset zvyknout na několik změn.

Výkon telefonu je opět vyšší, širokáč na zadní straně má vyšší rozlišení a k tomu přibyla podpora standardu Qi2, bohužel však jen s dokoupeným krytem, jehož součástí jsou potřebné magnety. Samsung, zřejmě kvůli lepšímu chlazení, odebral ze stylusu podporu Bluetooth, a my to nepovažujeme za zásadní nedostatek. Na dálku můžete fotit gesty, hodinkami nebo pomocí prstenu. Daleko důležitější je pro nás to, že jihokorejci zcela rezignovali na novou generaci baterií. 5 000mAh je v Ultře už pátým rokem, a v době, kdy čínské značky používají křemíko-uhlíkové akumulátory o větší kapacitě, to u Samsungu vypadá na stagnaci.

Samsung Galaxy S25 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,2 mm, 218 g

displej: 6,9", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 120, 498 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon, 5 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 200MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 73 %

vybavenost cena: 36 000 Kč

Samsung Galaxy S25 Ultra je přesto supertelefon, který toho má hodně co nabídnout. Má spoustu drobných vylepšení, ale vlastně také nic zásadního – tím hlavním je letos software. Myslíme si však, že po něm budou primárně pokukovat majitelé starších „esek“, konkrétně řad Galaxy S22 a starších modelů. V tomto případě bude upgrade odůvodněný, což pro stávající uživatele Galaxy S23 Ultra a Galaxy S24 Ultra neplatí.