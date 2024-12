Recenze telefonu Xiaomi 14T Pro. Špičkový model nemusí nutně mít prémiovou cenu

Plusy Hromada výkonu, skvělá výdrž, odolnost IP 68

Rychlé bez (50W)/drátové (120W) nabíjení, reverzní dobíjení

Velmi solidní fotovýbava ve spolupráci s Leicou

Krásně koukatelný displej s certifikovanou ochranou očí

Google Gemini AI s podporou češtiny i slovenštiny Minusy Výkon stereo reproduktorů je pod očekávání

V systému je hromada zbytečných aplikací a doporučení

V balení není nabíječka, ale velikostí krabičky se tváří, že ano

Širokoúhlý snímač nestačí zbylým dvěma a je průměrný ? 9 /10 Hodnocení

redakce

Do začátku podzimních nečasů, jako už tradičně, přichází další evoluce řady "T" od Xiaomi s podtitulem (volně přeloženo): ovládněte světlo, zachyťte noc. Tím je asi řečeno, co byla pro výrobce priorita. Každopádně, letos je situace o to zajímavější, že na jaře představená řada 14 postrádá model Pro, takže k modelům Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra se nyní přidává dvojice Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro, na které si právě dnes v recenzi posvítíme. Na prvotní pohled se zde díky cenové politice výrobce opět jedná o kanibalizmus ve vlastních řadách, který je v počátcích prodejů mírněn slevovými akcemi a dárky k nákupu, ale věřme, že Xiaomi ví, co dělá.

Ač je prodejní balení telefonu standardně vysoké, jak jsme u Xiaomi zvyklí, tak nabíjecí adaptér v balení nenajdeme. Všichni víme, jaký je důvod, avšak stále stejné rozměry balení a navíc 120W nabíjecí adaptér jako dárek, který lze získat v počátcích nákupu, vytváří minimálně další obalový odpad, tedy onen ekologický rozměr celé věci dostává poněkud na frak. Určitě je ale potěšující, že v balení najdeme originální silikonový obal, který sice úplně neladí s barvou telefonu, ale rozhodně je příjemným a praktickým doplňkem. Zajímavý je taky přiložený kabel, který je sice kompatibilní s darovaným či extra zakoupeným rychlým adaptérem, ale na dnešní dobu používá zastaralé USB-A.

Samotný pohled na produktový web výrobce, stejně jako podtitul zmíněný v prvním odstavci, ukazují, že Xiaomi 14T Pro je zaměřeno hlavně na fotografii, čemuž dopomáhá spolupráce se společností Leica. Bylo by ale bláhové si myslet, že nic jiného novinka nenabízí. Specifikace produktu odhalují podporu rychlého drátového i bezdrátového dobíjení, zajímavé jsou i paměťové varianty 512 GB nebo rovnou 1 TB, potěší stereo reproduktory či odolnost IP 68, vyloženě se těším na displej, který má dle výrobce spoustu certifikací i superlativů, no a zapomenout nesmíme a ni na umělou inteligenci, kterou Xiaomi poměrně hluboko integruje do systému a umí již zajímavé věci.

Xiaomi 14T Pro 12/512GB katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 209 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 220 × 2 712, 446 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 9300 (8× Cortex-X4, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: 16 000 Kč

Zapomeňme teď na zaváděcí slevové akce, následný cashback 3 500 Kč a stejně tak na dárky. Xiaomi 14T Pro se na českém trhu nabízí v černém (Titan Black), modrém (Titan Blue) a šedém (Titan Grey) barevném provedení, a to ve variantách 12 + 512 GB a 12 + 1 TB. První jmenovaná má standardní cenovku 20 990 Kč, dvojnásobná paměť potom 23 490 Kč. A ještě jednu věc bych měl dodat. Nenechte se, jako já, zmást produktovými fotkami výrobce, které mohou být ještě umocněny tapetou zbarvenou do hněda či bronzova, a nehledejte čtvrtou barevnou variantu. Šedá varianta je opravdu světle šedá až stříbrná, varianta Titan Bronze neexistuje.