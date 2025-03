Recenze telefonu Vivo V50. Elegán ve střední třídě

Plusy Solidní výdrž Kvalitní fotoaparát Špičkový displej Podpora eSIM Minusy Chybí bezdrátové dobíjení Bez paměťových karet Absence teleobjektivu Vyšší cena 8 /10 /10

Vivo V50 je nejvybavenější varianta aktuální véčkové řady výrobce mířící do střední třídy. Nenabídne takové superlativa jako špičkové modely X200, přesto se výrobci podařilo namixovat velmi povedenou sestavu parametrů a funkcí, z nichž sám vyzdvihuje zejména fotoaparát, výdrž, rychlost dobíjení, displej nebo zvýšenou odolnost.



Solidní výbava v originálně pojatém designu

Telefon Vivo V50 disponuje solidním výkonem, slušně dimenzovaným úložištěm, špičkovým displejem, kvalitním fotoaparátem, zvýšenou odolností, nabídne slušnou výdrž i rychlé dobíjení, a nelze opomenout ani originální vizuální pojetí fotomodulu. Jednoduše je to pěkný a vybavený telefon, prospěla by mu však nižší cenovka a body k dobru by získal i bezdrátovým nabíjením, které bohužel chybí.

Vivo se prodává za patnáct tisíc korun, přičemž jedinou možností volby při nákupu je výběr barevného provedení (černá nebo fialová). Ve srovnání s konkurencí bude doplácet na méně zvučné jméno a parametry, na které si sice samostatně nelze stěžovat, v kontextu ceny však jako celek svádí k porovnání s protivníky, kteří nabídnou zajímavější poměr cena výkon. A to, jak s nepatrně nižší cenovkou, tak s ještě vyšší cenou, ale také s vyšší výbavou.

Vivo V50 katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 7,6 mm, 199 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 2 392 × 1 080, 388 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8× Cortex-A715, 2,6 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: není v prodeji

Ze zavedenějších jmen se ke srovnání nabízí výbavou o něco slabší, zato levnější Samsung Galaxy A56, srovnatelné Xiaomi 14T, nebo dražší, ale vybavenější Samsung S24 FE. V rámci střední třídy je výběr bohatý a hodně záleží na důležitosti jednotlivých parametrů. Pokud se Vivo V50 trefí do vašich požadavků, rozhodně stojí za zvážení.

