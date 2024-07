Recenze telefonu Vivo V40. Líbivý design, zajímavé funkce ale i pár detailů, které musíte překousnout

Plusy Zakřivený AMOLED displej

Nízká tloušťk a hmotnost, IP68

Osvětlení Aura Light

Optika Zeiss, špičkové portréty Minusy Displej by mohl mít vyšší jas

Čtečka otisků nás příliš nepřesvědčila

80W adaptér si musíte dokoupit

Chybí microSD a 3,5mm jack ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Vivo V40 je zajímavý telefon střední třídy, který se v prvé řadě opírá o design. Zakřivené displeje dávají vzpomenout na řadu Galaxy S od Samsungu, byť výkonově jsme aktuálně trochu níže. I samotná tloušťka telefonu je velmi příjemná, s nasazeným přibaleným krytem má telefon tloušťku jako jiné telefony bez krytu. A to může být pro spoustu uživatelů dost důležitá vlastnost telefonu.



Vivo V40 jsme otestovali ve fialové barevné variantě Nebula Purple

Tou další je propojení s fotografickou značkou Zeiss, která dodala optiku a fotorežimy. U nich zase nevidíme až takové rozdíly, jak bychom papírově čekali, fotoaparát je však vyvážený. Přiblížení je díky hlavnímu snímači, druhý snímač je širokáč. Telefon si k opravdu povedeným portrétům a fotografiím za šera pomáhá i osvětlením Aura Light s nastavitelnou teplotou barev. Toto „světlo“ využijete i jako náhradu chybějící notifikační diody, jen musíte telefon otočit displejem dolů.

120Hz displej má průměrný jas, jenže baterie zase příjemně velkou kapacitu 5 500 mAh. Oceňujeme i 80W dobíjení, byť nabíječku si musíte dokoupit samostatně. V krabici dostanete jen zmiňovaný kryt a USB-C kabel. Základní ochranná fólie je nalepena na displeji telefonu již od výroby.

A to platí i o integraci systému Android 14 s nadstavbou Funtouch OS 14, která je dostatečně moderní a plná softwarových vychytávek... které však může být problém rychle najít. Třeba režim Always On jsme hledali snad nekonečně dlouho. Čtečka otisků prstů má rezervy, jinak vám ale v systému nic podstatného chybět nebude. Ani potřebný výkon, sedmičkový Snapdragon třetí generace doplňuje velkorysá operační paměť i úložiště.

Vivo V40 vypadá neokoukaně a má co nabídnout. Vadí nám spíše detaily, které však dokáží život dost otrávit. V displeji se dost odráží okolní objekty, přenos dat s počítačem jsme vůbec nerozchodili a klávesnice Gboard vám bude neustále otevírat obrazovku se smajlíky. Nedostatků bylo ještě více, opravila je však poslední aktualizace. I tak by to však po softwarové stránce chtělo ještě trochu přidat.