Recenze telefonu TCL 50 Pro Nxtpaper. Displejový chameleon

Dlouhá podpora Minusy Slabší fotoaparát

Průměrný výkon

Chybí zvýšená odolnost

8 /10 Hodnocení

Přestože cenovka posílá TCL 50 PRO NXTPAPER do nižší střední třídy, u tohoto výrobce se jedná o vlajkový model, tedy to nejlepší, co uživatelům nabízí. Ve srovnání s násobně dražšími vlajkami konkurence neobstojí, boduje však zcela unikátním matným displejem, který dokáže proměnit svůj vzhled a podání obsahu v dojem blízký e-inkovým čtečkám. Tuto specialitu provází i volba dalších funkcí, které v součtu tvoří naprosto jedinečné zařízení s poměrně jasnou cílovou skupinou.



Povedený design a unikátní displej bez konkurence

TCL možná v některých oblastech lehce ztrácí na srovnatelné konkurenty, v dalších to ale bohatě dohání a navrch přidává technologii NXTPAPER. Displeji nechybí ani zvýšená obnovovací frekvence, telefon nabídne slušnou výdrž, bohatě dimenzované úložiště, podporu paměťovek nebo konektor drátových sluchátek a solidní softwarovou podporu. Nepatří k výkonovým rekordmanům, neoslní ani výsledky fotoaparátu, přesto nepřichází na trh s prázdnýma rukama.

Telefon se prodává za sedm a půl tisíce korun. I bez specifického displeje má co nabídnout, ten z něj pak dělá ten hlavní důvod, proč zvolit právě toto zařízení. Místo oslovení všech poměrně jasně vymezuje svou cílovou skupinu, které bude sloužit perfektně. A jelikož díky technologii NXTPAPER dokáže zastat i roli čtečky, dostává pohled na jeho cenu díky možné úspoře právě za ni zcela nový rozměr.

TCL 50 Pro NXTPaper katalog rozměry a hmotnost: 168 × 76 × 8,0 mm, 196 g

displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 460, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 010 mAh

procesor: Mediatek Helio G88 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 108MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost cena: 7 499 Kč

Těžko budete u konkurentů hledat podobně unikátní funkci jako je displej NXTPAPER, drtivá většina se zaměřuje na běžnější oblasti jako je výkon, fotoaparát nebo co nejrychlejší nabíjení. Ani půlterabajtové úložiště není běžné, většina končí na polovině, a to mnohdy bez podpory paměťovek. Cenově se ovšem dostanete i níž, například u Motoroly Moto G84.