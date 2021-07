RECENZE: Xiaomi Mi 11 Ultra – displej na zádech dává selfie úplně nový rozměr

Jestli máte Xiaomi zafixované jako výrobce telefonů, kteří jdou jen po poměru výkonu a ceny, pak bude potřeba začít ve vašich poznámkách škrtat. Ultra se nesnaží nabídnout co nejlepší výbavu za co nejlepší peníze, Ultra chce být nejlepší a Xiaomi si na tom dalo hodně záležet. Uvidíme, jak se bude takto drahému telefonu dařit. V loňském roce to firma zkusila s modely Mi 10 a Mi 10 Pro, které byly na poměry značky hodně drahé a oficiální česká distribuce s nimi brzy skončila, desítková Ultra do českých vod nedoplula pro jistotu vůbec. Letošní nástupce míří s cenovkou k metě 32 000 Kč, což jsou obrovské peníze, zvlášť na spíše budgetově vnímanou značku Xiaomi.

Zároveň se musíte připravit i na to, že telefon klouže a těžká horní část s fototechnikou má tendence přepadávat. Bude zapotřebí si na to zvyknout, protože takhle se v ruce nechoval asi žádný telefon, který jsem měl dosud na test. „Batoh“ s fototechnikou je hodně veliký a uvidíte v něm tři čočky foťáků, tři LED blesky a malý sekundární displej, ale o něm až za chvilku.

Keramika a 234 g hmotnosti. Už první uchopení do ruky ještě podtrhne dojem výjimečnosti, telefon je pocitově příjemně těžký a hezky padne do ruky. Keramická záda, rám ze slitiny hliníku a přední sklo Gorilla Glass Victus; tohle jsou hodně prémiové materiály. Keramická záda jsou vyvedená v lesku, takže u testované černé vypadají jako zrcadlo. Neustálého leštění a utírání prachu se jednoduše nezbavíte. A nejhorší je, jak se prach drží kolem foťáku.

Jen to nejlepší, co můžete mít. Možná stačí jen napsat Snapdragon 888 a 12 GB RAM. O moc dál se už jít nedá, takže se netřeba obávat, jestli má telefon dost výkonu, jestli na něm pojedou nové hry… S Xiaomi Mi 11 Ultra můžete dělat cokoli a stejně pravděpodobně nenarazíte na její limit. Prozatím je u nás v prodeji 256GB verze, ale existuje i 512GB varianta, kterou by možná někteří uvítali, protože velikost úložiště je kvůli absenci slotu pro microSD konečná. A možná se k nám do prodeje dostane i varianta s 256GB úložištěm a jen 8 GB RAM, která zase bude asi o něco levnější než testovaný kus.

Pochvalu si zaslouží skvělá optimalizace a stabilita. Za celou dobu testování, a to jsem telefon fakt nešetřil, se nestalo, že by na okamžik zaváhal nebo se nějak zpomalil. Xiaomi je také známo poctivým záplatováním a aktualizacemi.

MIUI je jednoduše svérázná nadstavba, kde i já po letech testování všeho možného musím používat vyhledávání, protože nikdy nevím, kam zrovna v této verzi schovali inženýři reset do továrního nastavení. Pokud budu přísný a vezmu jako hlavního konkurenta Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, pak po stránce softwaru tahá Mi 11 Ultra za kratší konec. Nadstavba OneUI je ergonomicky skvěle vymyšlená, a hlavně se v ní uživatel vyzná na první dobrou. V tomto ohledu udělal velký kus práce i OnePlus 9 Pro; opět přímá konkurence a jejich OxygenOS také prošel značným vývojem, aby byl uživatelský přívětivý. Pokud to Xiaomi myslí s útokem na špičkovou konkurenci vážně, bude muset zapracovat i na MIUI.

120x přiblížení je super, ale fotku z něj nechcete. Mi 11 Ultra sází na trojici foťáků: standardní objektiv s optickou stabilizací používá 50Mpx čip, pak zde teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, ten doplňuje 48Mpx čip. A stejné rozlišení používá i ultraširoký foťák. Díky hromadě megapixelů můžete klidně sáhnout i po 10× přiblížení, které vás svou kvalitou dostanete. Pochopitelně, čím větší je šero, tím jde kvalita na delších ohniscích dolů. Xiaomi používá marketingový tah, že je schopné udělat až 120× přiblížení. Ano, jde to, ale kvalita už je na fotku hodně špatná. Pokud však potřebujete přes půl vesnice zkontrolovat, jestli máte doma zavřené okno, tak to půjde. Docela použitelné je ještě i 50× přiblížení, ale čím více světla, tím lépe.

Závěr

Xiaomi Mi 11 Ultra je špičkový telefon, který po technické stránce prostě nezaváhal nikde. Foťák je parádní, a hlavně vás focení s ním bude bavit. S čím je trochu obtíž, je software, který nemusí vyhovovat každému. MIUI má své obdivovatele, ale i své odpůrce. Nicméně, pokud to Xiaomi myslí s útokem na nejvyšší pozice vážně, asi by to chtělo něco se softwarem vymyslet.

Na každému pak bude vyhovovat velikost a tvarování telefonu. I v tomto zůstává Xiaomi trochu specifické a Ultra díky tomu nemusí být po chuti každému. Na to si ale koneckonců ani nedělá zálusk, pro masy náročnějších uživatelů je tu mnohem univerzálnější Xiaomi Mi 11. Nicméně toužíte-li po aktuálně nejlepším fotomobilu, asi vám nezbude nic jiného, než se smířit se všemi vrtochy Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 164 × 75 × 8,4 mm, 234 g

displej: 6,8", kapacitní AMOLED, 1 440 × 3 200, 515 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 87 %

vybavenost cena: 19 999 Kč

Hlavní konkurence:

Stran konkurence je to vlastně strašně jednoduché, je to prostě to nejlepší, co je aktuálně na trhu. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G je přímá konkurence snad ve všem, ale má o něco méně divoce vypadající fototechniku a hlavně skvělý software s One UI. Apple iPhone 12 Pro Max je kategorií samou pro sebe, ale je to prostě to nejlepší, co Apple má. A v neposlední řadě je tu výborný OnePlus 9 Pro, který z pohledu špičkových telefonů nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu.

OnePlus 9 Pro 256 GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 74 × 8,7 mm, 197 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO AMOLED, 1 440 × 3 216, 526 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (2000|316 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 88 %

vybavenost cena: 24 490 Kč až 26 990 Kč

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8,9 mm, 228 g

displej: 6,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 516 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2100 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 88 %

vybavenost cena: 30 490 Kč až 37 143 Kč

Verdikt: Fantastický telefon s výborným displejem a skvělou fototechnikou. Jako slabinu vidím software MIUI, který prostě nemusí vyhovovat všem. S otazníkem je také hmotnost zařízení a velký fotobatoh na zádech, což je ale daň za nádherné fotky.

Plusy:

Výborný displej

Skvělé foťáky

Hromada výkonu

Rychlé nabíjení

Použité materiály

Minusy: