RECENZE: Xiaomi Mi 10T Lite – 5G je ještě dostupnější a má sexy design

Xiaomi Mi 10T Lite startuje v základní variantě na 8 000 Kč s možným příplatkem 1 000 Kč za dvojnásobné úložiště. Za tuto cenu oslní zejména podporou 5G, kvalitním displejem i výdrží baterie. Dobrý je i poměr ceny/výbavy, ale konkurence dokáže být podobně dravá. V recenzi zjistíme, zda to bude stačit.

Na čelní straně telefonu na vás čekají poměrně tenké rámečky, takže se telefon nevyhnul průstřelu v displej. Do rámečků se však přesto podařilo vměstnat sluchátko a nutné senzory. Na zádech vás jistě překvapí velmi netradiční modul fotoaparátu, který je vystouplý rovnou nadvakrát. První vystouplá část je kruhová, přičemž nad ni vystupuje ještě jedna část se seříznutou horní a dolní stranou modulu.

Boky telefonu jsou sice plastové, nicméně mají velice příjemnou matnou úpravu, která zdařile připomíná kov. Navíc má telefon příjemně zaoblené okraje, takže telefon příjemně padne do ruky. Překousnout však musíte vyšší rozměry i váhu. Na druhou stranu díky větším rozměrům není tak znatelná tloušťka 9 milimetrů.

Vkusný a zajímavý. Xiaomi Mi 10T Lite už svým názvem odkazuje na vlajkovou řadu, takže navzdory nižší cenovce by měl vypadat stylově. To se ji ale úspěšně daří a na první pohled byste možná nepoznali, že se jedná o telefon střední třídy. Sklo Gorilla Glass 5 vpředu i vzadu, navíc s pěkným gradientem na zádech totiž v kombinaci s vyšší váhou dávají první dojem hodnotného telefonu.

Ve střední třídě potěší i věrné podání barev, přičemž jejich sytost a teplotu si můžete zvolit v nastavení. Případně není problém zařízení přepnout úplně do tmavého režimu. V noci pak přijde vhod filtr modrého světla. Líbit se vám budou i pozorovací úhly. Bát se nemusíte ani odolnosti díky krycímu sklíčku Gorilla Glass 5.

Displej totiž podporuje funkci Adaptive Sync, která dynamicky mění frekvenci podle používané aplikace, a to jak směrem nahoru, tak dolů v rozsahu 30 - 120 Hz za cílem ušetřit baterii. Natáčíte v video v 30 FPS? Displej přepne na 30 Hz. Sledujete video s tradičními 24 FPS? Displej se přepne na 48 Hz. U her a prohlížení webu pak naopak většinou zvolí 60, 90 či 120 Hz podle potřeby.

Výhodou Xiaomi Mi 10T Lite jsou stereo reproduktory, které mají rozumně hlasitý projev s lehce hudebními ambicemi. Mají totiž poměrně dobrý výšky a středy, ale celkově zvuku chybí živost a basy. Pro hraní her, či občasné sledování videí však budete spokojeni. Problém samozřejmě není připojit sluchátka skrze 3,5mm konektor nebo Bluetooth.

Jen pozor tyto varianty se liší typem úložiště. Menší paměť je typu UFS 2.1, kdežto námi testovaná 128GB varianta má úložiště UFS 2.2, kde se dočkáte o něco vyšších rychlostí, zejména v zápisu. A je nutno dodat, že naměřené hodnoty nás v dané kategorii mile překvapily. Díky slotu navíc lze do telefonu vložit i paměťovou kartu s kapacitou až 512 GB.

Dostatek výkonu a 5G do střední třídy. Hnacím motorem smartphonu je osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 750G s taktem až 2,2 GHz. Ten má dostatek výkonu pro plynulý chod i hraní náročnějších her. Tomu dopomáhá i 6 GB operační paměti, díky kterým nabídne bezproblémový multitasking. K ruce vám bude i 64 GB nebo 128 GB vnitřní úložiště.

MIUI, jak jej znáte. Na Xiaomi Mi 10T Lite běží operační systém MIUI 12 postavený na Androidu 10. Výrobce se ale o systém poměrně dobře stará, takže počítejte s pravidelnými aktualizacemi a ač to zatím není potvrzené, je velmi pravděpodobné, že během roku 2021 se dočká upgradu na MIUI 12.5 a Android 11.

Fotoaparát

Jeden hlavní, druhý široký a zbytek do počtu. Xiaomi Mi 10T Lite dostalo do vínku čtveřici fotoaparátů, ačkoliv jak bývá už tohoto výrobce zvykem, většina jich je zde spíše do počtu. Ten hlavní má rozlišení 64 Mpx a jde o populární snímač Sony IMX682 s clonou f/1.89. Asi už dnes nikoho nepřekvapí, že telefon pixely skládá a výsledné fotky tak mají rozlišení jen 16 Mpx. Ve dnes vás příjemně překvapí ostrými, detailními snímky s pěkným barevným podáním.

Sestavení fotoaparátu Xiaomi Mi 10T Lite: Hlavní objektiv: 64 Mpx (Sony IMX682), clona f/1.89, velikost senzoru 1/1,17” ; video 4K (30 fps), FullHD (30/60 fps)

64 Mpx (Sony IMX682), clona f/1.89, velikost senzoru 1/1,17” ; video 4K (30 fps), FullHD (30/60 fps) Ultraširoký objektiv: 8 Mpx, clona f/2.2, úhel záběru 120°, velikost pixelů 1,12 μm

8 Mpx, clona f/2.2, úhel záběru 120°, velikost pixelů 1,12 μm Makro objektiv: 2 Mpx, clona f/2.4, velikost snímače 1/5“

2 Mpx, clona f/2.4, velikost snímače 1/5“ Portrétní objektiv: 2 Mpx, černobílý, clona f/2.4, velikost snímače 1/5“

2 Mpx, černobílý, clona f/2.4, velikost snímače 1/5“ Selfie kamerka: 16 Mpx, clona f/2.45, velikost snímače 1/3,06“

V noci ale snímač selhává. Fotky jsou sice hezky projasněné, ale telefon nedokáže pobrat detaily a objekty jsou často rozmazaném o šumu ani nemluvě. Celkově jsem si u hlavního fotoaparátu všiml také větší citlivosti na světlo. Funkce automatického HDR sice většinou funguje dobře, ale v protisvětle selhává a snímky jsou přepálené, navíc jsou na fotkách také často vidět odrazy objektivu.



Ukázkové snímky

Druhým snímač je 8Mpx ultraširokáč s clonou f/2.2, který potěší širokým úhlem záběru 120° a díky odlišnému ohnisku je jím simulováni optické oddálení. Jen počítejte s trochu sytějším barevným podáním.

Zbylé dva objektivy jsou oba 2Mpx. Jedním je snímač hloubky ostrosti, který se hodí zejména u portrétních snímků. Druhým je pak 2Mpx makro kamerka, kterou už jsme u Xiaomi v minulosti viděli několikrát a ani zde se jeho kvalita nezlepšila. Sice dokáže zaostřit z blízkosti už cca 4 cm od objektu, ale to stále nic nemění fakt, že kvalitou jsou snímky i za dobrého světla spíše tragické a lépe dopadnete přiblížením z hlavní kamerky.



Snímky pořízený ultraširokoúhlým a hlavní fotoaparátem. Bohužel 2× zoom, který vám aplikace nabízí i na základní obrazovce je pouze digitální.

Když už zmiňuji přibližování, tak to je zde možné pouze digitálně a Xiaomi vám ho dokonce v aplikaci samo podbízí přepínačem 2× v základním režimu kamery. Na druhou stranu díky vysokému rozlišení hlavní kamerky je ale i digitální ořez stále velmi kvalitní, ale v noci se mu raději vyhněte.

Telefon umí natáčet také 4K video při 30fps, ovšem bez stabilizace, takže video je hrozně trhavé a pro natáčení z ruky skoro nepoužitelné. Elektronická stabilizace funguje alespoň u Full HD videa ovšem i tam se mi stávalo, že se video místy divně trhalo. K tomu všemu ještě Xiaomi tradičně pro natáčení volí velmi syté barvy, takže natáčená scéna vypadá hodně nepřirozeně.



Ukázkové selfie

Při natáčení vám také Xiaomi nabízí možnost zoomování, ovšem to je pouze digitální. Přepínání objektivů totiž při zapnutém natáčení možné není. Pochvalu však ale získá alespoň za možnost natáčet zadní i čelní kamerku zároveň, což ocení třeba videoblogeři nebo my novináři.

Ukázkové video (4K, 30 fps):

Ukázkové video (Full HD, 30 fps):