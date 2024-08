Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Flip6. Jasnější displej, delší výdrž a funkce, které baví

Plusy Vyšší jas displej vnitřního i vnějšího displeje

Zvýšená odolnost IP48

Meziročně větší kapacita baterie

Vysoký výkon doplněný vypařovací komorou Minusy Bez Good Locku je vnější displej poloviční

Při hraní her se hodně zahřívá

Nepřesná boční čtečka otisků

Baterie je pouze jednodenní ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Zatímco mobilní výrobci by chtěli častěji prodávat hybridy za 50 tisíc, zájemci o skládací telefony upřednostňují skládací véčka. Jsou levnější a pro mnohé i praktičtější. V Česku se o zájem uživatelů pere hlavně Motorola se Samsungem, který čerstvě přišel na trh s modelem Galaxy Z Flip6. Změn sice není mnoho, všechny jsou ale praktické.

​

Véčko Samsung Galaxy Z Flip6 jsme otestovali v zelené barevné variantě

Začněme baterií, která povýšila z 3 700 na 4 000 mAh. I přesto, že při maximální zátěži véčko nevydrží někdy ani den, při běžném používání je výdrž lepší, než vloni. Přepracovaný pant znamená ne tak viditelný překlad v displeji, který má mezigeneračně vyšší jas a odolnější fólii. Véčko vsadilo na odolnější hliník a v matném podání, takže na bocích nebudou zůstávat otisky prstů. A pak tu máme ještě zvýšenou odolnost IP48. Odolnost proti vodě už tu byla vloni, odolnost vůči pevným částicím však nepřidává žádný benefit navíc. Pokud by na prvním místě byla alespoň „pětka“, dávalo by to větší smysl.

Další změna proběhla u foťáků, hlavní snímač povýšil na rozlišení 50 Mpx, a díky němu zůstala fotografická laťka stále vysoko. Foťák navíc zpřístupní i 2× in-sensor zoom, což je náplastí za chybějící teleobjektiv. Véčko dále povýšilo operační paměť na 12 GB, úložiště startuje na 256 GB a samozřejmostí je i nejvýkonnější procesor od Qualcommu, na nějž navazuje pokročilý systém chlazení s novou vypařovací komorou. Uvnitř pak čeká svižný Android 14 s nadstavbou One UI a sedmiletou softwarovou podporou.

V neposlední řadě si oblíbíte koncepci malého zavřeného telefonu v kapse, a velký vnitřní displej při jeho otevření. Vnější panel je hodně omezený, a nespustí vám všechny aplikace v telefonu. Tedy, pokud si to nezapnete v aplikaci Good Lock od Samsungu, kterou si musíte nejdříve stáhnout. Tato funkce však měla být rovnou součástí systému. Oproti dříve testovanému Galaxy Z Fold6 je meziročně novinek daleko více, ale není to bez nedostatků.

Stejně jako u Foldu nás po dvou týdnech zklamala čtečka otisků prstů, telefon se i přes vylepšené chlazení stále hodně zahřívá a u opěvované Galaxy AI nám stále chybí kompletní podpora češtiny. Jazykový balíček rozpoznávající hlas a využívající syntézu pro náš jazyk stále není k dispozici. Rychlost nabíjení stagnuje, a pak je tu tradiční bolístka novinek od Samsungu – cena se oproti loňským modelům ještě zvýšila. Samsung ji ale částečně vyvažuje různými prodejními akcemi, které byly nejvýhodnější u předobjednávek.