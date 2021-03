RECENZE: Vivo Y70 – vykročení na český trh tou správnou nohou

Plusy Příkladné konstrukční zpracování

Velmi povedený AMOLED displej

Dobrá výdrž a rychlé dobíjení

Nenásilná nadstavba a odladěné prostředí

Bohaté balení a plnohodnotný dualSIM

Přesvědčivé fotografie i video Minusy Zbytečné snímače pro makro a bokeh

Nevyužité možnosti always on displeje

Nepřesná automatika regulace jasu

Méně spolehlivá čtečka otisků a její umístění

Otazník nad výkonem dva roky starého chipsetu do budoucna ? 8 /10 Hodnocení

redakce Oficiální vstup značky Vivo na český trh se odehrál s trojicí modelů, z nichž ten nejvybavenější – Vivo Y70 – jsme zde podrobili recenzi. Nejedná se o žádný topmodel, ba naopak o telefon z nižší střední třídy, se kterým má značka spíše šanci prorazit a vybudovat si dobré jméno, než kdyby vtrhla mezi špičkově vybavené a zavedené konkurenty z řad nejvyšších. Vivo Y70 se prodává v jediné paměťové variantě, a to 8 + 128 GB v barevných přechodových kombinacích černé (Gravity Black) a modré (Oxygen Blue). Vivo si novinku cení na 5 999 korun, což je vzhledem k výbavě a k prvotnímu počinu značky na našem trhu rozumně nastavená cenovka. Hlavním lákadlem Vivo Y70 je baterie s rychlým dobíjením a povedený AMOLED displej a ani vrásek vám na čele moc neudělá. Pokud už ano, bude to kromě drobností zřejmě superrychlá, ale ne vždy přesná čtečka otisků a stejně jako u mnohé konkurence doplňkové snímače fotoaparátu, které tu jsou jen do počtu. Vivo Y70 za ceny od 5 413 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 6 obchodůna Porovnat ceny Vivo Y70 katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 7,0 mm, 171 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 100 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 62 %

vybavenost cena: 5 413 Kč až 5 999 Kč Celou recenzi Vivo Y70 si přečtěte na následujících listech.

Design Decentní gradient i fotomodul. Unibody plastová konstrukce u Vivo Y70 je pevná a nikde nevrže. Telefon má na bocích zkosené hrany, takže lépe padne do ruky, ale někomu mohou přijít až ostré. Na zadní straně najdeme jen mírně vystouplý fotomodul a v naší černé variantě příjemný gradientový přechod od černé do šedostříbrné. Samozřejmě je tu, zhruba uprostřed, přítomna i NFC anténa. Vivo s designem nijak neexperimentovalo, takže nijak neurazí, ani nenadchne. Zadní strana je ale velkým magnetem na otisky prstů, které skoro nejdou rozleštit. Logo výrobce a nutné recyklační údaje jsou vyvedeny při levém okraji v linii s fotomodulem a nepůsobí tak nijak rušivě.

Vivo Y70 má váhu 171 gramů a rozměry 161 × 74 × 7,83 mm. Dokáže nabídnou plnohodnotný dualSIM a zároveň slot na microSD kartu. Ani na čelní straně se Vivo nehnalo za žádnými rekordy, takže rámečky okolo displeje mohou na dnešní dobu působit poněkud korpulentně. Stejně tak kapkovité řešení selfie kamerky v době, kdy jsou moderní průstřely. To jsou ale jen marginálie, mnohem důležitější je, že výrobce osadil velmi povedený AMOLED panel s úhlopříčkou 6,44", na který je radost se koukat. Nad displejem je štěrbina hovorového reproduktoru, ale senzory byste tu hledali marně. Po důkladném zkoumání se silnou baterkou v ruce jsem zjistil, že je výrobce umístil pod displej asi centimetr pod selfie kamerku.

Gradientový přechod není nijak rušivý, což lze říci i o recyklačních informacích. Modul fotoaparátu vystupuje jen zlehka a telefon se na zádech moc nekýve. Pod displejem je také umístěna optická čtečka otisků, které je opravu rychlá, ale přesná tak v 7 z 10 pokusů. Taky je bohužel umístěna celkem nízko a kdokoli s větší rukou si bude lámat palec. Rozmístění prvků po obvodu je naprosto standardní. Levý bok je čistý, na pravém je dvojkolébka hlasitosti a tlačítko zámku, oboje v rozumné poloze pro pohodlný stisk. Na horní hraně se nachází plnohodnotný šuplíček pro dvě nanoSIM a paměťovou microSD kartu spolu s odrušovacím mikrofonem, na spodní hraně je potom USB-C konektor, hovorový mikrofon, hlasitý reproduktor a zůstal zde i zachovaný sluchátkový konektor.

Po obvodu nenajdeme žádné překvapení, snad jen zachování sluchátkového konektoru.

Displej AMOLED k pokoukání. Na úhlopříčce 6,44" osadil výrobce AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2400 obrazových bodů, což znamená výslednou jemnost 408 PPI. I když je displej ve výchozí hodnotě nastaven na "Standardní" barvy obrazovky, jsou barvy dle mého až příliš živé. Realitě odpovídá spíše režim "Profesionální", ale je tu možnost volby, takže si každý může ještě s doplňkovým posuvníkem barevné teploty přizpůsobit displej podle sebe. Každopádně, displej je velmi dobře čitelný, hodnoty minimálního i maximálního jasu jsou výborné a díky použité technologii je černá opravdu černá.

Položek nastavení displeje je tu dost, v nastavení domovské plochy ale chybí třeba obligátní možnost zvolit si mřížku displeje podle sebe. Chválím také za aplikovanou ochrannou fólii již z výroby, naopak připomínky mám k automatické regulaci jasu. Nevím, zda je to umístěním senzoru pod displejem, ale automatika dost často zbytečně přidává, nebo zbytečně ubírá, tak doufejme, že to příští aktualizace srovná. Díky AMOLED displeji je zde také přítomen always on displej, zde nazvaný "Vždy na displeji". Jeho potenciál je ale obrovsky nevyužit, jelikož kromě několika grafických ztvárnění data, času a baterie zobrazí pouze přijaté SMS a zmeškané hovory, nic víc. Přítomna jsou dvě témata a několik tapet, ale vlastní si zde poskládat nelze. ​

Always on displej nazvaný jako Vždy na displeji bohužel nevyužívá potenciálu daného osazením AMOLED panelu, když ukazuje pouze zmeškané hovory a přijaté SMS zprávy, nikoliv však další aplikace. Nastavení displeje dále ukrývá "Režim ochrany zraku", což je filtr modrého světla, u kterého lze regulovat dobu spuštění i intenzitu. Dále lze volit velikost písma, font (je zde ale jediný), spořič obrazovky, interval vypnutí displeje, zapnout automatické otočení obrazovky a samozřejmě tmavý motiv, který obzvláště u AMOLED displejů výrazně šetří nejen oči, ale i baterii. V kontrastu jsou pak dosti chudé možnosti nastavení domovské plochy, kde kromě zapnutí odznaků notifikace u každé aplikace a možnosti otáčet domovskou obrazovku na šířku nejsou další možnosti. Mřížka aplikací mimo pět zástupců v doku je 5×6, jiné varianty prostě nejsou.

Hardware Rychlé dobíjení a výkonu akorát. Vivo Y70 dostalo do vínku akumulátor a kapacitou 4100 mAh, což při tmavém režimu a ne úplně náročném používání může stačit i na dva dny výdrže. Proč se ale omezovat, když je zde podpora pro rychlé 33W dobíjení a potřebný adaptér je přímo v balení? Padesát procent do dvaceti minut a sto procent okolo hodinky, to jsou pěkné hodnoty. Stejně tak je pěkných 128 GB vnitřní paměti, z nichž dostupných po startu je lehce přes 110 GB, i 8 GB operační paměti, to v dané cenové kategorii rozhodně není obvyklé.

Výkonu má Vivo Y70 akorát, ale je zde velmi dobrá optimalizace baterie, takže výdrž sahá až ke dvěma dnům. Navíc se umí pomocí rychlého 33W dobíjení dobít za plus mínus hodinku. Hnacím ústrojím je chipset Qualcomm Snapdragon 665, což znamená 11nm technologií vyrobených 8 Kryo jader o taktu 2 GHz a grafický akcelerátor Adreno 610. Tento chipset je sice už dva roky starý, ale v dané cenové relaci pořád zdatně drží krok a poskytuje dostatek výkonu. Otázkou je, jak na tom Vivo Y70 bude třeba za dva roky nebo s Androidem 12, což jsou věci, které výrobce garantoval v rámci podpory. V tuto chvíli je ale chod telefonu plynulý, bez pádů aplikací nebo záseků, jediné, co opravdu trvá, je spouštění telefonu. Výsledky benchmarku AnTuTu v8.5.6: celkové skóre: 193 619 bodů

CPU: 72 416

GPU: 34 787

MEM: 50 088

UX: 36 328 V rámci konektivity můžeme zmínit Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, podporu geolokačních systémů GPS, Beidou, Galileo i GLONASS, najdeme zde USB-C i 3,5mm sluchátkový konektor, přítomno naopak není FM rádio. Odemčení je podporováno obličejem i otiskem, ze senzorů je přítomen akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení a okolního osvětlení a elektronický kompas.

Software Dvě jedenáctky a tuna úprav. Vivo Y70 aktuálně běží na Androidu 11 spolu s grafickou nadstavbou Funtouch OS 11 a aktualizacemi zabezpečení k 1. lednu 2021. Jak jsem psal již na předchozích listech, prostředí je i přes dva roky starý chipset skvěle odladěné, běh aplikací plynulý a bez pádů. Jedná se v podstatě o čistý Android s předinstalovanou zbytečnou plejádou snad všech aplikací, co kdy Google vytvořil. V tomto ale Vivo není samo, takže problém bych hledal spíše u Google samotného. Dále je tu předinstalován TikTok, Facebook a Instagram, naštěstí se ale dají odstranit.

Android 11 a grafická nadstavba Funtouch OS 11 u Vivo Y70. Vivo navíc přidalo vlastní aplikaci Alba pro správu obrázků a videí, iManager pro pro optimalizaci zařízení a Vivo.com, což je aplikace pro zákaznickou podporu, zatím ale napojená do Německa na evropskou centrálu značky. Systém lze standardně ovládat trojící systémových tlačítek, nebo gesty. Vivo do nastavení přidalo Ultra herní režim s možností nastavit chování telefonu, zvukové efekty a různé herní panely, když bude spuštěna dopředu definovaná hra. V části Zkratky a přístupnost se nacházejí všechna chytrá gesta, např. pro nahrávání obrazovky, pořízení screenshotu, ovládání jednou rukou, režim dělené obrazovky, zapnutí svítilny zatřesením atd.

Pod položkou Dynamické efekty v Nastavení se nachází možnost přizpůsobit si animace pro příjem notifikací, zapojení nabíječky nebo třeba odemknutí otiskem. V neposlední řadě se zde nachází položka Dynamické efekty, kde si můžete zvolit z několika předdefinovaných animací pro přijetí různých oznámení, pro odemčení otiskem prstu, vzhled piktogramu prozrazujícího umístění čtečky otisků, pro rozpoznání obličeje, pro nabíjení, pro připojení USB kabelu a pro vypnutí i zapnutí obrazu.

Fotoaparát Slušné foto i video. Vivo Y70 je vyzbrojeno trojicí snímačů (viz níže) a hodně silnou dvojicí různě barevných LED diod jako bleskem, což často nevidíme ani u mnohem dražších smartphonů. A stejně jako u všech smartphonů v této ceně znovu zpíváme tu ohranou písničku, že doplňkový makro a bokeh snímač jsou samostatně úplně k ničemu, bokeh snímač ještě tak ve spolupráci s hlavním může pomoci hezky rozmazat pozadí, ale to je opravdu vše. Bohužel dnešní doba velí, že čím více snímačů, tím lépe ...

Podoba fotografické aplikace u Vivo Y70. Snímače Vivo Y70: Hlavní 48 Mpx snímač, f/1.8, autofocus

Makro 2 Mpx snímač, f/2.4

Bokeh 2 Mpx snímač, f/2.4

Selfie 16 Mpx kamerka, f/2.0 Na palubě je též umělá inteligence a v tomto případě jsem s její prací, stejně jako s automatickým HDR poměrně spokojený. Fotografie mají rozlišení 12 Mpx a výsledky jsou ve většině případů velmi povedené, se slušnými detaily, dobrým dynamickým rozsahem a minimem šumu. Občas se ale stane, že při následném zpracování zdrojových dat a složení 12 Mpx snímku ze 48 Mpx snímače dojde k rapidní ztrátě kresby a detailu a výsledkem je mazanice bez obrysů. Samozřejmě, v takovou chvíli můžete ze speciálních režimů vytáhnou focení přímo 48 Mpx snímků a dosáhnout lepšího výsledku, výchozích 12 Mpx ale svoji práci odvádí veskrze příkladně. Ukázkové fotografie:

Více ukázkových fotografií najdete na posledním listu Fotogalerie. S jídlem roste chuť, říká se. Není to tak dávno, co smartphony ze začátku střední třídy neuměly ani 60 fps při Full HD rozlišení. Dnes tu najdeme při 30 fps i 4K rozlišení a stěžujeme si, že je video hodně roztřesené, protože zde chybí jakákoliv stabilizace. To je případ i Vivo Y70 a já budu chválit vcelku rychlé ostření a poměrně plynulé přechody mezi různě světelnými scénami, žádné skoky ani trhání a dokonce i slušnou úroveň detailů a barevné přesnosti. Ano, video je roztřesené, ale to k této ceně prostě patří. Ukázkové video (4K, 30 fps):