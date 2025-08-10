Recenze telefonu Samsung Galaxy Z Fold7. Rozložený je tak tenký, že neuvěříte

Ztečená kompaktní konstrukce
Vnější displej při poměru stran 21:9
První v prodeji s Androidem 16
Vylepšené fotoaparáty
Ztěžka se otevírá a kolébá
Vnějšímu displeji chybí sklo Armor 2
Chybí S Pen, zoom mohl být 5×
Vysoká prodejní cena
Modelová řada Galaxy Z Fold zaznamenala ve své historii dvě výrazná přepracování. První se datuje k modelu Galaxy Z Fold2, druhé k Galaxy Z Fold3. Od této čtyři roky staré generace se následně inspirovaly nástupnické modely, které vlastně vypadaly stále stejně a jen se vylepšoval pant, displeje a další drobnosti.
Fold však designovou obměnu potřeboval jako sůl – aktuálně testovaný Galaxy Z Fold7 byste tak ani nepoznali jako přímého nástupce „šestky“. Natolik se oba modely liší už na první pohled. Novinka je zřejmě nejzajímavější telefon značky za posledních pět let.
Samsung Galaxy Z Fold7 jsme otestovali v modré barevné variantě
Po letech stagnace, kdy Samsung vydával skládací telefony, protože „musel“, je tu telefon, který Jihokorejci chtěli dostat na trh už dávno. Rázem mají v nabídce nejtenčí skládací telefon, což je ale při pohledu na vystouplé fotomoduly u všech skládacích knížek trochu úsměvné. V praxi ale máme v ruce konečně Fold, který má klasický poměr stran vnějšího displeje (2:1). Je to vůbec první Fold od Samsungu, který v ruce v zavřeném stavu působí jako běžný smartphone.
Fold se tváří jako klasický telefon, který v případě potřeby otevřete. Samsung si s ním dal pořádně záležet. Zmenšil Fold, jak jen to šlo (tloušťka 8,8 mm je toho pádným důkazem), přepracoval pant, zmenšil překlad v displeji a k tomu vylepšil i fotografické schopnosti Foldu. Bohužel se to ani tentokrát neobešlo bez ztrát. Baterie nám generačně nijak neposkočila (asi můžeme být rádi, že při ztenčení zůstala stejná kapacita), a zájemci o dotykové pero mají tentokrát smůlu. Tenký profil je to, co u Foldu budete s nadšením vítat, ale někdy také proklínat – když se vám nebude dařit telefon rychle otevřít.
Představení letošního Flipu a Foldu od Samsungu:
Ve finále se jedná o velmi zajímavý skládací telefon, který si určitě najde své zájemce. Ovšem stále se bavíme o tzv. „power userech“, kteří chtějí mít to nejnovější na trhu. Největší brzdou je cena, která u některých verzí překračuje 60 tisíc korun. A to v době, kdy loňský Z Fold6 vychází (podle pamětí) třeba o 20 tisíc levněji. A to už se vyplatí přemýšlet nad tím, zda potřebujete mít v kapse tenkou skládačku, nebo to „zkusíte“ s trochu tlustším telefonem. Dosud to přitom u Samsungu byla běžná věc.
Nový Fold7 vás však kombinací hardwaru a softwaru příjemně překvapí a cesta zpět ke klasickému smartphonu bude opravdu velmi těžká. Samsung je rázem zpět ve hře.
Design
Design skoro na jedničku, až na dvě výtky. Co se jednoznačně povedlo, je design. Samsung po letech stagnace konečně zapracoval na novém vnitřním uspořádání Foldu, navrch přidal tenčí profil, menší pant, který dělá překlad displeje méně viditelný a znatelný pohmatem. Ve finále byste asi u tohoto telefonu s rozměry 158 × 73 × 8,9 mm v zavřeném stavu netipovali, že jeho předchůdcem je Galaxy Z Fold6. Natolik jsou oba telefony rozdílné. V kapse působí prakticky stejně jako telefon klasické konstrukce.
Galaxy Z Fold7 spojuje svět telefonů a tabletů v jeden
Útlost v pase se ještě zvýrazní při rozevření Foldu, kdy má telefon tloušťku pouhých 4,2 milimetru. Díky použitému konektoru USB-C se navíc telefon už výrazněji ztenčit nemůže. Samotná konstrukce i nadále využívá vylepšený hliník Armor Aluminium a nabízí stejnou odolnost jako vloni – IP48.
V zavřeném stavu má telefon relativně stejné rozměry jako běžné smartphony
Telefon jsme otestovali v modré barevné variantě, která je považována za hlavní. A protože došlo i k tomu, že má vnější displej konečně normální poměr stran displeje (21:9), můžete Z Fold7 ovládat a přenášet jako běžný telefon. V případě potřeby práce na větším displeji jej stačí rozevřít. Stačí se jen podívat do naší galerie, ze které je patrné, že vizuálně už Fold nevyčnívá, ale že se zařazuje po bok Galaxy S25 Ultra. Třeba z pohledu displeje i tloušťky celého zařízení. V redakci jsme jej otestovali v modré barevné variantě, která je považována za hlavní. Alternativně je k dostání ve stříbrné a černé. Na webu Samsungu je k dispozici ještě v růžové.
Jeho extrémně nízká tloušťka vynikne při rozložení
Oproti minulé generaci je velkým bonusem hlavně tenký profil a s tím spojené pohodlnější držení a ovládání telefonu jednou rukou. Negativem je naopak hodně vystouplý fotomodul, díky čemuž se telefon na rovném stole až extrémně kolébá. Asi neznám telefon, který by se kolébal více. Částečně to vyřeší kryt, jenže ten k Foldu7 přímo v základní krabici nedostanete. Pouze telefon, špendlík pro boční šuplíček a oboustranný USB-C kabel.
Srovnání rozměrů s Galaxy Z Fold6 (stříbrná) a Z Fold7 (modrá)
U fotoaparátů došlo k dalšímu výraznému vylepšení. Hlavní snímač má rozlišení 200 Mpx (F1.7) a pomáhá mu 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a 12Mpx širokáč, který dokáže automaticky ostřit. Tím tak eliminuje zásadní nedostatek hlavního fotoaparátu, který dokáže ostřit do blízka. V režimu makro mu tak pomáhá právě ultraširokoúhlý snímač. Tím to ale s fotoaparáty nekončí, protože jak ve vnitřním skládacím, tak ve vnějším displeji najdeme osvědčenou 10Mpx selfie kamerku. Vnější využijete pro focení selfie, tu druhou třeba pro videohovory z kanceláře, kdy druhý díl skládacího hybridu využijete jako stojánek.
Srovnání rozměrů s Galaxy S25 Ultra
Z vnějšího „telefonního“ displeje snadno přejdete na „tabletový“ displej, jenže v tomto konkrétním případě to zase až tak snadno nejde. Telefon je tak tenký, že se při pokusu o rozevření prakticky nemáte o co zapřít. Chybí cokoliv ve stylu úchytu. Pouzdro je pro tento telefon nutností (stejně jej díky jeho pořizovací ceně rychle dokoupíte), někteří si na bok lepí pásky za pár korun, které mají pomocný zdrsněný povrch. Některým zase funguje to, když při pokusu o otevření netlačí proti displejovým dílům, ale spíše dolů. Ti, kterým jsem dal telefon na vyzkoušení do ruky, se jej ani nepokoušeli otevřít, protože se báli, že jim z ruky vyklouzne. Je škoda, že Samsung na tak základní věc nemyslel, stačí přitom jen na boční rám přidat kousek krytu s výstupky.
Fotomodul na zadní straně z těla telefonu vystupuje velmi výrazně
Při plném rozevření se však někdy Fold7 nerozevře v plných 180°. Zatímco u některých starších modelů to byla limitace pantu, tentokrát je to díky miniaturizaci všech komponentů a hlavně díky novému lepidlu. To drží displejové vrstvy natolik pevně, že pokud je Fold delší dobu zavřený, může mu po otevření delší dobu trvat, než se plně rozevře.
Hlavní změny Galaxy Z Fold7 oproti Z Fold6:
- lehčí, odolnější a tenčí profil
- užší pant, méně patrný přehyb v displeji
- širší vnitřní i vnější displej
- vyšší výpočetní výkon
- 200Mpx hlavní fotoaparát, širokáč s autofocusem
- selfie v displeji nahradila průstřelová kamerka
- vnitřní panel přišel o podporu dotykového pera S Pen
- nejvyšší verze s 16GB RAM
- 10-bit HDR videa
- vyšší pořizovací cena (o 3 500 až 5 000 Kč dle paměťové varianty)
Nebo mu k tomu můžete lehce pomoci ručně, osobně bych to ale nechal na samovolném vyrovnání. Za nás to však není nic proti užívání. Pant jako takový je spíše tužší, ze startu otevírání musíte překonat silnější magnety. Notebookový pant však stále můžete zastavit kdekoliv „na půl cesty" a používat telefon v polorozevřeném režimu Flex Mode.
Mimo modré se telefon nabízí ještě ve stříbrné a v černé
Za zmínku stojí i výpis z evropské databáze EPREL. Ta potvrzuje zvýšenou odolnost IP48, tj. proti prachu a ponoření metr a půl pod vodní hladinu. Fold je zařazený do energetické třídy B, než baterie poklesne pod 80 % původní kapacity, potřebuje k tomu telefon 2 000 nabíjecích cyklů a v tom patří mezi nejlepší značky na trhu. Třída spolehlivosti při pádu je hodnocena písmenem A.
Pokračování 2 / 7
Displej
Špička až na dvě nepopulární rozhodnutí. Ještě než se pustíte do displejů u Foldu, chtěl bych se zmínit o dvou zásadních rozhodnutích, které mě trochu překvapily. Tím prvním bylo odebrání dotykové vrstvy od Wacomu v návrhu vnitřního displeje, protože Samsung potřeboval ušetřit trochu tloušťky (aby mohl přidat tlustší vrstvu UTG skla).
Vnější 6,5" a vnitřní 8" Dynamic AMOLED displej aneb dvě zařízení v jednom
Ve finále podle Samsungu stylus S Pen používalo jen 1 % uživatelů, a tak se tuto funkci rozhodl vyškrtnout. Jenže Fold je zařízení pro produktivitu a od Z Fold3 byl stylus externí (nosili jste jej třeba v krytu). A tentokrát se přímo nabízela integrace S Penu do vnějšího displeje, kde by pro vrstvu od Wacomu bylo spousta místa. Proč se tomu tak nestalo?
Naměřené parametry displeje:
- Minimální a maximální jas displeje: 1,13/1 474 nitů
- Gamma: 2,22 (norma 2,2)
- Průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 6/9,1
Naměřené barevné odchylky jsou (jak je na Samsung typické) trochu vyšší a týkají se režimu Přirozený, který má velmi blízko k barevnému prostoru sRGB. V základu je ale aktivovaný režim Živý, který si u barev trochu vymýšlí a dělá obraz líbivější. Živý režim má teplotu bílé okolo 7 320 K, můžete ji však nastavit na teplejší (6 445 K) nebo ještě na studenější podobu (8 153 K). U Přirozeného režimu má bílá teplotu 6 865 K.
Vnitřní displej – Barevný prostor Přirozeného displejového režimu vzhledem ke standardu sRGB, barevný prostor Živého displejového režimu vzhledem ke standardu DCI-P3
U přirozeného režimu můžete oproti barevnému prostoru sRGB čekat nejpřesnější barevné podání displeje, které však trochu ustřeluje u červené, čímž posouvá i některé další barevné odstíny, a naopak přidává u zelené. Živý režim podstatně vylepšuje hranice barevného prostoru sRGB, oproti bohatšímu barevnému prostoru DCI-P3 však nemá tak výraznou zelenou a červenou , a to na úkor výraznější modré. Typicky se však jedná o barevné nastavení prakticky shodné s řadou Galaxy S25.
Vnější displej – Barevný prostor Přirozeného displejového režimu vzhledem ke standardu sRGB, barevný prostor Živého displejového režimu vzhledem ke standardu DCI-P3
U vnějšího displeje je to s barvami podobně, jen je obou režimů lehce utlumená zelená, což ale uživatel nemá šanci jakkoliv poznat.
Druhý nedostatek opět směřuje na vnější displej, respektive na krycí sklo. Odolnost vůči okolním objektům zajišťuje sklo Gorilla Glass Ceramic 2, která má stejné optické vlastnosti jako sklo Gorilla Glass Armor 2, jen bez antireflexní vrstvy. Ta je však u S25 Ultra skvělým bonusem a pokud se podíváme na to, že je Fold ještě dražší, proč Samsung na vnější displej nepoužívá rovnou identické sklo Armor 2? Vizuální stránka by se tím podstatně zlepšila, takto je hned jasné, že Fold nemá toto krycí sklo cíleně. Kvůli nepochopitelné exkluzivitě u Galaxy S25 Ultra.
Ovládací prvky a průstřelová selfie u vnějšího displeje
Ale zpět k samotným displejům. Vnější Dynamic AMOLED 2X panel má úhlopříčku 6,5 palce, konečně daleko lepší poměr stran 21:9, rozlišení 2 520 × 1 080 pix a až 120Hz obnovovací frekvenci. Displej je dostatečně široký pro psaní bez překlepů, ale stále relativně úzký, takže palcem dosáhnete přes celou jeho šířku. Sám jsem jej díky tomu jsem používal daleko častěji než u Z Fold6. Možná i z toho důvodu se u Foldu lehce prodloužila výdrž. Jednoduše proto, že se na vnitřní skládací displej nebude uživatel obracet až tak často. Když máte Fold v ruce, ovládáte jej jednou rukou jako telefon, když máte volné obě ruce, používáte jej jako tablet.
Ovladače a průstřel pro selfie u vnitřního displeje
Vnitřní panel narostl do úhlopříčky osmi palců. Dynamic AMOLED 2X podporuje HDR10+, až 120Hz obnovovací frekvenci a je ze spodní strany vyztužený titanovými destičkami. Díky chybějící vrstvě pro S Pen Samsung o 50 % zvětšil tloušťku skládacího ultratenkého skla a na displeji je to hodně znát. Překlad už není tak výrazný jako dříve, což platí hlavně pohmatem. Při bočních pohledech je překlad výraznější, ale při čelním pohledu je prakticky neznatelný.
Překlad v displeji je patrný jen při těchto bočních pohledech. Sklad je menší než vloni a při běžném používání ho neregistrujete
A zmizela i poddisplejová selfie, kterou Samsung postupem času neinovoval, takže byla každou generací oprávněně kritizována. To také znamená, že vám průstřelová selfie u vnitřního displeje často vstoupí do zobrazeného obsahu. Nejkritičtější je to u širokoúhlých videí, které už tak na displeji doplní černé pruhy, protože vnitřní displej používá poměr stran 10:9 (rozlišení 2 184 × 1 968 pix). Vnitřní displej má nadále i krycí fólii, která je neoddělitelnou součástí displeje. Ta se nesmí odlepovat, ovšem v případě samovolného odlepení by mělo být možné nechat si nalepit novou třeba v prodejně výrobce, což tak funguje u starších modelů.
Pant zastavíte v libovolné pozici, Flex Mode využijete třeba při focení selfie kamerkou nebo zadními fotoaparáty. Focená osoba se navíc může vidět na vnějším displeji
Displej má i na přímém slunci relativně dobrou světelnost. U vnějšího displeje vadí jen odrazy okolních objektů, které Samsung nijak neeliminoval. U toho vnitřního musíte počítat s odrazy na plastové fólii kryjící displej, se vším se však dá bez problémů pracovat. Automatická regulace jasu reaguje příkladně, ale pocitově (i podle dalšího měření) mají oba displeje nižší jas než u Z Fold6. Nijak to nevadí, ale když máte přímé srovnání, určitě si toho všimnete. Samsung ale zřejmě musel kvůli zvětšení displeje lehce upravit jas, jinak by nevyšel s baterií.
Nastavení zobrazení u Samsungu Galaxy Z Fold7
Vnější i vnitřní displej může mít nastavený jeden z několika displejových režimů. Buď upřednostníte živé, nebo reálné odstíny. U obou se počítá i s podporou Always On režimu. Obnovovací frekvenci můžete u obou snížit na 60 Hz, ale osobně nevidím jediný důvod, proč byste to měli dělat.
Pokračování 3 / 7
Hardware
Špičkový Snapdragon a zachování kapacity baterie. Výpočetní výkon u Foldu7 dodává Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Jedná se o nepatrně přetaktovaný čipset (hlavní jádra 4,47 GHz vs 4,32 GHz a 1 200Hz grafika oproti 1 100 Hz u běžné verze), v němž se skrývá vysoký výkon. V Antutu jsme se dostali téměř ke dvěma milionům bodů, což je velmi vysoká hodnota, která je ukrytá v relativně nenápadném těle. Fold sice klame designem, ale klidně jej můžete využít i pro hraní her v maximální (dostupné) kvalitě.
Antutu, benchmark paměti a Geekbench u Samsungu Galaxy Z Fold7
Problém je však pouze ten, že ne všechny mobilní hry dokáží nativně běžet při téměř čtvercovém poměru stran. U některých her musíte počítat s tím, že budou mít po stranách užší či širší černé pruhy, na druhou stranu na vnějším displeji je hraní zcela bez problémů. U některých her tak bude vhodnější Fold otevřít, u jiných zase naopak zavřít. Při hraní her se tenké tělo překvapivě nezahřívá nějak extrémně. Rám se nezahřeje prakticky vůbec a teplá místa na zádech vedle fotomodulu nejsou až tak horká jako třeba u S25 Ultra.
Testované hry u Foldu7 - Diablo Immortal, MTG Arena, Titan Quest a Asphalt Legends. Ne každá hra se dokáže popasovat s téměř čtvercovým poměrem stran
To vše jde ale na vrub výraznému throttlingu. Již po startu testů jde (po 30 sekundách) výpočetní a grafický výkon Foldu hodně dolů. I to je určitá daň za miniaturizaci, nemohu však říci, že by mi co do výkonu někdy něco chybělo. Jak při hraní her, tak při spouštění náročných aplikací. Telefon jsme měli zapůjčený v základní paměťové konfiguraci 12 + 256 GB, která hospodařila se systémovými zdroji natolik úsporně, že nepotřebujete žádné dodatečné čističe. Aplikace by sice mohly zůstávat na pozadí trochu déle, ale Samsung zde jen přejímá chování z předchozích telefonů. Místo 256GB paměti můžete za příplatek investovat do 512GB nebo 1TB úložiště. Právě to jako jediné přidává 16GB RAM, cena se však už přehoupne přes 60 tisíc korun.
Wild Life Extreme Stress Test a ukázka rychlého poklesu výkonu při zahřívání telefonu
Konektivitu má Samsung tradičně velmi bohatou. Pochválit musím hlavně silnější antény pro Wi-Fi. U většiny testovaných telefonů na rozhraní mezi mými dvěma domácími routery padá Wi-Fi na nepoužitelnou intenzitu, zatímco Fold7 klidně přehrával hudbu online z YouTube Music. Přes Bluetooth jsem se zase stabilně spojil se sluchátky nebo s hodinkami.
S počítačem se spojíte přes datový kabel, v krabici je však přibalený jen oboustranný USB-C. Pokud máte na počítači jen USB-A, musíte si pořídit další kabel. Bezdrátově se přes SmartView připojíte třeba k domácímu televizoru nebo bezdrátovému projektoru Freestyle od Samsungu. V nabídce je i desktopový režim DeX, který si spustíte na externím zařízení (televizor, PC), nikoliv na vnitřním displeji Foldu, což je trochu škoda. Telefon má dva fyzické sloty pro nanoSIM (microSD logicky chybí), k nimž můžete přidat ještě eSIM.
Správce zařízení, virtuální RAM, správce SIM a Quick Share
Biometrický přístup zajišťuje primárně čtečka otisků prstů v bočním tlačítku. Než budete nadávat na jeho (ne)spolehlivost, nejdříve si nastavte, kde všude má být skenování k dispozici neustále. V základu se totiž skenuje prst jen při stisknutí bočního tlačítka, skenování při přiložení v zavřeném/otevřeném stavu si musíte nastavit ručně. Telefon odemknete i při zobrazeném režimu Always On display.
Nastavení biometrie
Na tak malé reproduktory, které se scvrkly podobně jako spousta komponentů, se z telefonu line slušná hudba. Jenže mezigeneračně je kvalita zvuku nižší, hlavně kvůli menším rezonančním komorám jsou basy méně výrazné a nižší je i maximální hlasitost telefonu. Rozdíly však zase nejsou až tak markantní, přesto je třeba je zmínit. Pokud si pustíte hudbu nebo hrajete hry, můžete výstup obohatit o efekt Dolby Atmos, který je ve výchozím nastavení vypnutý. Telefon je při jeho aktivaci navíc trochu hlasitější.
Nastavení zvuku a ekvalizéru
Samsung neexperimentoval s křemíkovými bateriemi, na druhou stranu i přes značné zúžení má Fold7 stejnou kapacitu baterie jako Fold6. Samsung tak baterie inovuje, jen trochu jiným směrem než čínské značky. U Foldu tak dostanete jednodenní zařízení, a to relativně bez stresu. Hlavně díky efektivnějšímu čipsetu a tomu, že se uživatel na vnitřní displej nebude obracet tak často jako dříve.
Aktivita baterie, informace o baterii a její ochrana
U nabíjení se však hodně počkáte. Maximem je stále 25W nabíjení přes kabel a 15W bezdrátové nabíjení. Za půl hodiny se telefon dobije o 50 procent, do sta procent Fold nabijete za hodinu a dvacet pět minut, což je podle mě hodně dlouho. Často se mi stávalo, že jsem Fold vypojil z nabíječky okolo 80 procent, protože jsem s ním už musel pracovat. Baterii můžete ochránit do budoucna tím, že omezíte maximální nabití na 80, 85 nebo 90 % nebo dokonce můžete zcela vypnout ono „rychlé" kabelové nabíjení. Záda slouží jako nouzová bezdrátová nabíječka, ale pozor, nikoliv pro nové hodinky Galaxy Watch8.
Pokračování 4 / 7
Software
Spojené obrazovky a ladění detailů. Galaxy Z Fold7 je společně s Flipem7 prvním telefonem od Samsungu, který startuje s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8. Nová verze uživatelského prostředí není žádnou velkou revolucí, staví na známých základech a vylepšuje spíše drobnosti. Tou největší je třeba to, že v rozevřené podobě Samsung spojuje dvě obrazovky vnějšího displeje do jedné. Platí to třeba o hlavní nabídce nebo o nastavení. Fold7 dostane 7 velkých aktualizací Androidu a stejnou dobu bude dostávat i bezpečnostní záplaty. Softwarová podpora je tedy i nadále špičková.
Úvodní nastavení a pravidla péče o telefon
Vnitřní displej využijete i efektivněji v nastavení. Vybraná položka vlevo je hned otevřená vpravo. Horní lišta je rozdělená na zástupce rychlého spuštění (alias ovládací centrum) a na notifikace. Můžete ji však opětovaně spojit. Ve spodní části displeje je připravená nástrojová lišta, která pomůže s multitaskingem – to když si nebudete chtít aplikace spouštět z bočního panelu. Samozřejmostí je pak práce v režimu Multidispleje (najednou si zobrazíte až tři aplikace), nebo s aplikacemi v oknech. Někomu však může chybět podpora dotykového pera S Pen, které bylo alespoň pro mě u Foldu6 radostí používat. Jak pro produktivitu, tak pro zábavu.
Domovská obrazovka, hlavní menu se spojenými obrazovkami z vnějšího displeji, ovládací centrum a notifikační lišta se zástupci rychlého spuštění
Kroužkovat obsah na displeji tak už nebudete perem, ale prstem. Do bočního tlačítka se integroval Gemini, který umí rozpoznat obsah i na skládacím displeji, dále pak vidí prostřednictvím fotoaparátu telefonu okolní objekty a umí je popsat, popřípadě lze přes Gemini telefon hlasovými pokyny ovládat. Robustní Galaxy AI dostala několik drobnějších vylepšení. Z praktického hlediska však chybí to podstatné – podpora češtiny při práci s hlasem. U Samsungů je čeština podporovaná u práce s textem, po několika letech už by to chtělo přidat i hlas. Třeba Xiaomi s tím nemá žádný problém. Výstupy z AI můžete vidět v režimu více obrazovek nebo v plovoucím okně. Snadno tak můžete mezi aplikacemi přetahovat např. vygenerované obrázky.
Multidisplej, režimy, Galaxy AI a gesta
Telefon má nainstalované aplikace od Googlu, Samsungu a Microsoftu, navíc je pak Spotify a Netflix. Samsung musíme tradičně pochválit za možnosti personalizace (aplikace Good Lock) i za přehlednost nadstavby a systémového nastavení. Podoba prostředí (widgety a ikony) se mezi vnějším a vnitřním displejem neliší, prostředí se ovládá dobře i ve zmenšené jednoruční podobě. Naopak jsem si vůbec nezvykl na rozdělenou klávesnici. Tu si však můžete zobrazit v klasickém režimu a dokonce si vyberete, kam přesunete ovládací prvky (vlevo, vpravo), a kam přesunete zpětnou šipku.
Předinstalované aplikace od Samsungu, Googlu a Microsoftu, systémové nastavení
Hovory budete u Foldu vyřizovat v zavřeném stavu, protože v rozevřeném se automaticky spouští hlasitý odposlech. Vizuálně si pak musíte zvyknout na výrazný průstřel, který je součástí zobrazeného obsahu přes celý displej. Multitasking je na špičkové úrovni, stejně jako spousta doplňkových režimů a funkcí, které najdete v nastavení. Samsung má bohatý ekosystém, takže používání Foldu přímo vybízí k přikoupení tabletu, hodinek, sluchátek nebo chytrého prstenu. Doplňky připojíte přes aplikaci Galaxy Wearable. Nový obsah sáhnete z Galaxy Storu nebo Google Play.
Webový prohlížeč, Google Play a App Store, poznámky s klávesnicí
Stabilita systému byla bezproblémová, vše běží jako po másle. V průběhu testování na telefon dorazila aktualizace přinášející opravy zabezpečení z července, přičemž služby systému Google Play pocházejí z května. A to je nadstandard, protože u nových telefonů bývají služby často „zaseknuté“, třeba v minulém roce.
Pokračování 5 / 7
Fotoaparát
Nový hlavní snímač a ostřící širokáč. Samsung se u Foldu konečně zaměřil i na fotoaparát. Do akce se tak dostal hlavní 200Mpx snímač, který má však problémy s ostřením do blízka, a tak jej v tomto ohledu zastupuje ostřící širokáč, který využijete jako makro.
Fotografické aplikace od Samsungu, dostupné fotorežimy a další nastavení. S Foldem7 však budete primárně fotit v zavřeném stavu
Mezigeneračně je to však velký upgrade – hlavní snímač převzal Fold z Galaxy S25 Ultra. Třetím do party je teleobjektiv s 3× optickým zoomem, který má ještě co dohánět, hlavně v detailech, protože například 10× hybridní zoom je ve finále použitelný. Fotografické možnosti se meziročně zlepšily a něco nám říká, že se budou postupem času vylepšovat i softwarovými aktualizacemi, což je u topmodelů od Samsungu typické.
Fotoaparáty u Galaxy Z Fold7:
- Hlavní – 200Mpx, F1.7, 1/1.3", 0,6µm pixely, vícesměrové PDAF ostření, OIS
- Širokáč – 12Mpx, F2.2. 1,4µm pixely, 120° záběr scény, Dual Pixel PDAF
- Teleobjektiv – 10Mpx, F2.4, 1,0µm pixely, PDAF, OIS, 3× optický zoom
- Vnitřní selfie – 10Mpx, 18 mm, F2.2, 1,12µm pixely
- Vnější selfie – 10Mpx, 24 mm, F2.2, 1,12µm pixely
Maximální rozlišení hlavního fotoaparátu je sice čtyřnásobné, telefon však standardně fotí v rozlišení 12 Mpx a na plné rozlišení máte připravený samostatný režim. Vše doplňuje nový engine ProVisual, který hlavně díky větší velikosti čipu slibuje v noci detailnější snímky s o něco menším šumem (ten je ale stále vidět). Širokáč jsem u Foldu7 používal častěji i díky tomu, že ostří – a to je něco, co například základní Galaxy S25 postrádá. A když se vám fotka ve 120° zorném úhlu nebude zdát ideální, stále můžete od objektu odstoupit a přepnout na 3× zoom.
Fotoaparát a doplňková nastavení, video natočíte i ve formátu LOG
I když můžete s Foldem fotit v rozevřené podobě, kdy se prvky přesouvají na displeji podle orientace telefonu, je to všechno příliš těžkopádné a zbytečně velké – jako byste fotili s tabletem. Fotografická aplikace se u Foldu nijak nezměnila, uživatelé Samsungů se budou cítit jako doma. K dispozici je spousta režimů i možností nastavení, včetně režimů Pro Foto, Pro Video, Expert RAW (nutno stáhnout), dvojitého nahrávání, zpomalení nebo režimu Single Take, který z videa sám vybere úryvky a fotky, přidá efekty a nabídne ke stažení balík, který například využijete na sociálních sítích.
Galerie, vestavěný editor fotek. Mazání objektů na fotkách není vždy stoprocentní
Kvalita fotek za slunečného počasí i při zatažené obloze byla dostatečná – meziročně udělal Samsung značný pokrok. V noci má použitý snímač rezervy, stejně jako u zoomů, i když v některých případech už u 3× optiky chyběly detaily. Na Ultra má sice Fold ještě daleko, na druhou stranu už u skládacího telefonu nebude nikdo žehrat na nekvalitní fotoaparát. Sám bych si uměl představit 5× zoom (protože 2× zvládne bezztrátově hlavní snímač), takže by měl Fold větší fotografický potenciál. Možná se ho dočkáme příští rok.
Ukázkové fotografie:
Základní fotografie, širokoúhlý snímek a postupné přiblížení, které je nad 3× zoom hybridní
Ukázkové fotografie při zatažené obloze
Ukázkové fotografie při slunečném počasí
Základní fotografie a portrétový režim
Portrétová fotografie se zoomem a bez přiblížení
Bez blesku a s bleskem
Ukázkové fotografie pořízené teleobjektivem
Ukázkové fotografie z interiéru
Ukázkové noční fotografie
Samozřejmě vám musíme ukázat i 30× zoom měsíce, do této úrovně přiblížení se jedná jen o světelnou kouli bez tvarů
Obě selfie kamerky mají primárně „byznysové“ využití pro videovolání, kde na detailech obličeje až tak nezáleží, ani fotky však nejsou k zahození. Fold však u selfie nepodporuje automatické ostření, takže na nějaké výraznější detaily zapomeňte. Odstín pleti ale sedí a celkově to platí i o barevné věrnosti. Detaily jsou slušné, ale na focení selfíček jsem měl už v ruce daleko kvalitnější fotomobily.... a nebo si pomůžete hlavními foťáky. Otevřete Fold, zapnete si náhled na vnějším displeji, na kterém vidíte sebe sama. Kvalita fotek je samozřejmě úplně někde jinde. Pokud se tak naučíte fotit selfíčka, můžete samostatné kamerky nechat jen pro videohovory.
Ukázkové selfie:
Základní a širokoúhlá selfie
Další ukázkové selfie
Selfie vyfocená hlavním snímačem s náhledem na vnějším displeji. Barvy, ostrost - to vše je úplně někde jinde
Testovaný Fold dokáže natočit až 8K videa s 30 fps (10bit HDR), co do poměru „výkon/cena“ se nám ale zamlouvají spíše režimy Full HD či UHD s 60 fps. Při natáčení teleobjektivem si v záběru všímáme lehkého zrnění, zvuková stránka je zvláště u hudby lehce zastřená, jinak však mají videa velmi slušnou kvalitu. Stabilizace natáčení z ruky je velmi dobrá, rychlé posuny prakticky nijak zásadně neovlivňují kvalitu obrazu. Barevná věrnost a HDR jsou na tom stejně jako u fotoaparátu.
Ukázková videa:
Pokračování 6 / 7
Závěr
Samsung se vrátil do hry. Po letech přešlapování je konečně vidět, že Samsung u řady Fold provedl zásadní změny. Tipovali bychom si, že je to především díky silné čínské konkurenci. Z praktického hlediska oceníte větší vnější displej a rozumnější poměry stran. Tenčí a lehčí konstrukce je naprosto v pořádku – telefon v zavřeném stavu působí jako klasický model. Zmizela také poddisplejová selfie kamera, kterou nahradila použitelnější průstřelová varianta. Zejména v modré barvě telefon okamžitě upoutá pozornost a lidé kolem vás se budou ptát, co to máte za modrý telefon.
Kterým směrem by se měl Fold vylepšit v příštím roce? Rozhodně apelujeme na návrat stylusu S Pen, který může některým uživatelům chybět. Když je Fold nejdražším modelem v portfoliu, neměl by například na vnější displej dostat antireflexní sklo Gorilla Glass Armor 2? Dále nás napadá kvalitnější teleobjektiv (třeba s 5× zoomem) a křemíková baterie s větší kapacitou a rychlejším nabíjením. To ostatní zvládá aktuální Z Fold7 dobře, byť ani tentokrát se nejedná o levnou záležitost.
rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,9 mm, 215 g
displej: 8,0", kapacitní Dynamic AMOLED, 2 184 × 1 968, 367 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 400 mAh
procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon Prime, 4,3 GHz, 3nm)
operační systém: Google Android 16
fotoaparát: 200MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Základní verze 12 + 256 GB startuje na ceně 52 990 Kč, varianta s dvojnásobným úložištěm stojí 55 990 Kč. Nejvíce stojí 1TB model s 16GB RAM za 63 490 Kč. Při startu prodejů bylo možné ušetřit bezplatným upgradem paměti, přesto je díky ceně Fold pro mnohé zájemce relativně nedostupný. Ze všech Foldů, které mi prošly rukama (od první generace až po aktuální model), dává ten současný i při retrospektivním pohledu největší smysl.
Samsungu navíc hraje do karet skutečnost, že řada konkurenčních modelů neopouští Čínu. Pixel 9 Pro Fold se u nás nenabízí, takže ve světě Androidů zbývá prakticky jen konkurenční Honor a jeho poslední skládací telefony. Právě s nimi se bude skládací Fold od Samsungu nejčastěji srovnávat. Konkurence je z globálního pohledu samozřejmě obrovská, ale v Evropě žádný z těchto telefonů neseženete.
Hlavní konkurenti:
rozměry a hmotnost: 157 × 74 × 8,8 mm, 217 g
displej: 8,0", kapacitní AMOLED, 2 172 × 2 352, 400 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 6.0, GPS
paměť: 512 GB, RAM: 16 GB, baterie: 5 820 mAh
procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon Prime, 4,3 GHz, 3nm)
operační systém: Google Android 15
fotoaparát: 50MPx, video (2 160 × 3 840), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
rozměry a hmotnost: 154 × 133 × 12,1 mm, 239 g
displej: 7,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 856 × 2 160, 375 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 400 mAh
procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8× Cortex-X4, 3,4 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 14
fotoaparát: 5MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk
|cena: 42 000 Kč
rozměry a hmotnost: 155 × 150 × 10,5 mm, 257 g
displej: 8,0", kapacitní LTPO OLED, 2 076 × 2 152, 374 PPI
sítě: 2G, 4G, 5G
konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS
paměť: 256 GB, RAM: 16 GB, baterie: 4 650 mAh
procesor: Google Tensor G4 (8× Cortex-X4, 3,1 GHz, 4nm)
operační systém: Google Android 14
fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk
|cena: není v prodeji
Verdikt:
Skvěle vybavená tenká skládačka, která konečně prošla obměnou. Někomu může chybět S Pen nebo křemíková baterie s větší kapacitou a rychlejším nabíjením, jinak je to téměř ideální tenký telefon pro náročné.
Plusy:
- ztenčená a kompaktní konstrukce, oproti předchůdci výrazný posun kupředu
- v zavřeném stavu působí jako klasický smartphone bez kompromisů a omezení
- častěji budete ovládat v zavřeném stavu, což se projeví na výdrži
- větší displeje s rozumnějšími poměry stran
- fotoaparát není nejlepší, ale dotáhl se na ty nejlepší
- aktuální Android 16 a funkcemi nabitá nadstavba One UI 8
- sedmiletá softwarová podpora
Minusy:
- relativně těžké otevření telefonu, pokud nepoužíváte kryt
- bez krytu se na rovném povrchu extrémně kolébá
- postrádáme sklo Gorilla Glass Armor na vnějším displeji
- chybí podpora stylusu S Pen, podporovat by jej mohl alespoň vnější displej
- čekali jsme větší baterii a rychlejší nabíjení
- průměrný teleobjektiv, čekali jsme vyšší zoom
- vysoká pořizovací cena
