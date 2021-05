RECENZE: Xiaomi Mi 11 – žhavý reparát na dvě jedničky

Dvě premiéry, jedna před koncem loňského roku, druhá krátce po novém roce, a přesto byl vždy středobodem jeden a ten samý telefon – Xiaomi Mi 11 . Poprvé byl tento model představen pro Čínu, podruhé pak pro zbytek světa. Jeho specifikace se však napříč jednotlivými trhy nijak neliší a v mnoha ohledech patří k tomu nejlepšímu, co můžeme u současných telefonů vidět. Musí však napravovat pověst předchůdce, který byl nejspíš kvůli příliš vysoké ceně předčasně stažen z evropského trhu.

Z celkového pohledu je na vzhledu a konstrukci telefonu velice obtížné hledat chyby, když vše působí velice dobře. Některé uživatele může odradit snad pouze rozměry. Telefon je totiž skutečně velký, a tak nemusí padnout do každých rukou.

Ze skla či kůže . Při navrhování vzhledu telefonu Xiaomi Mi 11, se designéři drželi osvědčeného receptu, který zahrnuje sklo na obou stranách a hliníkovou konstrukci. Zpředu i zezadu jsou přitom delší hrany zaoblené tak, aby telefon mohl padnout do ruky každému uživateli.

Dále se obrazovka chlubí certifikací HDR10+, 120Hz obnovovací frekvencí a nevídaným jasem 1 500 nitů. Obnovovací frekvence přitom funguje dynamicky, a to i když nastavíte užívání 120Hz varianty. V takovém případě totiž displej využívá vyšší frekvence ve všech zákoutích systémů, přičemž jakmile telefon rozezná statickou scénu na displeji (např. v galerii obrázky) přepne s ohledem na nižší spotřebu na 60Hz frekvenci. Sami přitom tuto změnu nejste schopní postřehnout.

Oprávněné ovace. Na displej Xiaomi Mi 11 se pěly ódy dlouho předtím, než se telefon dostal k nám do redakce, a proto jsme byli zvědaví, zda dostojí vysokým očekáváním. Papírově přitom nabízí 6,81palcový 10bitový AMOLED displej s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a poměrem stran 20:9. Xiaomi se tak vůbec poprvé dostalo přes FullHD(+) rozlišení svých telefonů. Jemnost displeje proto dosahuje 515 ppi.

Hardware

Top-notch. Pozadu nezůstává Xiaomi Mi 11 ani co do ostatní výbavy. Středobodem výkonnostní sestavy je nejnovější procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G s celkem 8 jádry, z nichž jedno nejvýkonnější je taktováno na 2,84 GHz (Kryo 680), další tři na 2,42 GHz (Kryo 680) a doplňuje to úspornější čtveřice s taktem 1,8 GHz (Kryo 680). Součástí je i grafický adaptér Adreno 660 a vše doplňuje 8-12GB RAM (LPDDR3).

Výsledky benchmarku AnTuTu 9.0.7: celkové skóre: 753 988

CPU: 201 029

GPU: 291 528

UX: 113 139

MEM: 148 292

První zkušenosti a recenze telefonu však odhalily, že Xiaomi Mi 11 se nedokáže s tak velkým výkonem zcela ideálně vyrovnat, resp. výkonnostní část ochladit a telefon se při vyšší zátěži přehřívá. Toto bohužel potvrdily i naše testy, když se telefon např. při spuštění benchmarku AnTuTu opravdu citelně zahřál. Podobně se telefon zahřívá i v autě při využívání aplikace Android Auto a samozřejmě i při hraní her. Při běžném užívání, ani při delších hovorech, se však telefon chová zcela normálně a k přehřívání v takových situacích nedochází.

Jak již název procesoru napovídá, telefon podporuje i nejnovější 5G, které zejména v Praze bez problémů využívá. K internetu se však připojíte i skrze dvoupásmový adaptér Wi-Fi (a/b/g/n/ac/6). Dvoupásmový je rovněž lokační A-GPS čip s podporou GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS či NavIC, a tak je otázka zafixování přesné polohy otázkou sekund.



Xiaomi Mi 11 nabízí 128 nebo 256GB vnitřní paměť, přičemž u nižší varianty je k volnému využití zhruba 109 GB. Telefon však nepodporuje microSD ani jiné paměťové karty

Pokud jste zvyklí používat bezdrátová sluchátka, můžete se spolehnout na Bluetooth 5.2 (s A2DP), přičemž sportovci ocení také podporu aptX HD a aptX Adaptive. Neodmyslitelnou součástí dnešních vrcholných telefonů je zcela určitě i NFC a tím i možnost placení telefonem. Závanem starých dob je i přítomnost infraportu k ovládání domácích spotřebičů.

Využívání 120Hz obnovovací frekvence ve spojení s QHD+ rozlišením může být strašákem pro výdrž nejednoho telefonu. Xiaomi Mi 11 se s tím snaží bojovat baterií s kapacitou 4 600 mAh skládající se ze dvou samostatných bateriových článků, přičemž pro případ, že energie skutečně dojde, podporuje vysokorychlostní 55W dobíjení vč. bezdrátové technologie Qi.



Xiaomi Mi 11 podporuje i 10W reverzní bezdrátové dobíjení

Při běžném i mírně vyšším provozu přitom telefon zvládne 1 den zcela bez problémů, když vám povětšinou zbyde v noci 20-30 % kapacity baterie. Na další den to však již samozřejmě není. Pouze o volnějších víkendech můžete nechat nabíječku doma, ale sám bych to neriskoval. Díky technologiím Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4+ je poté za použití přibaleného 55W adaptéru možné telefon dobít za 15 minut na téměř 50 % a za 45 minut do plné kapacity. Bezdrátově lze při použití správné (50W) nabíječky telefon dobít za necelou hodinku.