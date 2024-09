Recenze telefonu Sony Xperia 10 VI. Královna výdrže se zvýšenou odolností

Plusy Excelentní výdrž na jedno nabití

Dobře hrající stereo reproduktory

Podpora dualSIM včetně paměťových karet

Certifikace odolnosti IP 65/68

Čistý Android s příslibem aktualizací po čtyří roky Minusy Displej s nízkou obnovovací frekvencí zobrazení

V prodejním balení je pouze telefon, nic jiného

Nepřesvědčivé výsledky z fotoaparátů

Pomalejší čtečka otisků prstů

Chybí bezdrátové dobíjení, drátové trvá dlouho ? 8 /10 Hodnocení

redakce

Po dlouhé době se mi dostal do ruky na recenzi smartphone od japonského výrobce Sony. Vzpomněl jsem si při tom na veškeré originální konstrukce, smartphony malé i velké, s klávesnicí či bez, originální design se supertenkým tělem u smartphonů i tabletů, nástup zvýšené odolnosti, donekonečna drženou dvoupolohovou spoušť fotoaparátu, ale i negativa, jakým byl třeba nedokonalý postprocessing z jinak papírově kvalitních snímačů. I proto jsem byl hodně zvědavý, jak dnes testovaná Sony Xperia 10 VI dopadne v recenzi, kam se za tu dobu smartphony Sony posunuly a proč jejich sláva tak upadla, když o nich dnes skoro není slyšet.

Na rozdíl od většiny dnešních smartphonů přichází Xperia 10 VI ve velmi tenké krabičce, která je vyrobena z recyklovaného papíru, bambusu a cukrové třtiny. Chválím za postavení se čelem k ekologii a za eliminaci plastů v balení, ale jestli to má být i na úkor přítomnosti nabíjecího kabelu, adaptéru do zásuvky či čehokoliv dalšího, to si úplně jistý nejsem. Stejně tak mě překvapilo, že v balení není žádný špendlíček. Šuplík se naštěstí vysouvá nehtem a oproti dávné minulosti ho nekryje žádná plandající krytka, každopádně minimálně zajímavá je podpora microSDXC karet až do 1,5 TB a zároveň možnost dualSIM v kombinaci jedna nanoSIM a jedna eSIM.

Z papírových parametrů dále zaujme přetrvávající odolnost certifikace IP68, nebo také dvoudenní výdrž, kterou se výrobce chlubí při dnes obvyklé kapacitě akumulátoru 5000 mAh. To opět dává vzpomenout na legendární režim úspory baterie STAMINA, který je zde rovněž přítomen. Nemálo zajímavá je také přítomnost čelně směřovaných stereo reproduktorů, nebo stále se na svém místě držící 3,5 mm sluchátkový konektor.

Sony Xperia 10 VI katalog rozměry a hmotnost: 155 × 68 × 8,3 mm, 164 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 449 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Každopádně, Xperia 10 VI je stále vyvedena v poměru stran displeje 21:9, tedy onen úzký, do ruky však dobře padnoucí tvar připomínající dálkové ovládání. Meziročně telefon o tisíc korun zlevnil a v tuzemsku se tak prodává těsně pod deset tisíc v jediné variantě 8/128 GB, k dostání je v černém, bílém a modrém barevném provedení. Jaká Xperia 10 VI je a zda nebylo ono meziroční zlevnění na úkor výbavy, to napoví dnešní recenze.