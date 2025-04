Recenze telefonu Xiaomi 15 Ultra. Skvělými foťáky to teprve začíná

Plusy Velmi dobré foťáky Vysoký výkon Povedená ergonomie Minusy Složitější nadstavba Nepotřebné předinstalované aplikace Menší mezigenerační pokrok 9 /10 /10

Výrobci vlajkových telefonů podle mě mají docela těžkou hlavu, každý rok totiž musí přijít s něčím novým a lepším a dát to do svého nejdražšího telefonu. Vedle toho bojují s cenami, protože to „nové a lepší“ je také dražší. A mají vedle toho ještě jednu nesnázi, pokrok se zpomaluje, takže i přes vyšší cenu to není lepší o moc.

Příklad si můžeme vzít z čipsetů, které sice mají každý rok vyšší výkon, ale strašně špatně se pro něj hledá využití. Na mysl jako první vyvstanou hráči, ale hry mají často omezené snímkovací frekvence, takže i starší čipset bude mít stejný výkon jako ten novější. U displejů jsou tedy vyšší obnovovací frekvence zbytečné, vyšší rozlišení není vidět a výrobcům nezbývá než se hnát za co možná nejvyššími možnými jasy, přičemž dostatečné byly už ty u minulé generace.



Modul s fotoaparáty vystupuje nad úroveň zad

Ale přece máme v prodeji další vlnu vlajkových telefonů a výrobci stejně našli nějaké oblasti, které dokázali meziročně zlepšit. Xiaomi zapracovalo na foťácích, aktualizovalo čipset na Snapdragon 8 Elite, bezdrátový modul podporuje Bluetooth 6.0 a v telefonu je nový akumulátor Si/C Li-Ion s 5410 mAh. To není moc a možná největším mezigeneračním vylepšením je napravení přešlapu minulého modelu, který nepodporoval eSIM.

Xiaomi 15 Ultra není výrazným mezigeneračním vylepšením, ale stále aspoň trošku posouvá už tak velmi povedený loňský mobil. Má vyšší jas, výkon, výdrž nebo skvělé makro.

Xiaomi 15 Ultra 16/512GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 75 × 9,4 mm, 226 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 200, 521 PPI

sítě: 2G, 4G, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 16 GB, baterie: 5 410 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8× Oryon Prime, 4,3 GHz, 3nm)

operační systém: Google Android 15

fotoaparát: 200MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: 35 000 Kč